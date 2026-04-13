IPL 2026 : टीम डेव्हिडची सर्व 'मस्ती' उतरवली; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात अम्पायरने समाजावूनही ऐकला नाही, आता... Video

RCB vs Mumbai Indians controversy ball inspection issue: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रविवारी मुंबई इंडियन्सवर १८ धावांनी विजय मिळवला. बंगळुरूच्या २४० धावांचा पाठलाग करणाऱ्या मुंबईला २२२ धावाच करता आल्या. या विजयाने RCB सहा गुणांसह तालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर कायम राहिले आहेत, तर MI आठव्या क्रमांकावर आहे. पण, या सामन्यात टीम डेव्हिड ( Tim David) चा ओव्हरस्मार्टनेस चर्चेत आला. त्याने RCB च्या डावात फलंदाजी करताना चेंडू वारंवार तपासला. अम्पायर त्याला रोखत होते, परंतु तो त्यांना दाद देत नव्हता. अखेर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे..मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर बंगळुरूच्या फलंदाजांनी चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली. फिल सॉल्टने ३६ चेंडूंत ६ चौकार व ६ षटकारांसह ७८ धावांची खेळी केली. त्यानंतर विराट कोहली ( ५०) व रजत पाटीदार ( ५३) यांनी अर्धशतकं झळकावली. रजतने २० चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकार खेचले. टीम डेव्हिडने १६ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ३४ धावा करून संघाला ४ बाद २४० धावांपर्यंत पोहोचवले..IPL 2026 : पराभवानंतर Mumbai Indians च्या ड्रेसिंग रूममधील Video Viral; हार्दिक पांड्या खेळाडूंना म्हणाला, मी तुम्हाला दोन पर्याय देतो....मुंबई इंडियन्सकडून रायन रिकेल्टन ( ३७) व रोहित शर्मा ( १९) यांनी दमदार सुरुवात केली. रोहित हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे मैदान सोडले. सूर्यकुमार यादव २२ चेंडूंत ३३ धावा करून परतला. तिलक वर्मा (१) स्वस्तात बाद झाला. हार्दिक पांड्या व शेरफाने रदरफर्ड यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली. हार्दिक २२ चेंडूंत ४० धावांवर बाद झाला. तर रदरफर्ड ३१ चेंडूंत १ चौकार व ९ षटकारांसह ७१ धावांवर नाबाद राहिला. मुंबईला ५ बाद २२२ धावाच करता आल्या..टीम डेव्हिडला दंड...या सामन्यात टीम डेव्हिड चेंडूचा आकार बदलल्याची तक्रार करताना दिसता.. तो वारंवार चेंडू तपासत होता आणि अम्पायरने त्याला तसे करण्यापासून रोखले. पण, डेव्हिडने त्यांचे ऐकले नाही. चेंडू तपासणीच्या प्रसंगामध्ये 'पंचानी दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी डेव्हिडला त्याच्या सामन्याच्या मानधनाच्या २५% रक्कम दंड म्हणून ठोठावण्यात आला आहे. .सामन्यानंतर RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार म्हणाला, खूपच अप्रतिम वाटत आहे. मुंबईच्या या मैदानावरील वातावरण, चाहते आणि खचाखच भरलेल्या स्टेडियममध्ये त्यांच्या साक्षीने खेळणे,हा एक विलक्षण अनुभव असतो. प्रत्येक खेळाडूच्या भूमिकेबाबत आता अधिक स्पष्टता आली आहे. सॉल्ट आणि विराट यांनी ज्या पद्धतीने डावाची सुरुवात केली... त्यानंतर तो एक सामूहिक प्रयत्न ठरला. मी फिरकी गोलंदाजी चांगली खेळतो असे सगळे म्हणायचे; पण मला वेगवान गोलंदाजी खेळायलाही तितकेच आवडते..Rohit Sharma Injury Update: रोहितच्या दुखापतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स, हॉस्पिटलमध्ये जावे लागणार; पुढील लढतीत खेळणार की नाही?