IPL 2026 वर नवं संकट, स्पर्धा आधीच दोन दिवस पुढे ढकलावी लागतेय, त्यात आता रद्द होतेय की काय ही भीती... नेमकं काय कारण?

Why overseas players may miss IPL 2026 due to Middle East crisis? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरुवात व्हायला आता काही कालावधीच शिल्लक राहिला आहे. भारतात वेगवेगळ्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने आधीच आयपीएल वेळापत्रक जाहीर होण्यास विलंब होतोय. त्यात आता एक नवं संकट समोर उभं राहिलं आहे. जगात सध्या युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्य पूर्व भागात युद्ध सुरू झाले आहे आणि त्यामुळे आयपीएल २०२६ मधील परदेशी खेळाडूंच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू लागले आहेत..मध्य पूर्वेतील तणाव वाढत असल्याने आणि अनेक देशांमध्ये हवाई क्षेत्र बंद असल्याने, आयपीएल २०२६ साठी परदेशी खेळाडूंचे आगमन अचानक अनिश्चित झाले आहे. आयपीएल संघांनी तयारी सुरू केली आहे, प्री-सीझन कॅम्प आयोजित केले आहेत. पण, परदेशी खेळाडूंच्या उपस्थितीतची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, कारण हवाई क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे..IPL 2026 Date Change : इंडियन प्रीमिअर लीग २६ मार्च ऐवजी 'या' तारखेला सुरू होणार; जाणून घ्या त्यामागचं महत्त्वाचं कारण....चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) संघाच्या शिबिराला १ मार्चपासून चेन्नईतील फ्रँचायझीच्या हाय-परफॉर्मन्स सेंटरमध्ये सुरू होत आहे. महेंद्रसिंग धोनी या शिबिराचा भाग असेल असे अपडेट्स सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी दिली. सध्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी असलेले संजू सॅमसन आणि शिवम दुबे सारखे भारतीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ७ मार्च रोजी स्पर्धा संपल्यानंतर CSK च्या शिबिरात सामील होतील. त्यांच्याशिवाय १५ भारतीय खेळाडूही या कॅम्पमध्ये सहभाग घेतील..आयपीएलचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. BCCI सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तारखांची वाट पाहत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणी लष्करी, अणु आणि सरकारी स्थळांना लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणात हवाई बॉम्बहल्ला केला. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेला लक्ष्य केले आहे, परंतु कतार, युएई, बहरीन, जॉर्डन आणि कुवेत सारख्या देशांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे हवाई वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. आता हे युद्ध केव्हा संपेल, हे कोणालाच सांगता येणार नाही. त्यामुळे परदेशी खेळा़डूंच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह आहेच..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने या समस्येवर आधीच लक्ष केंद्रित केले आहे. "मध्य पूर्वेतील संकटाचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या आयोजनावर थेट परिणाम होत नसला तरी, खेळाडू, संघ व्यवस्थापन, सामना अधिकारी, प्रसारण संघ आणि कार्यक्रम कर्मचारी यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी गल्फ हब विमानतळांवर, विशेषतः दुबईवर अवलंबून असतात. जे या स्पर्धेनंतर त्यांच्या मायदेशी जाणार आहेत. आयसीसी या सर्वांना सुखरूप त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे," असे आयसीसीने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे..