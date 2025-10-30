Cricket

रोहित शर्मा Mumbai Indians ची साथ सोडतोय? मित्र KKR चा कोच झाल्याने चर्चा, अंबानींच्या फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Is Rohit Sharma joining KKR for IPL 2026? IPL 2026 च्या पार्श्वभूमीवर मोठी चर्चा सुरू आहे — रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स सोडून कोलकाता नाईट रायडर्सकडे जाणार का? त्याचा जवळचा मित्र आणि माजी सहकारी अभिषेक नायरला नुकतेच KKR ने कोच म्हणून नेमलं आहे. यानंतर चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे.
Speculation about Rohit Sharma joining KKR went viral

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians reaction to Rohit Sharma trade rumours : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वासाठी मुंबई इंडियन्सने संघबांधणीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आयपीएल २०२५ पूर्वी पार पडलेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये अंबानी यांच्या फ्रँचायझीला अपेक्षित संघ बांधता आला नाही. पण, आता डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या मिनी ऑक्शनसाठी MI ने कंबर कसली आहे. पण, पुन्हा एकदा रोहित शर्मा भवती चर्चा येऊन थांबली आहे. हार्दिक पांड्याला कर्णधार केलं, तेव्हाही रोहित मुंबई इंडियन्सची साथ सोडतोय अशी चर्चा होती. आता रोहितचा खास मित्र अभिषेक नायर ( Abhishek Nayar) कोलकाता नाइट रायडर्सचा ( KKR) कोच झाल्याने रोहित फ्रँचायझी बदलाची चर्चा रंगली आहे.

