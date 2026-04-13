IPL 2020 Point Table : विदर्भच्या पोट्ट्याने राजस्थानची 'वाट' लावली! Praful Hingeने इतिहास घडवताना हैदराबादला मिळवून दिला दणदणीत विजय, गुणतालिकेत बदल

Praful Hinge first over 3 wickets IPL 2026 full match report: IPL 2026 मधील एकमेव अपराजित संघ राजस्थान रॉयल्स सोमवारी हरला... सनरायझर्स हैदराबादकडून पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल हिंगेने ( Praful Hinge ) पहिल्याच षटकात तीन विकेट्स घेऊन RR ला पूर्णपणे शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल व प्रेटोरियस यांना भोपळ्यावर माघारी पाठवून प्रफुलने इतिहास रचला आणि आयपीएलमध्ये पहिल्याच षटकात ३ विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. यानंतर RR ने डोकं वर काढण्याचा प्रयत्न केला, पंरतु त्यांचा निम्मा संघ ९ धावांवर तंबूत परतला होता. तिथेच त्यांची हार निश्चित झाली..इशान किशनच्या ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांसह ९१ धावा, हेनरिच क्लासनच्या २६ चेंडूंत ४० धावांच्या खेळीनंतर हैदराबादच्या धावांना ब्रेक लावण्यात राजस्थानच्या गोलंदाजांना यश आले होते. नितीश कुमार रेड्डी ( २८) व सलिल अरोरा ( २४) यांनी हैदराबादला ६ बाद २१६ धावांपर्यंत पोहोचवले. वैभव, यशस्वी, ध्रुव यांचा फॉर्म पाहता RR हे लक्ष्य सहज पार करेल असे वाटले होते, परंतु पदार्पणवीर प्रुफलने चमत्कार घडवून आणला..SRH vs RR : ७ धावांत ४ विकेट्स! Praful Hinge ने इतिहास रचला; वैभव सूर्यवंशीची विकेट मिळताच काव्या मारनचा आनंद पाहा... Video .दुसऱ्या चेंडूवर वैभवला आखुड चेंडूवर झेलबाद केले, त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर ध्रुव जुरेलला त्रिफळाचीत आणि सहाव्या चेंडूवर एल प्रेटोरियसला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला झेलबाद करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. या पर्वात राजस्थानची अशी वाईट अवस्था कोणत्याच संघाला करता आली नव्हती आणि ती नवख्या प्रफुलने करून टाकली. पुढच्या षटकात साकिब हुसैनने सलामीवीर यशस्वी जैस्वालला ( १) बाद करून RR ची अवस्था २ बाद ४ अशी दयनीय केली. २०११ नंतर प्रथमच एखाद्या संघाची ही अवस्था झाली..१४ वर्षांपूर्वीर डेल स्टेन व इशांत शर्मा यांनी डेक्कन चार्जर्सकडून खेळताना Kochi Tuskers Kerala संघाचे चार फलंदाज १.५ षटकांत २ धावांवर माघारी पाठवले होते. प्रफुल तीन विकेट्सवर समाधान मानणारा नव्हता, त्याने तिसऱ्या षटकात कर्णधार रियान परागची ( ४) विकेट मिळवून राजस्थानचा निम्मा संघ ९ धावांवर तंबूत पाठवला. आयपीएलमध्ये १ ते ६ षटकांत ४ हून अधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये त्याने स्थान पटकावले.५-१२ - इशांत शर्मा ( डेक्कन चार्जर्स वि. कोची, २०११)४-११ - शोएब अख्तर ( कोलकाता वि. दिल्ली, २००८)४-९ - अजित चंडिला ( राजस्थान वि. पुणे वॉरियर्स, २०१२)४-८ - धवल कुलकर्णी ( गुजरात लायन्स वि. बंगळुरू, २०१६)४-२९ - पॅट कमिन्स ( कोलकाता वि. राजस्थान, २०२०)४-१६ - दीपक चहर ( चेन्नई वि.कोलकाता, २०२१)४-७ - मोहम्मद शमी ( गुजरात वि. दिल्ली, २०२३)४-१८ - प्रफुल हिंगे ( हैदराबाद वि. राजस्थान, २०२६).५ बाद ९ अशा संकटात सापडलेल्या राजस्थानला रवींद्र जडेजा व डोनोव्हन फरेरा या जोडीने सावरले. या दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी ७२ चेंडूंत ११८ धावांची भागीदारी केली. साकिबने १५व्या षटकात ही जोडी तोडली आणि फरेरा ४४ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६९ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. पुढच्या षटकात जडेजाही ४५ धावांवर ( ३२ चेंडूंत ५ चौकार) झेलबाद झाला. मलिंगाने ही विकेट मिळवून दिली. प्रफुलने ४-०-३४-४ अशी स्पेल संपवली आणि SRH चाहत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत त्याचे कौतुक केले. राजस्थानचा संपूर्ण संघ १९ षटकांत १५९ धावांत तंबूत परतला आणि हैदराबादने ५७ धावांनी मॅच जिंकली.या विजयासह हैदराबाद ४ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आले. राजस्थानने त्यांचे अव्वल स्थान टिकवले आहे. हुसेननेही ४ विकेट्स घेतल्या, तर मलिंगाने २ बळी टिपले.