MS Dhoni on IPL 2027 : पुढे खेळायचं की नाही, डिसेंबरमध्ये निर्णय घेणार; महेंद्रसिंग धोनीने स्पष्ट केलं चित्र, तेव्हा असं नेमकं काय घडणार?

MS Dhoni latest statement on IPL retirement and future : महेंद्रसिंग धोनीने इंडियन प्रीमिअर लीगमधील त्याच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत वाट पाहण्यास चाहत्यांना सांगितली आहे. ४५ वर्षीय धोनीला दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ च्या संपूर्ण हंगामात खेळता आले नव्हते आणि तो आता निवृत्तीच घेईल अशी चर्चा सुरू झाली. यापूर्वीही अनेकदा अशा चर्चा रंगलेल्या आणि त्याने सर्व अडचणींवर मात करून CSK साठी पुनरागमन केले होते. .तो म्हणाला, “डॉक्टर, मला टेस्ट करून घ्यावी लागेल. तुम्हाला मला त्याचा रिपोर्ट द्यावा लागेल आणि मग डिसेंबरपूर्वी, मी आणखी एक हंगाम खेळण्यासाठी किती तंदुरुस्त आहे हे मला पाहावे लागेल. मी तंदुरुस्त नसेल, तर तुम्हाला माझ्यासोबत सर्व काही व्यवस्थित करावे लागेल आणि ही जुनी विंटेज कार रस्त्यावर सुरळीतपणे धावत राहील याची खात्री करावी लागेल. त्यामुळे सर्व दबाव तुमच्यावर आहे."सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.New Zealand T20I Squad Update: सलग दोन पराभव अन् न्यूझीलंड संघात उलथापालथ; भारताला हरवण्यासाठी धडाधड निर्णय.धोनी बंगळूरुमध्ये एका कार्यक्रमात बोलत होता आणि तेथे त्याला आयपीएल २०२७ खेळणार का, हा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर त्याने उपरोधिक टिप्पणी केली, जर तो आयपीएल खेळण्यासाठी पुरेसा तंदुरुस्त नसेल, तर त्याला पुन्हा मैदानावर खेळता यावे यासाठी डॉक्टरांना मेहनत घ्यावी लागेल..दरम्यान, सीएसकेचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनीही धोनी आयपीएलचा आणखी एक हंगाम खेळू शकेल असा आशावाद व्यक्त केला होता. "हा प्रश्न तुम्हाला त्यालाच विचारावा लागेल. मलाही त्याला विचारावे लागेल. तो चेन्नईत आल्यावर आम्हाला त्याचा निर्णय कळवतो. मला असे वाटते की, तो सीएसकेसाठी खेळत राहण्याची शक्यता आहे. तो अजूनही एक खेळाडू आहे," असे कासी विश्वनाथन म्हणाले होते..MS Dhoni ने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत ५४३९ धावा केल्या आहेत. मागील तीन पर्वात त्याने अनुक्रमे १०४, १६१ व १९६ धावा केल्या आहेत. तो फलंदाजीलाही खूप खालच्या क्रमांकावर आलेला दिसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.