IPL 2027 Retention Full List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चा २० वा हंगाम २०२७ मध्ये खेळला जाणार आहे. त्यासाठी १६ डिसेंबर रोजी आयपीएल लिलाव होणार आहे, त्याआधी १७ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व संघांना आगामी हंगामासाठी संघात कायम केलेल्या आणि संघातून करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायची होती. त्यानुसार आता सर्व संघांनी ही यादीत जाहीर केली आहे. आयपीएल रिटेंशनपूर्वी काही महत्त्वाचे ट्रेडही झाले होते. रिषभ पंत कुलदीप यादवच्या बदल्यात लखनौ सुपर जायंट्समधून पुन्हा दिल्ली संघात ट्रेड झाला आहे. मोहम्मद शमी सॅम करनच्या बदल्यात लखनौमधून राजस्थान रॉयल्समध्ये ट्रेड झाला आहे, तर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्समधून पंजाब किंग्समध्ये ट्रेडमधून दाखल झाला आहे. अर्शदीप सिंगच्या बदल्यात हा ट्रेड दोन संघात झाला. यानंतर आता रिटेंशन जाहीर होताच अनेक आश्चर्यचकीत करणारे निर्णय समोर आले आहेत. .MS Dhoni Retirement: मै हर एक पल का शायर! धोनीने शेअर केला निवृत्तीनंतर खास Video; म्हणाला, 'चाहत्यांनी मला चुकीचे ठरवले...'.ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल स्टार्क हे आगामी व्यस्त आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकामुळे पुढच्या हंगाम खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होते. अशात सनरायझर्स हैदराबादने हेडला, तर दिल्लीने स्टार्कला करारमुक्त केले आहे. याशिवाय कोलकाता नाईट रायडर्सने मथिशा पाथिरानालीही करारमुक्त केले आहे. मुंबई इंडियन्सने ट्रेंट बोल्ट आणि दीपक चाहर यांना करारमुक्त करत आपल्या पर्समध्ये मोठी रक्कम लिलावासाठी जोडी आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जेकॉब बेथलला रिलीज केले आहे. याशिवाय चेन्नई सुपर किंग्सने गेल्या हंगामात १४ कोटींमध्ये खरेदी केलेल्या प्रशांत वीरलाही संघातून बाहेर केले आहे. याशिवाय चेन्नईचा दिग्गज एमएस धोनी आयपीएलमधून निवृत्त झाल्याने तोही संघातून रिलीज झाला आहे.एकूणच सर्वच संघांनी अनेक मोठी नावं असलेल्या खेळाडूंना करारमुक्त केले असल्याने हे खेळाडू लिलावात आपलं नशीब आजमवताना दिसणार आहे..संघातून करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादीमुंबई इंडियन्स (MI) -करारमुक्त केलेले खेळाडू - ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अल्लाह गझनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, दानिश मलेवार, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, मोहम्मद इझार (३० लाख), रॉबिन मिन्झ, रुचित अहिर, क्रिश भगत, महिपाल लोमरोरसंघात कायम केलेले खेळाडू - अर्शदीप सिंग (ट्रेड), अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सँटनर, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, शार्दुल ठाकूर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जॅक्स.चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)करारमुक्त केलेले खेळाडू - मॅथ्यू शॉर्ट, मॅट हेन्री, झॅक फाउल्क्स, प्रशांत वीर, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, मॅकनील नोरोन्हा, एम.एस. धोनी.संघात कायम केलेले खेळाडू - अकिल हुसैन, कार्तिक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन, अंशुल कंबोज, लियाम लिव्हिंगस्टोन (ट्रेड), सर्फराज खान, आयुष म्हात्रे, मुकेश चौधरी, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, नूर अहमद, श्रेयस गोपाळ, गुर्जपनीत सिंह, राहुल चाहर, उर्विल पटेल, जॅक एडवर्ड्स (ट्रेड), रामकृष्ण घोष, जेमी ओव्हर्टन.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB)करारमुक्त केलेले खेळाडू - जेकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा आणि स्वप्नील सिंग.संघात कायम केलेले खेळाडू - अभिनंदन सिंग, कनिष्क चौहान, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, टीम डेव्हिड, देवदत्त पडिक्कल, नुवान थुशारा, वेंकटेश अय्यर, जेकॉब डफी, फिल सॉल्ट, विकी ओत्सवाल, जितेश शर्मा, रजत पाटिदार, विराट कोहली, जॉर्डन कॉक्स, रसिक दार, यश दयाल, जोश हेजलवूड, रोमरियो शेफर्ड.