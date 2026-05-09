IPL 2026 MI vs RCB : मुंबई इंडियन्स उद्या न खेळताच स्पर्धेबाहेर होणार? महत्त्वाचे अपडेट्स, RCB विरुद्धच्या लढतीपूर्वी वातावरण बिघडले

Mumbai Indians qualification chances after washout: इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये मुंबई इंडियन्सला सलग तिसऱ्या पर्वात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली अपयश पाहावे लागत आहे. IPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सला १० सामन्यांत केवळ ३ विजय मिळवता आले आहेत आणि ६ गुणांसह ते नवव्या स्थानावर आहेत. आता उर्वरित ४ सामने जिंकून ते १४ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतील आणि त्यानंतरही त्यांचे प्ले ऑफचे स्थान हे इतरांवर अवलंबून राहणार आहे. अशा परिस्थिती मुंबईसाठी उद्या गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धचा सामना महत्त्वाचा आहे. पण, या सामन्यापूर्वी रायपूरचे वातावरण बदलले आहे आणि मुंबईला कदाचीत मॅच न खेळताच स्पर्धेतून गाशा गुंडाळावा लागू शकतो, अशी परिस्थिती आता दिसतेय..मुंबईला उर्वरित सामन्यांत RCB ( १० मे), पंजाब किंग्स ( १४ मे), कोलकाता नाइट रायडर्स ( २० मे) आणि राजस्थान रॉयल्स ( २४ मे) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. यापैकी RR विरुद्धचा सामना मुंबई घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. RCB ला मागील दोन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागलेला आहे आणि त्यामुळे मुंबईविरुद्ध विजय मिळवून ते त्यांची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्याच्या प्रयत्नात दिसतील. अशात शनिवारी रायपूर येथे वादळी वाऱ्यासह पावसाने धुमाकूळ घातला आहे..IPL 2026 : कर्णधारबदलाची चर्चा... सूर्यकुमार यादवने घेतला निर्णय; आता, हार्दिक पांड्याला Mumbai Indians कडून खेळायचे असेल तर....Raipur Weather Updateरायपूरमध्ये मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची आणि रिमझिम पावसाचीही शक्यता वर्तवण्यात आली होती. पण, तिथे जोरदार पाऊस पडतोय आणि रायपूर स्टेडियमची संपूर्ण खेळपट्टी झाकण्यात आली आहे. त्यामुळे खेळाडूंना सराव करता आलेला नाही. हवामानातील या बदलामुळे तीव्र उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळू शकतो, परंतु क्रिकेट चाहत्यांच्या आनंदावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. सोसाट्याचा वारा आणि बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने लोकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे..रविवारचं हवामान काय सांगतंय?रविवारी (१० मे) रायपूरमध्ये हवामान मुख्यतः कोरडे आणि कडक उन्हाचे असेल. दुपारच्या वेळी तापमान ३९°C पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे उष्णता बरीच जाणवेल. सूर्यास्तानंतर तापमान थोडे कमी होईल, मात्र उकाडा कायम राहील. सायंकाळी ५ ते रात्री ८ च्या दरम्यान ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता आहे. परंतु पावसाचे संकेत नाहीत. ९ ते १२ दरम्यान आकाश मोकळे राहिल. त्यामुळे RCB vs MI सामन्यावर कोणतेही संकट नाही..RCB vs MI सामना न झाल्यास?गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला मागील दोन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला असला तरी ते १० सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह तालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मुंबई इंडियन्सविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास त्यांना एक गुण मिळेल आणि ते १३ गुणांसह सरस नेट रन रेटच्या जोरावर पंजाब किंग्सला मागे ढकलून दुसऱ्या स्थानी पोहोचतील. पण, मुंबई इंडियन्सला या एका गुणाचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यांचे ११ सामन्यांत ७ गुण होतील आणि उर्वरित ३ सामने जिंकून ते १३ गुणापर्यंतच पोहोचू शकतील. हे गुण प्ले ऑफसाठी पुरेसे नाहीत आणि उद्याच मुंबईचे आव्हान संपुष्टात येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.