Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! KKR विरुद्ध शतकी खेळी अन् आशियात कोणालाच न जमलेला केला पराक्रम...

First Indian to score 14000 runs in T20 cricket : विराट कोहलीने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये बुधवारी वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली. कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात विराटने शतक झळकावले. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या या फलंदाजाने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४००० धावांचा टप्पाही ओलांडला आणि सर्वात कमी ४०९ डावांत हा टप्पा ओलांडणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्याने ख्रिस गेलचा ४२३ डावांचा विक्रम मोडला. ट्वेंटी-२०त १४००० धावा करणारा तो पहिला आशियाई व पहिला भारतीय फलंदाज ठरला. .अंगकृश रघुवंशी KKR चा संकटमोचक ठरला. फिन अॅलन ( १८) व अजिंक्य रहाणे ( १९) हे सलामीवीर लगेच माघारी परतले. पण, अंगकृशने तिसऱ्या विकेटसाठी कॅमेरून ग्रीन ( ३२) याच्यासह ४३ चेंडूंत ६२ धावा जोडल्या आमि नंतर रिंकू सिंगसह ७६ धावांची भागीदारी केली. अंगकृश ४६ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७१ धावांवर माघारी परतला. रिंकू २९ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारासह ४९ धावांवर नाबाद राहिला. कोलकाताने ४ बाद १९२ धावा केल्या..RCB VS KKR LIVE: विराट कोहलीची पहिली धाव अन् सेलिब्रेशन जणू Century सारखं, चाहत्यांना हसू आवरेना... Viral Video ची मजेशीर गोष्ट.जेकब बेथेल ( १५) माघारी परतल्यानंतर विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल यांनी ९२ धावांची भागीदारी केली. पडिक्कल ३९ धावांवर बाद झाल्यानंतर विराटने मोर्चा सांभाळला. त्याने ५८ चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह १०० धावा पूर्ण केल्या. आयपीएलमधील हे त्याचे ९वे आणि एकूण १० वे ट्वेंटी-२० शतक ठऱले. विराट कोहली ६० चेंडूंत ११ चौकार व ३ षटकारांसह १०५ धावांवर नाबाद राहिला आणि बंगळुरूला १९.१ षटकांत ४ बाद १९४ धावा करून दिल्या आणि हा सामना ६ विकेट्सने RCB ने जिंकला..Fewest innings to 14000 T20 runs४०९ - विराट कोहली*४२३ - ख्रिस गेल४३१ - डेव्हिड वॉर्नर४६८ - जोस बटलर५०५ - ॲलेक्स हेल्स६३३ - किरॉन पोलार्ड. Most runs in career in T20s१४५६२ - ख्रिस गेल ( ४६३ सामने)१४४८२ - किरॉन पोलार्ड ( ७३५ सामने)१४४४९ - अॅलेक्स हेल्स ( ५२८ सामने)१४२८४ - डेव्हिड वॉर्नर ( ४३९ सामने)१४२०० - जॉस बटलर ( ५०५ सामने)१४०००*- विराट कोहली ( ४२६ सामने)