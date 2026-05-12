IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघात बदल... प्ले ऑफच्या शर्यतीसाठी मिळालं बळ... पुण्याच्या रामकृष्ण घोषच्या जागी एन्ट्री

Macneil Noronha Replaces Ramakrishna Ghosh: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफची शर्यत रंजक वळणावर आली असताना चेन्नई सुपर किंग्सच्या ताफ्यात बदल झाला आहे. CSK चा संघ ११ सामन्यांत ६ विजय मिळवून अजूनही प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहे आणि त्यांना उर्वरित ३ सामने जिंकून १८ गुणापर्यंत पोहोचणे, शक्य आहे. पण, त्यांच्या संघाला दुखापतींचा सामनाही करावा लागला आहे आणि काही खेळाडूंना स्पर्धा अर्ध्यावर सोडावी लागलेली आहे. अशात चेन्नईच्या ताफ्यात नव्याने दाखल होणाऱ्या खेळाडूने हवा केली आहे. CSK ने दुखापतग्रस्त रामकृष्ण घोषच्या जागी कर्नाटकचा अष्टपैलू खेळाडू मॅकनील हॅडली नोरोन्हा याला IPL 2026 च्या उर्वरित सामन्यांसाठी करारबद्ध केले आहे. .पाच वेळच्या विजेत्या संघाने BCCI ला पत्र लिहिले असून, हा करार अंतिम करण्यासाठी ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती सीएसकेचे CEO कासी विश्वनाथन यांनी क्रिकबझला दिली. २४ वर्षीय नोरोन्हाने महाराजा ट्रॉफीमध्ये मंगळुरू ड्रॅगन्स संघासाठी २०२५ च्या विजेतेपदाच्या मोहिमेत उत्कृष्ट कामगिरी केली.नोरोन्हाने १३ सामन्यांत १४८.८२ च्या स्ट्राइक-रेटने २५३ धावा केल्या. यामध्ये हंगामातील १९ षटकारांचाही समावेश होता आणि ७.४४ च्या इकॉनॉमीने १० बळी घेतले. सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेसाठी त्याची कर्नाटक संघात निवड झाली होती..२८ वर्षीय घोषच्या जागी नोरोन्हा संघात आला आहे. ३ मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध IPL पदार्पणाच्या सामन्यात पायाला गंभीर फ्रॅक्चर झाल्यामुळे घोषचा हा हंगाम संपुष्टात आला आहे. CSK साठी हा हंगाम दुखापतींनी ग्रासलेला राहिला आहे. त्यांनी आपला प्रमुख भारतीय वेगवान गोलंदाज खलील अहमद आणि स्टार फलंदाज आयुष म्हात्रे यांना दुखापतींमुळे लीगमधून माघार घ्यावी लागली आहे..हंगामाच्या सुरुवातीलाच नॅथन एलिस संघात नव्हता, तर त्याचा बदली खेळाडू स्पेन्सर जॉन्सनही दुखापतीमुळे अनुपलब्ध होता. हंगामाच्या सुरुवातीपासून प्रमुख खेळाडू महेंद्रसिंग धोनीदेखील संघात नाही. माजी कर्णधार पोटरीच्या स्नायूंच्या ताणाशी झुंज देत आहे. CSKने म्हात्रेच्या जागी आकाश मधवालला संघात स्थान दिले आहे, परंतु खलील अहमदच्या जागी अद्याप नवीन खेळाडूची घोषणा केलेली नाही.