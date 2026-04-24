IPL 2026 Point Table: विराट कोहलीचे शतक हुकले, देवदत्त पडिक्कलने चागंलेच झोडले; RCB चा घरच्या मैदानावरील शेवटच्या लढतीत विजय

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Marathi Update: विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल यांनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला सहज विजय मिळवून दिला. एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पर्वातील या शेवटच्या सामन्यात RCB ने धुमाकूळ घातला. गुजरात टायटन्सने २०६ धावांचे लक्ष्य उभं केल्यानंतर RCB ला संघर्ष करावा लागेल असे वाटले होते, पंरतु विराट-देवदत्त यांनी चौफेर फटकेबाजी करून सामना एकतर्फा केला. ध्रुव जुरेल व रजत पाटीदार यांच्या विकेटने सामन्यात रंगत आणली होती, पण RCB ला विजयासाठी फार कष्ट घ्यावे लागले नाही. विराटचे शतक झाले असते तर सामना आणखी गाजला असता.. आत आरसीबीचे होम सामना रायपूर येथे होणार आहे..साई सुदर्शनने ५८ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह १०० धावांची खेळी करून अनेक विक्रम मोडले. आयपीएल इतिहासात सर्वात कमी डावात २००० धावा पूर्ण करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. त्याने ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला. त्याने शुभमन गिल (३२) याच्यासह सलामीला १२८ धावा जोडल्या, ज्या RCB विरुद्ध GT कडून कोणत्याही विकेटसाठी झालेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. जॉस बटलर ( २५), वॉशिंग्टन सुंदर ( १९) व जेसन होल्डर ( २३) यांनी संघाला ३ बाद २०५ धावांपर्यंत पोहोचवले..RCB चा सलामीवीर जेकब बेथल ( १४) स्वस्तात माघारी परतला. विराटही शू्न्यावर झेलबाद झाला असता, परंतु वॉशिंग्टन सुंदरने चूक केली आणि तिच GT ला महागात पडली. विराट व देवदत्त पडिक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी आक्रमक खेळ करताना ५९ चेंडूंत ११५ धावा जोडल्या. राशिद खानच्या पहिल्याच षटकात विराटने आक्रमक फटके खेचून गुजरातच्या गोलंदाजाची लय बिघडवली. देवदत्त २७ चेंडूंत २ चौकार व ६ षटकारांसह ५५ धावांवर माघारी परतला. विराटने आजच्या सामन्यात आयपीएल इतिहासात ८०० चौकारांचा टप्पा पूर्ण केला आणि हा पराक्रम करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला..शिवाय त्याने आयपीएलमध्ये ३०० षटकार मारणाऱ्या तिसऱ्या फलंदाजाचा मान पटकावला. ख्रिस गेल ( ३५७) व रोहित शर्मा ( ३१०) हे विराटच्या पुढे आहेत. १४व्या षटकात जेसन होल्डरला सलग दोन षटकार खेचल्यानंतर विराट शतकाच्या जवळ पोहोचला होता. पण, चौथ्या चेंडूने त्याच्या बॅटची कड घेतली अन् यष्टींवर आदळला... विराटला ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ४ षटकारांसह ८१ धावांवर माघारी जावं लागलं. शून्यावर जीवदान मिळाल्यानंतर फलंदाजाने केलेली ही तिसरी सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली..विराटचा विक्रमया विक्रमात इशान किशन २०२५ मध्ये RCB विरुद्ध नाबाद ९४ धावा करून अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यानंतर विराट ( ९२ वि. पंजाब, २०२४), शिखर धवन ( नबााद ७८ वि. राजस्थान, २०१८) आणि विराट( ७७ वि. पंजाब, २०२४) यांचा क्रमांक येतो. जितेश शर्मा व रजत पाटीदार यांनी तोच आक्रमक बाणा कायम ठेवला. पण, जितेशला १० धावांवर राशिदने माघारी पाठवले. मानव सुथरने पुढच्याच षटकात पाटीदारला ( ८) बाद केले. सामन्यात थोडा ट्विस्ट आला..गुजरातला शेवटच्या ४ षटकांत ( १७ - २०) फक्त ३५ धावाच करता आल्या होत्या आणि त्यामुळे त्यांना हा सामना खेचून आणण्याची आशा होती. २४ चेंडूंत ३१ धावा हव्या असताना कागिसोने सुरेख षटक फेकले होते, पंरतु टीम डेव्हिडला तुक्का षटकार मिळाला. १८ चेंडूंत २२ धावांची गरज असताना मानवला गोलंदाजी देण्याची चूक शुभमनने केली. कृणाल पांड्याने १७व्या षटकाच्या पहिल्या दोन चेंंडूवर चौकार मिळवून सामना १६ चेंडू १४ धावा असा जवळ आणला. दोन निर्धाव चेंडूंनंतर पाचव्या चेंडूवर षटकार हाणला. कृणालने १२ चेंडूंत २३ धावा करून संघाला ५ विकेट्स राखून सहज विजय मिळवून दिला. गुणतालिकेत बदलविराटचे शतक थोडक्यात हुकल्याची खंत जरी असली तरी RCB ने दणदणित विजय मिळवून IPL 2026 Point Table मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. बंगळुरूचा हा साता सामन्यांतील पाचवा विजय ठरला. GT सातव्या क्रमांकावर कायम राहिले..