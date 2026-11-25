IPL 2027 auction registered players full list : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ साठी होणाऱ्या मिनी ऑक्शनसाठी १२२० खेळाडूंनी नावं नोंदवल्याची माहिती समोर आली आहे. बांगलादेशात हिंदूवर झालेल्या अत्याचारानंतर या देशाच्या खेळाडूंना आयपीएलमधून हाकलण्याची मागणी झाली आणि त्यामुळेच कोलकाता नाइट रायडर्सने मुस्ताफिजूर रहमानला रिलीज केले होते. पण, या पर्वात रहमान आणि शाकिब अल हसन सोडून बांगलादेशच्या १२ खेळाडूंनी लिलावासाठी नावं नोंदवली आहेत. इंग्लंडचा माजी कर्णधार बेन स्टोक्स ( Ben Stokes) हा या लिलावातील सर्वात चर्चेत राहणारा चेहरा असेल. दोन वर्षानंतर तो आयपीएलमध्ये परतणार आहे..इंग्लंडच्या ऑल राऊंडरने या वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्याने १६ डिसेंबरला गोवा येथे होणाऱ्या Mini Auction साठी २ कोटींच्या मुळ किमतीत नाव नोंदवलं आहे. ३५ वर्षीय स्टोक्स हा अनेक संघांना कर्णधारपदाचा पर्याय उपलब्ध करून देणार आहे. त्याने २०१७ मध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स, २०१८ ते २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि २०२३ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ४५ आयपीएल सामन्यांत त्याने ९३५ धावा केल्या व २८ विकेट्स घेतल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Auction : वीरूचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग आयपीएल लिलावात उतरला! पण, द्रविडच्या लेकाने दूरूनच नमस्कार केला... बेस प्राईज किती?.बांगलादेशचे ते १२ खेळाडू कोण?आयपीएल लिलावासाठी हसन महमूद, परवेज होसैन, रिपॉन मोंडल, रिशाद होसैन, सैफ हसन, शाक महेदी हसन, शमिम होसैन, शोरिफूल इस्लाम, तंझिम हसन साकिब, तोवहिद हृदोय, मोहम्मद रुबेल आणि तस्किन अहमद, अशी ही १२ बांगलादेशी खेळाडूंची नावं आहेत...६६ जागांसाठी १२२० नावं…आयपीएल लिलावात ६६ जागा उपलब्ध आहेत आणि त्यात २५ परदेशी खेळाडूंसाठी बोली लागणार आहे. या रिक्त जागांसाठी १,२२० खेळाडूंमध्ये ९३९ भारतीय आणि २८१ परदेशी खेळाडूंनी नावं नोंदवली आहेत. या यादीत आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले १८४ भारतीय खेळाडू, १७० परदेशी खेळाडू आहेत. याशिवाय १२७ अनकॅप्ड खेळाडू आहेत, ज्यांनी मागील आयपीएल पर्वात प्रतिनिधित्व केलं आहे..दोन कोटीच्या बेस प्राईजमध्ये दोन भारतीय...बेन स्टोक्स ( इंग्लंड), फजलहक फारूकी ( अफगाणिस्तान), मुजीब रहमान ( अफगाणिस्तान), रहमनुल्लाह गुरबाज ( अफगाणिस्तान), डेव्हिड वॉर्नर ( ऑस्ट्रेलिया), जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क ( ऑस्ट्रेलिया), झाय रिचर्डसन ( ऑस्ट्रेलिया), माहली बिअर्डमन ( ऑस्ट्रेलिया), स्पेन्सर जॉन्सर ( ऑस्ट्रेलिया), जॉनी बेअरस्टो ( इंग्लंड ), सॅम बिलिंग ( इंग्लंड), सोनी बेकर ( इंग्लंड), टॉम करन (इंग्लंड), अॅडम मिल्ने (न्यूझीलंड), बेन सियर्स (न्यूझीलंड), बेव्हॉन जेकब्स (न्यूझीलंड), डॅरिल मिचेल (न्यूझीलंड), डेव्हॉन कॉनवे (न्यूझीलंड), रचिन रवींद्र (न्यूझीलंड), ट्रेंट बोल्ट (न्यूझीलंड), विल्यम ओ'रूर्क (न्यूझीलंड), एनरिच नॉर्खिया (दक्षिण आफ्रिका), जेराल्ड कोएत्झी (दक्षिण आफ्रिका), मथीशा पाथिराना (श्रीलंका), वानिंदू हसरंगा (श्रीलंका), शाई होप (वेस्ट इंडिज) आणि शिमरोन हेटमायर (वेस्ट इंडिज), आवेश खान ( भारत), दीपक चहर ( भारत)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.