रोहित शर्मा Mumbai Indians ची साथ सोडतोय? मित्र KKR चा कोच झाल्याने चर्चा, अंबानींच्या फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Mumbai Indians reaction to Rohit Sharma trade rumours : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वासाठी मुंबई इंडियन्सने संघबांधणीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आयपीएल २०२५ पूर्वी पार पडलेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये अंबानी यांच्या फ्रँचायझीला अपेक्षित संघ बांधता आला नाही. पण, आता डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या मिनी ऑक्शनसाठी MI ने कंबर कसली आहे. पण, पुन्हा एकदा रोहित शर्मा भवती चर्चा येऊन थांबली आहे. हार्दिक पांड्याला कर्णधार केलं, तेव्हाही रोहित मुंबई इंडियन्सची साथ सोडतोय अशी चर्चा होती. आता रोहितचा खास मित्र अभिषेक नायर ( Abhishek Nayar) कोलकाता नाइट रायडर्सचा ( KKR) कोच झाल्याने रोहित फ्रँचायझी बदलाची चर्चा रंगली आहे..रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली MI ने आयपीएलची पाच जेतेपदं जिंकली. मात्र, मुंबईला मागील काही पर्वांत चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्यानंतर गुजरात टायटन्सला पहिल्याच प्रयत्नात आयपीएल जेतेपद जिंकून देणाऱ्या हार्दिकच्या घरवापसीच्या हालचाली सुरू झाल्या. मुंबईने माजी खेळाडूला आपल्या ताफ्यात घेतले, तोपर्यंत सर्व ठिक होतं, परंतु त्याला कर्णधार केल्याने रोहितचे चाहते नाराज झाले. रोहितने ही फ्रँचायझी सोडावी असा त्यांनी जोर धरला. पण, रोहित मुंबई फ्रँचायझीसोबत राहिला..IPL 2026 Updates: हार्दिकनंतर Mumbai Indians एका जुन्या सहकाऱ्याला परत आणणार; रोहितच्या जागेसाठी सुरू झालाय बॅक अप प्लान.पण, यंदा परिस्थिती थोडी वेगळी आहे आणि ३८ वर्षीय रोहितचा पर्याय शोधण्यासाठी मुंबईचा संघ आणखी एक माजी खेळाडू इशान किशन( Ishan Kishan) याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. इशान किशनला २०१८ मध्ये ६.२ कोटींत मुंबई इंडियन्सने आपल्या ताफ्यात घेतले. त्या पर्वात त्याने २७५ धावा केल्या आणि २०१९ मध्ये त्याला फक्त १०१ धावा करता आल्या. पण, २०२० मध्ये त्याने दमदार खेळ करताना ५१६ धावा कुटल्या आणि त्या जोरावर त्याला भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात स्थान मिळाले. २०२१ मध्ये त्याची कामगिरी खराब झाली आणि तो MI च्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर गेला..मुंबईने २०२२ मध्ये त्याला १५.२५ कोटींत पुन्हा करारबद्ध केले. पण, २०२४ मध्ये रिलीज केले. आयपीएल मेगा ऑक्शनमध्ये त्यांनी ३.२० कोटींपर्यंत इशानसाठी बोली लावली, परंतु नंतर माघार घेतली. आता त्याला घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने पुन्हा एकदा रोहितच्या भविष्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळेच रोहित आता नायरच्या कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळणार असे बोलले जात आहे. परंतु MI ने त्यावर मोजक्या शब्दात उत्तर दिले आहे..मुंबई इंडियन्सने सोशल मीडियावर पोस्ट केली की, उद्या पुन्हा सुर्योदय होईल, हे निश्चित आहे, परंतु तो (K)night मध्ये शक्य नाही...मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ( 𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! ). मुंबई इंडियन्सने या पोस्टने रोहितच्या फ्रँचायझी सोडून कोलकाताकडे जाण्याच्या चर्चा खोडून काढल्या.