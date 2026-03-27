IPL 2026 Marathi News: अरे, रोहित मी तुला ओळखलंच नाही... नीता अंबानी 'हिटमॅन'ला पाहून असं का म्हणाल्या? Video Viral

Nita Ambani reaction to Rohit Sharma new look IPL 2026: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर रोहित फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय.. त्याला २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे आणि त्यासाठी तो कठोर परिश्रमही घेतोय... रोहितने त्याच्या फिटनेसवर भरपूर काम केले आहे आणि त्याला पाहून मुंबई इंडियन्सच्या मालकीण नीता अंबानी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे. मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूंनी वानखेडे स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ च्या सरावाला सुरूवात केली. तेव्हा नीता अंबानी तेथे आल्या आणि सर्व खेळाडूंना भेटल्या..मुंबई इंडियन्सला २०२० नंतर आयपीएल जेतेपद पटकावता आलेले नाही. मागील पर्वात हा संघ प्ले ऑफमध्ये पोहोचला होता. पण, यावेळी सहावे जेतेपदासाठी ते जोर लावतील. रोहितच्या खांद्यावरून कर्णधारपदाचा भार काढून घेतल्या नंतर तो आणखी मुक्तपणे खेळतोय. हार्दिक पांड्याच्या नेतृ्त्वाखाली त्याने मागील दोन आयपीएल हंगामात ४१७ व ४१८ धावा केल्या आहेत. तो यंदाची आयपीएल गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे..Hardik Pandya ची मन जिंकणारी कृती; मुंबईच्या ग्राऊंड्समन्सना केली आर्थिक मदत... कारण ऐकून वाढेल आदर... .मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएल जेतेपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. या संघात रोहितसारखा अनुभवी फलंदाज... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव.. जसप्रीत बुमराहसारखा जगातील सर्वोत्तम गोलंदाज.. ऑल राऊंडर हार्दिक, तिलक वर्मा, मिचेल सँटनर अशी फौज आहे. त्यामुळे मुंबईचे हे सर्व स्टार चमकले, तर त्यांना जेतेपदापासून दूर ठेवणे अवघड होऊन बसेल..दरम्यान, मुंबई इंडियन्सच्या सराव सत्रात नीता अंबानी यांनी हजेरी लावली आणि तो व्हिडीओ फ्रंचायझीने X वर पोस्ट केला आहे. त्यात किरॉन पोलार्डची ओळख अंबानी यांनी, पॉली काकांना हाय बोल... अशी करून दिली. त्यानंतर त्या रोहितसमोर आल्या... अरे रोहित मी तुला ओळखंलचं नाही. तू किती तरुण दिसतोस....रोहितला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून नका खेळवू- कैफमागील पर्वात रोहित शर्मा बऱ्याच सामन्यात इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळला होता, परंतु भारताचा माजी खेळाडू मोहम्मद कैफ याने रोहितला संपूर्ण सामना खेळवा, असा सल्ला दिला आहे. तो म्हणाला, मुंबई इंडियन्सने रोहित शर्माच्या कौशल्याचा पूरेपूर वापर करून घ्यायला हवा. तो आता खूपच तंदुरुस्त दिसतोय. तो फक्त इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळू शकत नाही. त्याच्या अनुभवाचा हार्दिक पांड्याला फायदा होईल..