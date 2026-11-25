IPL 2027 Auction Updates: इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ (IPL 2027) स्पर्धेसाठी पुढच्या महिन्यात १६ डिसेंबर रोजी गोव्यात लिलाव होणार आहे. या लिलावातून सर्व फ्रँचायझी त्यांचा २५ जणांचा संघ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. काही दिवसांपूर्वीच म्हणजेच १७ नोव्हेंबर रोजी रिटेन्शन जाहीर झाले होते. त्यावेळी फ्रँचायझींनी संघात कायम केलेल्या आणि करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली. त्यानंतर आता लिलावातून कोणत्या संघांना किती खेळाडूंची गरज आहे आणि किती पैसा शिल्लक आहे, याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. .IPL 2027 Auction Player Register List: १२२० खेळाडूंनी नोंदवली नावं... त्यात १२ बांगलादेशी; भारताचे दोनच खेळाडू २ कोटींच्या यादीत, कोण आहे ते?.आता लिलावासाठी खेळाडूंची नाव नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये तब्बल १२२० खेळाडूंनी लिलावासाठी नाव नोंदणी केली असल्याचे आयपीएलकडून जाहीर करण्यात आले आहे, ज्यात १७ देशांतील खेळाडूंचा समावेश आहे. ९३९ भारतीय आणि २८१ परदेशी खेळाडूंना लिलावासाठी नाव नोंदवले आहे. तसेच १२२० खेळाडूंमध्ये १८४ खेळाडू कॅप खेळाडू (आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलेले) आणि ९९४ अनकॅप खेळाडू (आंतरराष्ट्रीय पदार्पण न केलेले आणि ५ वर्षांहून अधिक काळ आंतरराष्ट्रीय सामना न खेळलेले) आहेत..भारतापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वाधिक ५३ खेळाडूंनी नाव नोंदवलं आहे. त्यापाठोपाठ दक्षिण आफ्रिका (४०), वेस्ट इंडिज (३६), न्यूझीलंड (२५) आणि अफगाणिस्तान (२३) या देशांचा समावेश आहे.विशेष म्हणजे सर्व १० संघांमध्ये मिळून केवळ ६६ खेळाडूंची जागा शिल्लक आहे, ज्यात फक्त २५ जागा परदेशी खेळाडूंसाठी शिल्लक आहेत. त्यामुळे १२२० खेळाडूंमधून केवळ ६६ खेळाडूंनाच आयपीएल २०२७ साठी जागा मिळू शकते..कोणत्या संघाकडे किती पैसा आणि जागा शिल्लक?आयपीएल २०२६ स्पर्धेसाठी प्रत्येक फ्रँचायझीसाठी पर्सची मर्यादा १३० कोटी आहे. यातूनच सध्या कायम केलेल्या खेळाडूंना आणि आगामी लिलावात खरेदी करणाऱ्या खेळाडूंना मानधन द्यावं लागतं. त्यामुळे आता रिटेन्शननंतर जी रक्कम शिल्लक राहिली आहे, त्यातून फ्रँचायझीला लिलावातून खेळाडू खरेदी करावे लागणार आहेत. एका हंगामासाठी प्रत्येक फ्रँचायझी संघात २५ खेळाडू घेऊ शकतात, ज्यात ८ परदेशी खेळाडूंचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे आता शिल्लक रक्कम आणि जागा याचा ताळमेळ साधत प्रत्येक फ्रँचायझीला लिलावासाठी योजना (Strategy) ठरवावी लागणार आहे..IPL 2027 Auction Controversy : बेन स्टोक्ससाठी आयपीएलने नियम मोडला; बंदी घालायला हवी होती, तिथे इंग्लंडच्या स्टारसाठी सतरंजी अंथरली...\n.सध्या सर्वाधिक रक्कम लखनौ सुपर जायंट्सकडे आहेत. त्यांच्याकडे ४७.४५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सकडे ४१.६५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. सनरायझर्स हैदराबादकडे ४०.१५ कोटी शिल्लक आहेत. हे तीनच संघ असे आहेत, ज्यांच्याकडे ४० कोटींहून अधिक रक्कम शिल्लक आहेत. त्यामुळे हे तिन्ही संघ लिलावात बरेच सक्रिय दिसू शकतात. सर्वात कमी रक्कम गुजरात टायटन्सकडे असून त्यांच्याकडे ८.७५ कोटी शिल्लक आहेत. तसेच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडे १४.१५ कोटी शिल्लक आहेत.याशिवाय जवळपास प्रत्येक संघात किमान ६ तरी खेळाडूंची जागा शिल्लक आहे, याला अपवाद गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आहेत. गुजरात संघात केवळ ३ जणांची जागा शिल्लक आहे, तर बंगळुरूकडे ५ जणांचीच जागा शिल्लक आहे..आयपीएल २०२७ लिलावासाठी शिल्लक रक्कम आणि खेळाडूंची जागा(IPL 2027 Auction Remaining Purse and Available Slots)चेन्नई सुपर किंग्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १९खर्च झालेली रक्कम - १०१.९५ कोटीशिल्लक रक्कम - २८.०५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ६ (२ परदेशी)मुंबई इंडियन्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १६खर्च झालेली रक्कम - ९९.७५ कोटीशिल्लक रक्कम - ३०.२५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ९ (२ परदेशी)रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - २०खर्च झालेली रक्कम - ११५.८५शिल्लक रक्कम - १४.१५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ५ (१ परदेशी)सनरायझर्स हैदराबादकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १८खर्च झालेली रक्कम - ८९.८५ कोटीशिल्लक रक्कम - ४०.१५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ७ (३ परदेशी)दिल्ली कॅपिटल्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १६खर्च झालेली रक्कम - ९०.५० कोटीशिल्लक रक्कम - ३९.५० कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ९ (४ परदेशी)लखनौ सुपर जायंट्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १८खर्च झालेली रक्कम - ८२.५५ कोटीशिल्लक रक्कम - ४७.४५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ७ (३ परदेशी)कोलकाता नाईट रायडर्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १७खर्च झालेली रक्कम - ८८.३५ कोटीशिल्लक रक्कम - ४१.६५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ८ (३ परदेशी)राजस्थान रॉयल्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १९खर्च झालेली रक्कम - १०२.९५ कोटीशिल्लक रक्कम - २७.०५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ६ (३ परदेशी)पंजाब किंग्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - १९खर्च झालेली रक्कम - १११.४० कोटीशिल्लक रक्कम - १८.६० कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ६ (२ परदेशी)गुजराय टायटन्सकायम केलेल्या खेळाडूंची संख्या - २२खर्च झालेली रक्कम - १२१.२५ कोटीशिल्लक रक्कम - ८.७५ कोटीशिल्लक खेळाडूंची जागा - ३ (२ परदेशी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.