दिल्ली कॅपिटल्स (DC)करारमुक्त केलेले खेळाडू - नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमेरा, रेहान अहमद, मिचेल स्टार्क, अजय मंडलसंघात कायम केलेले खेळाडू - आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, विपराज निगम, आकिब नबी, मुकेश कुमार, झिशान अन्सारी (ट्रेड), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, डेव्हिड मिलर, रिषभ पंत (ट्रेड), केएल राहुल, समीर रिझवी, काईल जेमिसन, टी विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, लुंगी एन्गिडी,कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR)करारमुक्त केलेले खेळाडू - मथीशा पाथीराना, मुस्तफिजुर रहमान, तेजस्वी सिंग दहिया, रचिन रवींद्र, अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक, दक्ष कामरा, लुविनिथ सिसोदिया.संघात कायम केलेले खेळाडू - अंगक्रिश रघुवंशी, अनुकुल रॉय, कॅमेरॉन ग्रीन, फिन ऍलन, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोळंकी, रमणदीप सिंग, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, सुनील नारायण, टिम सेफर्ट, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्तीगुजरात टायटन्सकरारमुक्त केलेले खेळाडू - इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरहुइझेनसंघात कायम केलेले खेळाडू - शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, कुमार कुशाग्रा, अनुज रावत, जोस बटलर, टॉम बँटन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंग्टन सुंदर, आर साई किशोर, मानव सुथार, रशीद खान, जयंत यादव, जेसन होल्डर, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, अशोक शर्मा, अर्शद खान, पृथ्वी राज यार्रा, निशांत सिधू, हर्षल पटेल..Dhoni Retirement: "तू आमचा थाला अन् कर्णधार नेहमीसाठीच राहशील...", ऋतुराज गायकवाडची धोनीसाठी भावूक पोस्ट.राजस्थान रॉयल्सकरारमुक्त केलेले खेळाडू - अॅडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, युधवीर सिंग, विग्नेश पुथूर, रवी सिंग, शिमरॉन हेटमायर, नांद्र बर्गरसंघात कायम केलेले खेळाडू - रियान पराग, यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे, अमन राव, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, रवी बिश्नोई, यशराज पुंजा, इमानजोत चहल, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा, मोहम्मद शमी (ट्रे़ड), एम सिद्धार्थ (ट्रेड)लखनौ सुपर जायंट्सकरारमुक्त केलेले खेळाडू - एम ब्रीत्झके, आवेश खान, एन्रिक नॉर्किया, जॉर्ज लिंडे, वनिंदू हसरंगा, नमन तिवारी, अर्शीन कुलकर्णी,संघात कायम केलेले खेळाडू - मिचेल मार्श, एडन मार्कराम, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंग, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, प्रिन्स यादव, मोहसीन खान, मयंक यादव, आकाश सिंग, अर्जुन तेंडुलकर, कुलदीप यादव (ट्रेड), सॅम करन (ट्रेड)पंजाब किंग्सकारमुक्त केलेले खेळाडू - लॉकी फर्ग्युसन, मिच ओवेन, नेहल वाढेरा, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे आणि विशाल निशादसंघात कायम केलेले खेळाडू - अझमतुल्ला ओमरझाई, मार्कस स्टॉयनिस, विष्णू विनोद, बेन ड्वारशुई, मुशीर खान, वैशाख विजयकुमार, कुपर कोनोली, प्रभसिरमन सिंग, झेव्हियर बार्टलेट, हार्दिक पांड्या (ट्रेड), प्रियांश आर्य, यश ठाकूर, हरनूर पन्नू, शशांक सिंग, युझवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार, श्रेयस अय्यर, मार्को यान्सिन, सुर्यांश शेडगे.सनरायझर्स हैदराबादकरारमुक्त केलेले खेळाडू - ट्रॅव्हिस हेड, कामिंदू मेंडिस, जयदेव उनाडकट, डी मदुशंका, ओंकार टरमळे, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्झी, डेव्हिड पायनेसंघात कायम केलेले खेळाडू - अभिषेक शर्मा, खलील अहमद, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, क्रेन्स फुलेत्रा, शिवांग कुमार, ब्रायडन कार्स, नॅथन एलिस, स्मरण रवीचंद्रन, इशान मलिंगा, नितीश कुमार रेड्डी, टी नटराजन, हर्ष दुबे, पॅट कमिन्स, हेन्रिक क्लासेन, प्रफुल हिंगे, ईशान किशन, साकिब हुसेन,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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