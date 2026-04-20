MI vs GT Live : सूर्यकुमार यादवचे 'दांडे' उडाले! कागिसो रबाडाची 'पॉवर'; मुंबई इंडियन्सची हालत ६ षटकांतच झाली खराब Video Viral

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2026 Marathi Updates: कागिसो रबाडाने आपल्या वेगाच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सला गुडघे टेकायला भाग पाडले. गुजरात टायटन्सविरुद्धने नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आधीच अडचणीत सापडलेल्या मुंबईला GT ला कोंडीत पकडले. दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज कागिसोने पॉवर प्लेमध्ये आपली ताकद दाखवताना MI च्या तीन फलंदाजांना माघारी पाठवले. त्यात सूर्यकुमार यादवचा ( Suryakumar Yadav) त्याने उडवलेला त्रिफळा चर्चेचा विषय ठरतोय....मुंबई इंडियन्सला आयपीएलच्या या पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. या पर्वाची विजयाने सुरुवात करणाऱ्या मुंबईला सलग चार पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आणि ते Point Table मध्ये दहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यात रोहित शर्माला दुखापतीमुळे सामन्यांना मुकावे लागतेय. आजही तो गुजरातविरुद्ध खेळत नाहीए. रोहितच्या गैरहजेरीत MI ने विदर्भच्या दानिश मालेवार ( Danish Malewar) याला पदार्पणाची आणि ओपिनंगला खेळण्याची संधी दिली. पण, अनुभवी कागिसोसमोर तो फसला...Who is Krish Bhagat? ३ दिवसांपूर्वी रिप्लेसमेंट, आज Mumbai Indians कडून पदार्पण; आमदाराचा पुतण्या IPL 2026 गाजवण्यासाठी सज्ज.पहिलाच ट्वेंटी-२० आणि आयपीएल सामना खेळणाऱ्या दानिशला( २) दुसऱ्या षटकात कागिसोने पायचीत पकडले. GT कर्णधार शुभमन गिल याने कागिसोला पॉवर प्लेमध्ये तीन षटकं टाकायला लावली आणि त्याचे फळ संघाला मिळाले. मोहम्मद सिराजने पहिल्याच षटकात दोन धावा देताना मुंबईवर दडपण बनवले. दानिश माघारी परतल्यानंतर आलेल्या नमन धीरने तिसऱ्या षटकात सिराजला सलग चौकार खेचले. पण, पुढच्या षटकात कागिसोने आणखी एक धक्का दिला. .कागिसोने १५०च्या वेगाने टाकलेल्या चेंडूवर क्विंटन डी कॉक ( १३) फटका मारायला गेला अन् चेंडू जागच्याजागी हवेत उडाला. कागिसोने हा झेल टिपला. सहाव्या षटकात १५२.७ च्या वेगाने टाकलेल्या चेंडूने सूर्यकुमार यादवचा ( १५) त्रिफळा उडवला. सूर्याला आज सूर गवसेल असे वाटले होते, परंतु कागिसोने टाकलेला चेंडू अनप्लेएबल होता. मुंबईने ४४ धावांवर ३ फलंदाज गमावले. ७ व्या षटकात त्यांनी पन्नास धावांचा टप्पा गाठला. आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वात ७ विके्टस घेण्याचा विक्रम कागिसोने केला आहे. त्यानंतर जोफ्रा आर्चर ( ६), प्रिंस यादव ( ५) व जेकब डफी ( ५) यांचा क्रमांक येतो..Who is Danish Malewar? पदार्पणात २०० धावा करून ८१ वर्षांचा इतिहास बदलणाऱ्या विदर्भच्या पोट्ट्याचे MI कडून पदार्पण....हे वृत्त लिहिले तेव्हा मुंबईने १२ षटकांत ३ बाद ९३ धावा केल्या होत्या आणि नमन धीर ४५ धावांवर व हार्दिक १५ धावांवर खेळत होते.