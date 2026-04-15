RCB vs LSG Live: विराट कोहलीचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाव नाही, आजच्या सामन्याला मुकला? रजत पाटीदारचा महत्त्वाचा निर्णय

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants Marathi Updates : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आपल्या घरच्या मैदानावर आज लखनौ सुपर जायंट्सचा सामना करणार आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये RCB गुणतालिकेत ६ गुणांसह तिसऱ्या, तर LSG ४ गुणांसह सातव्या क्रमांकावर आहेत. रिषभ पंतच्या लखनौची सुरुवात काही खास झालेली नाही, मागच्या लढतीत त्यांना गुजरात टायटन्सकडून हार पत्करावी लागली. तेच रजत पाटीदारचा संघ सुसाट फॉर्मात आहे आणि त्यांनी मागील लढतीत सर्व आघाड्यांवर टीक केले आहे. त्यामुळे या सामन्यात RCB चे पारडे जड मानले जातेय..विराट कोहलीला मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात दुखापत झाल्याची चर्चा होती आणि तो सराव सत्रात पायाला पट्टी बांधून मैदानावर आला होता. त्यामुळे त्याच्या खेळण्यावर शंका होती. विराटला या सामन्यात ३०० षटकार पूर्ण करण्यासाठी दोन उत्तुंग फटके खेळायचे आहेत. आयपीएलमध्ये ३०० षटकार मारणारा तो ख्रिस गेल ( ३५७) व रोहित शर्मा ( ३१०) यांच्यानंतर तिसरा फलंदाज ठरेल. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर RCB ने सलग चार सामने जिंकले आहेत आणि २०१३ मध्ये ते इथे पाचवेळा जिंकले होते.. लखनौच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली आहे आणि या पर्वात त्यांच्याकडून फक्त एकच अर्धशतकी भागीदारी झाली आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात मुकुल चौधरी ( ५२) आणि आवेश खान यांनी ५४ धावा जोडल्या होत्या. RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जॉश हेझलवूड प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जेकब डफीच्या जागी परतला आहे. विराटही खेळतोय, परंतु तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाही. तो इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून खेळू शकतो. .Royal Challengers Bengaluru : फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयष शर्मा, रसिक सलाम दार.Lucknow Super Giants: एडन मार्करम, मिचेल मार्श, रिषभ पंत, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंग राठी, प्रिन्स यादव.