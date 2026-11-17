इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ स्पर्धेच्या लिलावापूर्वीचे रिटेंशन (IPL 2027 Retaintion) मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) जाहीर झाले आहे. सर्व १० संघांना आपल्या संघात आयपीएल २०२७ साठी कायम केलेल्या खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्याची मंगळवारी अंतिम तारीख होती. त्यानुसार सर्व फ्रँचाझींनी आपल्या संघात कायम केलेल्या आणि करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे..IPL Retaintion: स्टार्क, दीपक चाहर, ट्रॅव्हिस हेड बाहेर... १० संघांनी कोणत्या खेळाडूंना केलं रिलीज अन् रिटेन, पाहा संपूर्ण लिस्ट.अनेक फ्रँचायझींकडून अनुभवी खेळाडूंना करारमुक्त करण्यात आले आहे, विशेषत: ज्यांच्यावर मोठा खर्च होत होता. फ्रँचायझींनी यातून आगामी लिलावासाठी जास्तीत जास्त रक्कम पर्समध्ये शिल्लक राहिल याला प्राधान्य दिले आहे. पण यासोबतच आपला कोअर संघ कायमही ठेवला आहे.संघातून करामुक्त झालेल्या मोठ्या नावांमध्ये मथिशा पाथिराना (KKR), ट्रॅव्हिस हेड (SRH), ट्रेंट बोल्ट (MI), मिचेल स्टार्क (DC), शिमरॉन हेटमायर (RR), आवेश खान (LSG), दीपक चाहर (MI), तुषार देशपांडे (RR), जेकॉब बेथल (RCB) अशी नावं सामील आहेत..आता आयपीएल २०२७ साठी खेळाडूंचा लिलाव १६ डिसेंबर रोजी गोवा येथे पार पडणार आहे. या लिलावात करारमुक्त केलेले अनेक खेळाडूंचीही नावं असतील. या लिलावातून संघ आयपीएल २०२७ साठी भक्कम संघ तयार करण्यासाठी प्रयत्न करतील. प्रत्येक फ्रँचायझीसाठी आयपीएल २०२७ साठी पर्सची मर्यादा १३० कोटी आहे. यातीलच रक्कम संघात कायम केलेल्या खेळाडूंनाही दिली जाते, त्यातून जी रक्कम उरणार आहे, ती शिल्लक रक्कम संघांना लिलावात खर्च करता येईल.याशिवाय प्रत्येक फ्रँचायझीला आपल्या संघात २५ खेळाडू एका हंगामासाठी घेता येता, ज्यात ८ परदेशी खेळाडूंचा समावेश असू शकतो..MS Dhoni Retirement: मै हर एक पल का शायर! धोनीने शेअर केला निवृत्तीनंतर खास Video; म्हणाला, 'चाहत्यांनी मला चुकीचे ठरवले...'.आयपीएल २०२७ लिलावासाठी शिल्लक रक्कम आणि खेळाडूंची जागा(IPL 2027 Auction Remaining Purse and Available Slots)चेन्नई सुपर किंग्सशिल्लक रक्कम - २८.०५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ६ (२ परदेशी)मुंबई इंडियन्सशिल्लक रक्कम - ३२.६ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ९ (२ परदेशी)रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशिल्लक रक्कम - १४.१५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ५ (१ परदेशी)सनरायझर्स हैदराबादशिल्लक रक्कम - ४०.१५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ७ (३ परदेशी)दिल्ली कॅपिटल्सशिल्लक रक्कम - ३९.५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ९ (४ परदेशी).लखनौ सुपर जायंट्सशिल्लक रक्कम - ४७.४५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ७ (३ परदेशी)कोलकाता नाईट रायडर्सशिल्लक रक्कम - ४१.६५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ८ (३ परदेशी)राजस्थान रॉयल्सशिल्लक रक्कम - २७.५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ६ (३ परदेशी)पंजाब किंग्सशिल्लक रक्कम - १८.६ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ६ (२ परदेशी)गुजराय टायटन्सशिल्लक रक्कम - ८.७५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ३ (२ परदेशी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.