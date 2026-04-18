Virat Kohli reaction on Tim David six IPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आज स्वतःच्या हाताने स्वतःसाठी खड्डा खणला. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात RCB ला १७५ धावाच करता आल्या. आयपीएलच्या या पर्वात बंगळुरूला दोनशेच्या आता रोखणारा DC हा पहिलाच संघ ठरला. या सामन्यान दोन क्षण पाहण्यासारखे होते. एक टीम डेव्हिडच्या षटकारावर विराट कोहलीची आलेली रिअॅक्शन अन् २०व्या षटकात कृणाल पांड्याचा चढलेला पारा... .DC ची गोलंदाजी सुरेख झाली. RCB ला विराट कोहली व फिल सॉल्ट यांनी जशी सुरुवात करून दिली होती, ते पाहता २१५ धावा फलकावर दिसत होत्या. पण, प्रत्यक्षात यजमानांना ८ बाद १७५ धावांवरच समाधान मानावे लागले. १६ ते २० षटकांत त्यांनी २९ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आणि फक्त दोन चौकार मारले. मधल्या षटकांमध्येही RCB ला ( ७ ते १५ ) ९.६६ च्या सरासरीने ८७ धावा करता आल्या, परंतु त्यांनी तीन फलंदाज गमावले. अक्षर पटेल, लुंगी एनगिडी व कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..RCB vs DC Live: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या वाघांची 'शेळी' झाली! दिल्ली कॅपिटल्सने भन्नाट गोलंदाजी केली; दोनशेपार जाणारा संघ ढेपाळला.टीम डेव्हिडने आयपीएलमध्ये १००० धावांचा पल्ला गाठला. सर्वात कमी चेंडूंत १००० धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये डेव्हिडने दुसरे स्थान पटकावले. त्याने ५६० चेंडूंत हा करिष्मा करताना ट्रॅव्हिस हेड ( ५७५), फिल सॉल्ट ( ५७५), हेनरिच क्लासन ( ५९४) आणि विरेंद्र सेहवाग ( ६०४) यांचा विक्रम मोडला. या यादीत आंद्रे रसेल ( ५४५) अव्वल स्थानावर आहे.याच टीम डेव्हिडचा षटकार पाहून विराटला आश्चर्यचकीत झाला..दिल्लीच्या गोलंदाजांनी शेवटच्या दोन षटकांत फक्त ८ धावा दिल्या. २०व्या षटकात लुंगी एनगिडीच्या वाईड चेंडूवर कृणालचा फटका चूकला अन् नॉन स्ट्रायकर एंडवरून जितेश शर्मा धाव घेण्यासाठी पळाला. काही कळण्यापूर्वीच जितेश स्ट्राइक एंडपर्यंत पोहोचला होता आणि कृणाल पळत सुटला.. तोपर्यंत यष्टिरक्षक लोकेश राहुलने चेंडू एनगिडीकडे फेकला अन् RCB चा फलंदाज रन आऊट झाला. जितेशच्या या घाईवर कृणाल संतापलेला दिसला. त्याने नाराजी व्यक्त केली.