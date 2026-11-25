Ben Stokes IPL 2027 auction eligibility controversy : इंग्लंडचा माजी कर्णधार बेन स्टोक्स याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या मिनी ऑक्शनसाठी नाव नोंदवले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या स्टोक्सचे २०२३ च्या पर्वानंतर आयपीएलमध्ये पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. इंग्लंडचा ३५ वर्षीय ऑल राऊंडर २ कोटींच्या बेस प्राईज खेळाडूंमध्ये आहे. पण, आयपीएल २०२५ च्या लिलावातून माघार घेणाऱ्या बेन स्टोक्सला मिनी ऑक्शनमध्ये सहभाग कसा घेता आला? कारण बीसीसीआयच्या नियमानुसार मेगा ऑक्शनमधून माघार घेणारा खेळाडू पुढील वर्षी होणाऱ्या मिनी ऑक्शनसाठी अपात्र ठरतो... असे असूनही स्टोक्ससाठी बीसीसीआयने सतरंजी अंथरली..BCCI's Auction Regulationsआयपीएल २०२४ मध्ये बीसीसीआयने आयपीएल लिलावाच्या नियमात काही बदल केले. यानुसार जे खेळाडू आयपीएलच्या मेगा ऑक्शनमध्ये नाव नोंदवणार नाहीत, त्यांना पुढे होणाऱ्या मिनी ऑक्शनमध्ये सहभाग घेता येणार नाही. त्यांच्यावर बंदी घातली जाईल. "जो कोणताही खेळाडू लिलावात नोंदणी करतो आणि लिलावात निवड झाल्यानंतर, हंगाम सुरू होण्यापूर्वी माघार घेतो, त्याच्यावर २ हंगामांसाठी स्पर्धेत आणि खेळाडूंच्या लिलावात सहभागी होण्यावर बंदी घातली जाईल. कोणत्याही परदेशी खेळाडूला मेगा लिलावासाठी नोंदणी करावी लागेल. जर परदेशी खेळाडूने नोंदणी केली नाही, तर तो पुढील वर्षीच्या मिनी लिलावात नोंदणी करण्यास अपात्र ठरेल."असे बीसीसीआयच्या नियमात म्हटले आहे..IPL 2027 Auction Player Register List: १२२० खेळाडूंनी नोंदवली नावं... त्यात १२ बांगलादेशी; भारताचे दोनच खेळाडू २ कोटींच्या यादीत, कोण आहे ते?.त्यामुळेच आयपीएल २०२७ च्या लिलावाच्या यादीत स्टोक्सचा समावेश सर्वांना आश्चर्यकारक वाटत आहे. "भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या नियमांनुसार, मेगा लिलावात सहभागी न झालेल्या खेळाडूंना त्यानंतरच्या मिनी-लिलावासाठी नोंदणी करण्याची परवानगी नाही. पण, स्टोक्सला लिलावात सहभागी होण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळाली आहे," असे क्रिकबझच्या एका अहवालात म्हटले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.स्टोक्सने २०२३ मध्ये शेवटचा आयपीएल सामना खेळला होता आणि त्याने आतापर्यंत रायझिंग पुणे सुपरजायंट, राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या तीन संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. बेन स्टोक्सने आयपीएलच्या ४५ सामन्यांत ९३५ धावा केल्या आहेत आणि नाबाद १०७ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. त्याच्या नावावर २८ विकेट्स आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.