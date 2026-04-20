IPL Records : तिलक वर्माची १८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी, मुंबई इंडियन्ससाठी झळकावले Fastest Hundred; अनेक पराक्रम

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2026 Marathi Updates: मुंबई इंडियन्सने आज चमत्कारच करून दाखवला. पॉवर प्लेमध्ये ३ विकेट्स गमावल्यानंतर मुंबई एवढं दमदार पुनरागमन करेल, याचा विचार गुजरात टायटन्सने केलाच नसेल. तिलक वर्माने ( Tilak Varma) पहिल्या १९ चेंडूंत २२ धावा केल्या होत्या आणि त्यानंतर त्याने गिअर बदलला आणि पुढील २३ चेंडूंत ८२ धावा चोपून आयपीएलमधील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले. २०व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर चौकार मारून तिलकने ४५ चेंडूंत शतक झळकावले. .पदार्पणवीर दानिश मालेवार ( २), क्विंटन डी कॉक ( १३) व सूर्यकुमार यादव ( १५) यांना माघारी पाठवून कागिसो रबाडाने मुंबईची अवस्था ३ बाद ४४ अशी केली होती. पण, त्यानंतर नमन धीर व तिलक ही जोडी उभी राहिली आणि ५२ धावांची भागीदारी केली. नमन ३२ चेंडूंत ४५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर तिलक-हार्दिक पांड्या या जोडीने धुमाकूळ घातला..संथ खेळ करणाऱ्या तिलकला कर्णधाराने वेगाने खेळण्याच्या सूचना केल्या आणि चमत्कार घतला. तिलकने चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. अशोक शर्माच्या एका षटकात २६ धावा चोपून त्याने संघाला दोनशे धावांचे स्वप्न दाखवले. हार्दिक १५ धावांवर माघारी परताल, पंरतु ८१ धावांची भागीदारी केली. तिलकने ४५ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १०१ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीच्या जोरावर मुंबईने ५ बाद १९९ धावा केल्या..पाच किंवा त्याच्या खालच्या क्रमांकावर शतक झळकावणारा तो चौथा फलंदाज ठरला. यापूर्वी युसूफ पठाणने ३७ चेंडूंत ( RR vs MI, 2010) शतक झळकावले होते. डेव्हिड मिलरने ३८ चेंडूंत ( KXIP vs RCB, 2013) नाबाद १०१ धावा केल्या होत्या. बेन स्टोक्सने ६३ चेंडूंत ( RPS vs GL, 2017) नाबाद १०३ धावा केल्या आणि आज तिलकने ४५ चेंडूंत नाबाद १०१ धावा केल्या. .Fastest hundreds for MI in IPL (by balls)१६ ते २० षटकांत आयपीएल डावात सर्वाधिक धावा चोपणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये तिलक वर्मा पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने या षटकांत १८ चेंडूंत ६५ धावा केल्या. क्विंटन डी कॉक ( ७१ धावा, २२ चेंडू वि. KKR, २०२२) या विक्रमात अव्वल आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी वेगवान शतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिलकने आज सनथ जयसूर्याच्या ( ४५ चेंडू वि. चेन्नई, २००८) विक्रमाशी बरोबरी केली. तिलकने आज कॅमेरून ग्रीनचा ( ४७ चेंडू वि. सनरायझर्स हैदराबाद, २०२३) विक्रम मोडला. MI vs GT सामन्यातील हे दुसरे शतक ठरले. यापूर्वी सूर्यकुमार यादवने २०२३ मध्ये ४९ चेंडूंत नाबाद १०३ धावा केल्या होत्या.