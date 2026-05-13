Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! KKR विरुद्ध शतकी खेळी अन् आशियात कोणालाच न जमलेला केला पराक्रम...

Virat Kohli becomes fastest batter to 14000 T20 runs: विराट कोहीलने आयपीएल २०२६मध्ये ऐतिहासिक विक्रमाची नोंद करत क्रिकेटविश्वाला थक्क केले. Kolkata Knight Ridersविरुद्धच्या सामन्यात विराटने दमदार शतक झळकावत ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४ हजार धावांचा टप्पा पार केला. हा पराक्रम करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला.
Swadesh Ghanekar
First Indian to score 14000 runs in T20 cricket : विराट कोहलीने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये बुधवारी वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली. कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात विराटने शतक झळकावले. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या या फलंदाजाने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४००० धावांचा टप्पाही ओलांडला आणि सर्वात कमी ४०९ डावांत हा टप्पा ओलांडणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्याने ख्रिस गेलचा ४२३ डावांचा विक्रम मोडला. ट्वेंटी-२०त १४००० धावा करणारा तो पहिला आशियाई व पहिला भारतीय फलंदाज ठरला.

Virat kohli
