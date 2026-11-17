IPL 2027 Trade: IPL 2027 Trade : आयपीएल २०२७ च्या हंगामाआधी खेळाडूंच्या अदलाबदलीला सुरुवात झाली आहे. राजस्थान रॉयल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या दोन संघांमध्ये खेळाडूंची अदलाबदल झाली आहे. यामध्ये वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि फिरकीपटू एम. सिद्धार्थ राजस्थान रॉयल्सच्या संघात दाखल झाले आहेत. तर अष्टपैलू खेळाडू सॅम करन आता लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना दिसणार आहे..मोहम्मद शमी याआधी लखनौ सुपर जायंट्सच्या संघाचा भाग होता. लखनौने त्याला १० कोटी रुपयांना संघात घेतलं होतं. मात्र, आता त्याची राजस्थान रॉयल्ससोबत अदलाबदल झाली असून तो ८ कोटी रुपयांच्या करारासह राजस्थानच्या संघात दाखल झाला आहे. शमीने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये १३२ सामने खेळले असून त्याच्या नावावर १४५ विकेट्स आहेत. त्यामुळे त्याच्या येण्याने राजस्थानच्या गोलंदाजीला आणखी बळ मिळणार आहे..शमीसोबतच फिरकीपटू एम. सिद्धार्थदेखील राजस्थान रॉयल्सच्या संघात दाखल झाला आहे. लखनौकडून खेळणाऱ्या सिद्धार्थची ७५ लाख रुपयांच्या आधीच्या करारानुसार राजस्थानमध्ये अदलाबदल झाली आहे. तो आपल्या अचूक गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो..दरम्यान, अष्टपैलू खेळाडू सॅम करन आता राजस्थान रॉयल्सचा संघ सोडून लखनौ सुपर जायंट्सच्या संघात गेला आहे. त्याची अदलाबदल २.४ कोटी रुपयांच्या आधीच्या करारानुसार झाली आहे. .Dhoni Retirement: एमएस धोनी IPL मधून निवृत्त! CSK कडून मोठी घोषणा, आता दिसणार या भूमिकेत.करनने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये ५९ विकेट्स घेतल्या असून ९९७ धावा केल्या आहेत. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये योगदान देण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. त्यामुळे लखनौच्या संघासाठी तो महत्त्वाचा खेळाडू ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.