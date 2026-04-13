IPL 2026 : टीम डेव्हिडची सर्व 'मस्ती' उतरवली; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात अम्पायरने समाजावूनही ऐकला नाही, आता... Video

MI vs RCB ball change drama what happened Tim David? टीम डेव्हिड पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात वानखेडेवर झालेल्या सामन्यात बॉल बदलण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला.
Tim David argues with umpires during ball-testing controversy in MI vs RCB IPL 2026 clash.

Swadesh Ghanekar
RCB vs Mumbai Indians controversy ball inspection issue: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रविवारी मुंबई इंडियन्सवर १८ धावांनी विजय मिळवला. बंगळुरूच्या २४० धावांचा पाठलाग करणाऱ्या मुंबईला २२२ धावाच करता आल्या. या विजयाने RCB सहा गुणांसह तालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर कायम राहिले आहेत, तर MI आठव्या क्रमांकावर आहे. पण, या सामन्यात टीम डेव्हिड ( Tim David) चा ओव्हरस्मार्टनेस चर्चेत आला. त्याने RCB च्या डावात फलंदाजी करताना चेंडू वारंवार तपासला. अम्पायर त्याला रोखत होते, परंतु तो त्यांना दाद देत नव्हता. अखेर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.