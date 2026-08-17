CSK New Coach: "आधी, MS Dhoni ची संघातील भूमिका काय ते निश्चित करा अन् मग कोच शोधा"; CSK ला दिग्गजाकडून स्पष्ट सल्ला

CSK new coach candidates Eoin Morgan Brendon McCullum Michael Hussey : पाचवेळा आयपीएल जेतेपद पटकावणारा चेन्नई सुपर किंग्स, पुढील पर्वाच्या तयारीला लागला आहे. स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी ते योग्य उमेदवार शोधत आहेत. या पदासाठी इंग्लंडचा माजी कर्णधार इयॉन मॉर्गन, न्यूझीलंडचा माजी फलंदाज ब्रेंडन मॅक्युलम यांची नावे चर्चेत आहेत. पण, भारताचे माजी क्रिकेटपटू व निवड समितीचे माजी प्रमुख कृष्णमचारी श्रीकांत ( Kris Srikkanth) यांनी मॉर्गन व मॅक्युलम या दोन्ही नावांवर फुल्ली मारली आहे. CSK ने या दोघांचा विचार करण्यापेक्षा संघासोबत असलेल्या मायकल हसी यांच्याकडे ही जबाबदारी द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे..CSK चा माजी खेळाडू आर अश्विन याने त्याच्या यू ट्युब चॅनेलवर फ्लेमिंग यांच्याजागी मॉर्गनची निवड करण्याचा सल्ला दिला होता. "मॉर्गनच्या नावाचा मी विचार नक्कीच करणार नाही. तो इंग्लंडचा चांगला खेळाडू होता, चांगला कर्णधारही होता, परंतु प्रशिक्षक म्हणून मी त्याच्या पर्याय म्हणून स्वीकार करू शकत नाही. KKR चा कर्णधार म्हणून तो फार काही चांगलं करू शकलेला नाही. त्यामुळे त्याने समालोचनच करणे उत्तम आहे," असे श्रीकांत म्हणाले..IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral .श्रीकांत यांनी फ्लेमिंग यांच्यानंतर मायकल हसी यांना पसंती दिली श्रीकांत यांच्या मते,"अंतिम निर्णयावर महेंद्रसिंग धोनीच्या योजनांचाही मोठा प्रभाव पडू शकतो. चेन्नई सुपर किंग्सच्या निर्णयावर धोनीच्या भविष्याच्या निर्णयाचा प्रभाव दिसेल. CSK ने मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी बाहेर शोध घेण्यापेक्षा, त्यांच्याकडे Mr. Cricket म्हणजेच मायकल हसीचा, विचार करायला हवा. तो सर्वोत्तम पर्याय आहे, पंरतु CSK ने पुढे वाटचाल करताना धोनीची संघातील भूमिका काय असेल? हे आधी निश्चित करायला हवं आणि त्यानंतर सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळत जातील.".रंजक कथा! जेव्हा इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूंची नावं लिहून डुक्कर मैदानावर सोडले, पोलिसांची पळापळ... काय आहे 'द ग्रेट गॅबा पिग इन्सिडेंट'?.महेंद्रसिंग धोनीने २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत ५४३९ धावा केल्या आहेत. त्यात २४ अर्धशतकांसह ३७५ चौकार व २६४ चौकारांचा समावेश आहे. त्याने १५८ झेल पकडले आहेत व ४७ स्टम्पिंग केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.