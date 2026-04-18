SRH vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्सची विजयी मालिका खंडित! सनरायझर्स हैदराबादचा शानदार विजय; IPL 2026 Points Table बदललं

SRH vs CSK IPL 2026 full match report Marathi: सनरायझर्स हैदराबादने शानदार खेळ करत चेन्नई सुपर किंग्सचा विजयरथ थांबवला. सलग दोन विजयांसह आलेल्या CSK ला या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. CSK च्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी करत SRH ला मर्यादित धावसंख्येवर रोखले होते. मात्र, फलंदाजांनी अपेक्षाभंग केला.
Sunrisers Hyderabad defeat Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad defeat Chennai Super Kings

Swadesh Ghanekar
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Marathi Updates: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शनिवारी चेन्नई सुपर किंग्सचा विजयरथ अडवला. सलग दोन विजय मिळवून हैदराबादमध्ये दाखल झालेल्या CSK ला आज अपयश आले. गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करून SRH ला तुलनेने कमी धावसंख्येवर रोखले होते, परंतु चेन्नईच्या फलंदाजांनी निराश केले. संजू सॅमसन व ऋतुराज गायकवाड पुन्हा अपयशी ठरले. आयुष म्हात्रेने वादळी फटकेबाजी केली होती, परंतु दुखापतीने त्याला माघारी जावे लागले. हेनरिच क्लासनने अविश्वसनीय झेल टिपून आयुषचे वादळ थांबवले. हैदराबादने हा सामना जिंकून ६ गुणांसह सरस नेट रन रेटच्या जोरावर IPL 2026 Point Table मध्ये चौथ्या क्रमांकावर उडी घेतली.

