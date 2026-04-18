SRH vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्सची विजयी मालिका खंडित! सनरायझर्स हैदराबादचा शानदार विजय; IPL 2026 Points Table बदललं

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Marathi Updates: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शनिवारी चेन्नई सुपर किंग्सचा विजयरथ अडवला. सलग दोन विजय मिळवून हैदराबादमध्ये दाखल झालेल्या CSK ला आज अपयश आले. गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करून SRH ला तुलनेने कमी धावसंख्येवर रोखले होते, परंतु चेन्नईच्या फलंदाजांनी निराश केले. संजू सॅमसन व ऋतुराज गायकवाड पुन्हा अपयशी ठरले. आयुष म्हात्रेने वादळी फटकेबाजी केली होती, परंतु दुखापतीने त्याला माघारी जावे लागले. हेनरिच क्लासनने अविश्वसनीय झेल टिपून आयुषचे वादळ थांबवले. हैदराबादने हा सामना जिंकून ६ गुणांसह सरस नेट रन रेटच्या जोरावर IPL 2026 Point Table मध्ये चौथ्या क्रमांकावर उडी घेतली. .SRH ने ९ बाद १९४ धावा करून CSK च्या फलंदाजांच्या फळीला आव्हानच दिले... हैदराबादच्या २०-२५ धावा आणखी झाल्या असत्या, परंतु चेन्नईच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड ( २३) यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७५ धावा जोडल्यानंतर हैदराबादचा डाव ४ बाद ११२ धावा असा गडगडला. मुकेश चौधरीने सलग दोन विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर जेमी ओव्हरटनच्या गोलंदाजीवर अभिषेकसाठी ( २२ चेंडू ५९ धावा) संजू सॅमसनने DRS घेतला आणि अभिषेकला झेलबाद दिले गेले. त्यानंतर हेनरिच क्लासनच्या ५९ धावांनी संघाला १९४ धावांपर्यंत पोहोचवले..IPL 2026: आश्चर्यच... ना विराट, ना शुभमन Orange Cap तिसऱ्याच कुणाकडे; Purple Capवर चेन्नईच्या गोलंदाजाने निर्विवाद वर्चस्व.चेन्नईच्या अंशूल कंबोज व ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी ३, तर मुकेश चौधरीने दोन विकेट्स घेतल्या. CSK ची सुरुवात काही खास झाली नाही, संजू ७ धावांवर दुसऱ्या षटकात माघारी परतला. आयुष म्हात्रे व ऋतुराज गायकवाड यांनी ५१ धावांची भागीदारी केली. पण, आयुषच्या फटकेबाजीवर दुखापतीमुळे नियंत्रण आले. तो १३ चेंडूंत ३० धावांवर क्लासनच्या अविश्वसनीय झेलवर बाद झाला. ऋतुराजचा ( १९) अपयशाचा पाढा याही सामन्यात कायम राहिला. नितीश रेड्डीने दोन विकेट्स घेतल्या..सर्फराज खान व मॅथ्यू शॉर्ट यांनी चेन्नईचा डाव सावरला होता, परंतु इशान मलिंगाने त्याची दुसरी विकेट घेतली. सर्फराद २५ धावांवर झेलबाद झाला. शिवांग कुमारने १२ व्या षटकात डेवॉल्ड ब्रेव्हिसला ( ०) मोठा फटका मारण्यास भाग पाडले आणि लिएम लिव्हिंगस्टोनने सीमारेषेवर सोपा झेल टिपला. चेन्नईने ११३ धावांवर पाचवा फलंदाज गमावला. त्यांना ५० चेंडूंत ८२ धावा करायच्या होत्या. शिवम दुबे व शॉर्ट यांच्यावर आता सर्व भीस्त होती. त्यांची २४ चेंडूंत ३५ धावांची भागीदारी मलिंगाने तोडली..SRH vs CSK Live: अभिषेक शर्माला 'चिटींग' करायची होती, पण संजू सॅमसनने चोरी पकडली; IPL 2026 मध्ये आणखी एक ड्रामा, Video.शॉर्ट ३० चेंडूंत ३४ धावांवर अनिकेत शर्माच्या अफलातून झेलमुळे माघारी परतला. आता CSK ला २६ चेंडूंत ४७ धावा हव्या होत्या. शिवम दुबे काहीतरी करिष्मा करेल असे वाटत असताना हुसैनने अप्रतिम चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडवला. दुबे १६ चेंडूंत २१ धावा करून माघारी परतला. चेन्नईला आता १९ चेंडूंत ४१ धावा हव्या होत्या आणि हातात ३ विके्टस होत्या. जेमी ओव्हरटन व अंशुल कंबोज यांनी ६ चेंडू १८ धावा असा सामना २०व्या षटकापर्यंत जीवंत ठेवला होता. ३ षटकांत ५३ धावा देणाऱ्या प्रफुल हिंगेला हे षटक दिले गेले. त्याने पहिल्या दोन चेंडूवर तीन धावा दिल्या. तिसरा चेंडू नो ब़ॉल टाकल्याने चेन्नईला फ्री हिट मिळाला, परंतु त्यावर कंबोजला एक धाव घेता आली. चौथ्या चेंडूवर ओव्हरटनची ( १६) विकेट मिळवून देत प्रफुलने सामना SRH च्या बाजूने झुकवला. पुढच्या दोन चेंडूवर दोन धाव देत प्रफुलने SRH चा १० धावांनी विजय पक्का केला.