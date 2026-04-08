DC vs GT Live: गुजरात टायटन्सने शेवटच्या चेंडूवर मॅच जिंकली! KL Rahul चे शतक हुकलं अन् डेव्हिड मिलरचे प्रयत्नही फसले, दिल्ली कॅपिटल्स १ धावेने हरले

Gujarat Titans win by 1 run vs Delhi Capitals : आयपीएल २०२६ मधील दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील सामना खऱ्या अर्थाने नखशिखांत थरारक ठरला. शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात गुजरात टायटन्सने अवघ्या १ धावेने विजय मिळवला. दिल्ली कॅपिटल्सच्या चाहत्यांसाठी हा मोठा धक्का ठरला.
GUJARAT TITANS WON BY 1 RUN

Delhi Capital vs Gujarat Titans Marathi Cricket Updates: गुजरात टायटन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामना रोमहर्षक झाला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात GT च्या २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना DC ला पथूम निसंका व लोकेश राहुल ( KL Rahul Missed Century) यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली. राशीद खानने मधल्या षटकांत तीन विकेट्स घेऊन गुजरातला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. पण, राहुल मैदानावर उभा होता आणि शतकाच्या समीप मोहम्मद सिराजने त्याची विकेट घेऊन सामन्याला कलाटणी दिली. पण, डेव्हिड मिलर ( David Miller) मैदानावर उभा राहिला आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच नेली. पाचव्या चेंडूवर एक धाव घेण्याचा मिलरचा निर्णय चुकला अन् गुजरातने १ धावेने मॅच जिंकली

