IPL 2026 : मॅन ऑफ दी मॅच, Orange Cap... विराट कोहलीने रणशिंग फुंकले! मोठा दावा; म्हणाला, चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आता...

What Virat Kohli said about Chinnaswamy Stadium after win? रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी गुजरात टायटन्सवर ५ गडी राखून विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर पुन्हा झेप घेतली. गुजरात टायटन्सने चांगली कामगिरी करत २०५ धावांचा भक्कम डोंगर उभा केला, पण RCBच्या फलंदाजी विभागाने घरच्या प्रेक्षकांसमोर संयमी पाठलाग केला. या सामन्यात ८१ धावांची खेळी करणाऱ्या विराट कोहलीला सामनावीर पुरस्काराने गौरविण्यात आले, शिवाय त्याने पुन्हा Orange Cap आपल्या नावावर केली. .साई सुदर्शनने शानदार शतक झळकावून GTसाठी पायाभरणी केली, तरीही RCBच्या गोलंदाजांनी अखेरच्या षटकांमध्ये अचूक यॉर्कर आणि स्लोअर चेंडू टाकून धावसंख्या नियंत्रणात ठेवली, मात्र कृणाल पांड्याचे शेवटचे षटक महागडे ठरले. प्रत्युत्तरात, पहिल्याच षटकात विराटचा झेल सुटला आणि GTला या चुकीची मोठी किंमत मोजावी लागली. देवदत्त पडिक्कलसोबतची त्याची ११५ धावांची भागीदारी निर्णायक ठरली, ज्यामुळे सामन्याची गती पूर्णपणे RCBच्या बाजूने वळली. टीम डेव्हिड आणि कृणाल पांड्याच्या अखेरच्या षटकातील फटकेबाजीमुळे त्यांनी सहज विजय मिळवला..IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा M. Chinnaswamy Stadium वरील हा शेवटचा सामना कसा? नेमकी भानगड काय? Explained.आयपीएल २०२६ च्या या पर्वात RCB ला बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पाचच सामने खेळण्याची परवानगी मिळाली होती आणि त्यापैकी त्यांनी चार जिंकले. आता RCB चे दोन होम सामने रायपूर येथे होणार आहेत. RCB ने आयपीएलमध्ये पाचवेळा २०० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करताना SRH, RR यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात पंजाब किंग्स ( १०) व मुंबई इंडियन्स ( ६) पुढे आहेत..विराट कोहली भावुक...सामन्यानंतर विराट कोहली एम चिन्नास्वामी आणि येथील चाहत्यांबद्दल म्हणाला की,"आम्हाला या ठिकाणी पाच सामने खेळता आले, याचा खूप आनंद आहे. चाहत्यांना पुन्हा एकदा संघाला पाहण्याची संधी मिळाली आहे आणि हो, क्रिकेट खेळण्यासाठी हे खरोखरच एक खास ठिकाण आहे. आम्हाला आशा आहे की, स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यांमध्ये आम्ही पुन्हा इथे येऊ शकू आणि प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा मनोरंजन करू शकू. ( स्पर्धेची फायनल याच मैदानावर होणार आहे. त्यामुळे विराटच्या विधानावरून तो IPL 2026 Final साठी सज्ज असल्याचे दिसतेय) पाहूया पुढे काय घडते ते, पण हो, इथे खेळलेल्या पाच सामन्यांपैकी चार सामने आम्ही जिंकलो आहोत, हे खरोखरच शानदार राहिले आहे; त्यामुळे ही एक उत्तम सुरुवात झाली आहे.".IPL 2026 : क्रिकेटच्या मैदानावर मोठी दुर्घटना, युवा खेळाडूला गंभीर दुखापत, रक्तबंबाळ अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले... Video .Orange Cap List३२८ धावा - विराट कोहली३२३ धावा - अभिषेक शर्मा३२० धावा - हेनरिच क्लासन२९७ धावा - शुभमन गिल२९३ धावा - संजू सॅमसन२५४ धावा - वैभव सूर्यवंशी२४५ धावा - यशस्वी जैस्वाल२३८ धावा - रजत पाटीदार२३८ धावा - इशान किशन२३५ धावा - साई सुदर्शन.