CSK vs LSG Live : उर्विल पटेलने झळकावले आयपीएलमधील वेगवान अर्धशतक; हात जोडले अन् खिशातून कागद काढला.. काय लिहिलं होतं?

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Marathi Cricket Update: उर्विल पटेलने इंडियन प्रीमिअर लीगच्या इतिहासातील वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम नावावर केला. त्याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील युवराज सिंगचा १२ चेंडूंत अर्धशतकाचा विक्रम मोडण्यापासून थोडक्यात हुकला. उर्विलने यशस्वी जैस्वालच्या ( १३) आयपीएलमधील वेगवान अर्धशतकाशी बरोबरी केली. आयपीएलच्या डावातील पहिल्या ८ चेंडूंत सहा षटकार खेचणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. त्याने ८ चेंडूंत नाबाद ४१ धावा केल्या होत्या. .LSG ची ज्या वेगाने सुरुवात झाली होती, ते पाहता CSK समोर २५० धावांपर्यंत लक्ष्य ठेवले जाईल असे वाटत होते. पण, चेन्नईच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि लखनौला ८ बाद २०३ धावांपर्यंत पोहोचू दिले. जॉश इंग्लिसने ३३ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह ८५ धावांची खेळी केली, परंतु मधल्या फळीने निराश केले. पहिल्या ६ षटकांत १ बाद ९१ धावा करणाऱ्या लखनौला ७ ते १५ षटकांत ५ बाद ६३ धावा करता आल्या. शेवटच्या पाच षटकांत शाहबाज अहमद व हिंमत सिंग ( १७) यांच्यामुळे संघाला २ बाद ४९ धावा करता आल्या. शाहबाज २५ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४३ धावांवर नाबाद राहिला..चेन्नईला २०१९ नंतर एकदाही १८० किंवा त्यापेक्षा जास्त धावांचा यशस्वी पाठलाग करता आलेला नाही. त्यांनी खेळलेल्या १५ सामन्यांत फक्त १ विजय मिळवला आहे. मागच्या वर्षी त्यांनी KKR विरुद्ध बरोबर १८० धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता. हिंमत सिंग व शाहबाज यांनी सातव्या विकेटसाठी ५० धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. प्रत्युत्तरात संजू सॅमसन व ऋतुराज गायकवाड यांनी CSK ला चांगली सुरुवात करून दिली. संजूची फटकेबाजी पाहण्यासारखी होती, परंतु चौथ्या षटकात दिग्वेश राठीला गोलंदाजीत आणण्याचा डाव यशस्वी ठरला. .संजू १४ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह २८ धावांवर त्रिफळाचीत झाला आणि ऋतुसह त्याची ४५ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. पण, आवेश खानने टाकलेल्या पाचव्या षटकात ऋतुराजने षटकाराने स्वागत केले आणि त्यानंतर उर्विल पटेलने सलग तीन षटकार खेचले. त्या षटकात २५ धावा जोडल्या गेल्या. उर्विलने पुढच्या षटकात ६,६,४,६ असे फटके हाणले. CSK ने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ९७ धावा कुटल्या. उर्विलने मोहम्मद शमीचेही षटकाराने स्वागत केले आणि तो ११ चेंडूंत ४८ धावांपर्यंत पोहोचला होता. त्याला युवराज सिंगच्या ( १२) वेगवान अर्धशतकाशी बरोबरी करण्याची संधी होती. त्याने १३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि खिशातून चिठ्ठी काढली.. त्यावर ही खेळी तुमच्यासाठी पप्पा असे त्याने लिहिले होते. .वेगवान शतकाचा विक्रमनोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये (SMAT) त्याने त्रिपुराविरुद्ध अवघ्या २८ चेंडूंत शतक ठोकून इतिहास रचला. हे कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने टी-२० मध्ये झळकावलेले सर्वात वेगवान शतक आहे, त्याने रिषभ पंतचा (३२ चेंडू) विक्रम मोडला. त्याने २०२४-२५ च्या हंगामात उत्तराखंडविरुद्ध ३६ चेंडूंत आणि २०२५-२६ च्या हंगामात सर्व्हिसेसविरुद्ध ३१ चेंडूंत शतके झळकावून आपली ताकद दाखवून दिली आहे.