RCB vs SRH Live : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा थाट... देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहलीची दमदार फटकेबाजी; हैदराबादवर विक्रमी विजय

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Marathi Cricket News : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आपणच चॅम्पियन असल्याच्या थाटात खेळ केला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यात त्यांनी घरच्या मैदानावर सनरायझर्स हैदराबादचा दारूण पराभव केला. RCB ने यापूर्वी SRH विरुद्ध सहा प्रयत्नांत केव्हाच १९० हून अधिक लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला नव्हता, पण आज त्यांनी हा कटू इतिहास पुसून टाकला. देवदत्त पडिक्कल ( Devdutt Padikkal) व विराट कोहली ( Virat Kohli) यांची आक्रमक शतकी भागीदारी सामन्याला एकतर्फी करणारी ठरली. .RCB vs SRH सामन्यात पहिल्या डावात बरेच कलाटणी देणारे क्षण ठरले. जोश हेझलवूडच्या जागी संधी मिळालेल्या जेकब डफीने ३ विकेट्स घेत हैदराबादची अवस्था ३ बाद २९ अशी दयनीय केली. पॉवर प्लेमध्ये चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडणाऱ्या SRH ला ३ बाद ४९ धावाच करता आल्या. कर्णधार इशान किशन व हेनरिच क्लासन या दोघांनी RCB च्या हातून सामना खेचून नेला. या दोघांनी ५३ चेंडूंत ९७ धावांची भागीदारी करून हैदराबादला पुनरागमन करून दिले..RCB vs SRH Live : पहिल्याच सामन्यात वाद... हेनरिच क्लासन अम्पायरच्या निर्णयावर नाराज... काव्या मारनही भडकली, सॉल्टच्या कॅचवर शंका? .पण, रोमारिओ शेफर्डने १४व्या षटकात ही जोडी तोडली. क्लासन ३२ धावांवर माघारी परतला, परंतु फिल सॉल्टने घेतलेला झेल वादग्रस्त ठरला. त्यानंतर १६व्या षटकात इशानचा अविश्वसनीय झेल सॉल्टने टिपून सामन्याला पुन्हा कलाटणी दिली. इशान ३८ चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ८० धावांवर बाद झाला. इशान बाद झाला तेव्हा SRH च्या १५५ धावा होत्या आणि ते जास्तीत जास्त १८० पर्यंत पोहोचतील असे वाटले होते. मात्र, अनिकेत वर्माने १८ चेंडूंत ४३ धावा चोपून संघाला ९ बाद २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले..डफी व रोमारिओ शेफर्ड यांनी प्रत्येकी ३ बळी टिपले, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग व सुयश शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. RCB ची सुरुवात काही खास झाली नाही आणि दुसऱ्या षटकात जयदेव उनाडकटने विकेट घेतली. फिल सॉल्ट ( ८) याचा झेल टिपण्यासाठी क्लासन व अनिकेत दोघंही पळाले, दोघांची टक्कर होता होता वाचली. पण, क्लासनने यशस्वी झेल टिपला. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या देवदत्त पडिक्कलचे वादळ घोंगवाले..RCB vs SRH Live : हैदराबादच्या खेळात 'सॉल्ट'! तीन अविश्वसनीय कॅच, इशान किशनचे शतक थोडक्यात हुकले, अनिकेत वर्माने झोडले .त्याने २१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, जे RCB कडून SRH विरुद्ध दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. २०२४ मध्ये हैदराबाद येथे रजत पाटीदारने १९ चेंडूंत फिफ्टी केली होती. देवदत्त व विराट कोहली, ही जोडी सामना जिंकून देईल असेच वाटले. पण, ४५ चेंडूंत १०१ धावांची ही भागीदारी ९व्या षटकात तुटली. देवदत्त २६ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ६१ धावांवर माघारी परतला. RCB ने १० षटकांत २ बाद १२६ धावा केल्या आणि ही या संघाची पहिल्या दहा षटकांतील तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. कर्णधार रजत पाटीदारने १२ चेंडूंत ३१ धावा चोपून विराटसह २२ चेंडूंत ५३ धावा जोडल्या..डेव्हिड पायनेने सलग दुसऱ्या चेंडूवर जितेश शर्माला बाद करून RCB वर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला. डेव्हिडची हॅटट्रिक हुकली... विराटने ३३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि ही त्याची आयपीएलमधील ६४ वी फिफ्टी ठरली. RCB ने ६ विकेट्स राखून ही मॅच जिंकली. विराट ३८ चेंडूंत ५ चौकार व ५ षटकारांसह ६९ धावांवर नाबाद राहिला.