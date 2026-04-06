IPL 2026 तिकिट खरेदी करताय, सावध व्हा! २५ वर्षीय युवकाने आईच्या अकाऊंटमधून RCB vs CSK मॅच तिकीटासाठी लाखो रुपये पाठवले अन्...

IPL craze costs techie Rs 1.46 lakh in fake RCB vs CSK ticket scam : आयपीएलचे तिकिट मिळतील का? महाग असले तरी चालेल, पण आम्हाला अमुक मॅच पाहायचीच आहे... बघ जरा ओळखीच्या व्यक्तीकडून तिकीटांचा बदोंबस्त होतोय का? इंडियन प्रीमिअर लीगच्या पर्वात अशी विचारणा करणारे अनेक जण आम्हा तुम्हाला भेटत असतीलच... वानखेडे स्टेडियमबाहेर काही दिवसांपूर्वी माजी क्रिकेटपटूला आयपीएल तिकिटांचे ब्लॅक मार्केटींग करताना पोलिसांनी पकडले.. चाहत्यांच्या क्रेझचा फायदा उचलून अनेक गंडा घालणारे सक्रिय झाले आहेत आणि त्यात लाखो रुपये लुटले जात आहेत. RCB vs CSK सामना प्रत्यक्ष स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्यासाठी उत्साही असलेल्या अशाच एका २५ वर्षीय तरुणाला लाखो रुपयांचा गंडा घातला गेला. .२५ वर्षीय टेक-कर्मचाऱ्यासाठी RCB vs CSK सामन्याच्या तिकिटांची ही क्रेझ खूपच महागडी ठरली आणि त्याची तब्बल १.४६ लाख रुपयांची फसवणूक झाली. बी. नारायणपुरा येथील रहिवासी असलेला हा तरुण इन्स्टाग्रामवर स्वतःला तिकीट विक्रेता भासवणाऱ्या एका व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकला. डेक्कन हेराल्डमधील एका वृत्तानुसार, फसवणूक झाल्यानंतर तरुणाने महादेवापुरा पोलिसांकडे तक्रार दाकल केली. सुमित बिस्वाल असल्याचे भासवणाऱ्या एका व्यक्तीने त्याला आयपीएल तिकिटांसोबत फूड कूपन मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममधील तिकीट काउंटरवर वरिष्ठ पर्यवेक्षक म्हणून ओळख करून देण्यात आली होती..IPL 2026 : महेंद्रसिंग धोनीसमोर ठेवली गेलीय अट; CSK आधीच अडचणीत सापडलाय, त्यात हे नवं प्रकरण; डेवॉल्ड ब्रेव्हिसबाबतही अपडेट्स...."काही मिनिटांत कोणीतरी तिकिटे पोहोचवेल असे सांगून त्याने मला स्टेडियमच्या गेट क्रमांक १० जवळ यायला सांगितले आणि माझा विश्वास संपादन करण्यासाठी ई मेलही पाठवला. सुरुवातीला, मी प्रत्येकी ३,७०० रुपयांना दोन तिकिटे खरेदी करण्यास तयार झालो. पण तो रिफंड, जेवणाचे कूपन यांसारख्या वेगवेगळ्या बहाण्यांनी अधिक पैशांची मागणी करत राहिला. त्याच्यावर विश्वास ठेवून, मी अनेक वेळा पैसे भरले. माझ्या अकाऊंटची लिमिट संपल्यानंतरही माझ्या आईच्या बँक खात्याचा वापर केला आणि अखेरीस सुमारे १.४६ लाख रुपये दिले," असे त्याने पुढे सांगितले..दरम्यान, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल २०२६ मध्ये रविवारी चेन्नई सुपर किंग्सवर ४३ धावांनी विजय मिळवला. फिल सॉल्ट ( ४६), देवदत्त पडिक्कल ( ५०), कर्णधार रजत पाटीदार ( ४८) आणि टीम डेव्हिड याच्या २५ चेंडूंत ७० धावांच्या नाबाद खेळीने RCB ला ३ बाद २५० धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रत्युत्तरात CSK २०७ धावांवर गडगडले. सर्फराज खान ( ५०), प्रशांत वीर ( ४३) आणि जेमी ओव्हरटन ( ३७) यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. भुवनेश्वर कुमारने ३, तर जेकब डफी, अभिनंदन सिंग व कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.