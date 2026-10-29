IPL 2027 : मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात मोठी उलथापालथ; लसिथ मलिंगासह दोन भरवशाच्या सहकाऱ्यांनी सोडली साथ, हार्दिक पांड्याचं काय?

Lasith Malinga leaves Mumbai Indians coaching setup: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात बदलाचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. कर्णधार हार्दिक पांड्या याच्या भवितव्याची चर्चा सुरू असताना MI ने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या तयारीला सुरुवात होण्यापूर्वी संघाच्या कोचिंग सेटअपमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. लसिथ मलिंगा, पारस म्हांब्रे आणि कार्ल हॉपकिन्सन यांना त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मुंबई इंडियन्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये कोणते चेहरे दिसतील याची उत्सुकता आहे. माहेला जयवर्धनेला मुख्य प्रशिक्षकपदावरून हटवून किरॉन पोलार्डकडे जबाबदारी दिल्यानंतर MI च्या ताफ्यात झालेला हा सर्वात मोठा निर्णय आहे..श्रीलंकेचा महान गोलंदाज लसिथ मलिंगा हा बऱ्याच वर्षापासून मुंबई इंडियन्सचा सदस्य आहे. खेळाडू म्हणून मैदान गाजवल्यानंतर मलिंगा मुंबईच्या सेट अपमध्ये मार्गदर्शक व प्रशिक्षक म्हणून काम करत राहिला. त्याने मुंबई इंडियन्सला चार आयपीएल जेतेपदं आणि २०११ ची चॅम्पियन्स लीग जिंकून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता. त्यानंतर तो मेंटॉर व कोच म्हणून संघासोबत राहिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Hardik Pandya Trade Speculation: नाद नाय करायचा.. हार्दिकसाठी एक नव्हे सहा फ्रँचायझी मैदानावर! शिवम, रिंकू, यशस्वी, इशान यांना ट्रेड करायला तयार... मोठ्या हालचाली.पारस म्हांब्रे हे मुंबई इंडियन्सचे गोलंदाज प्रशिक्षक होते आणि त्यांनी २०१० ते २०१७ या कालावधीत संघासोबत काम केल्यानंतर २०२४ मध्ये पुनरागमन केले होते. या दोन्ही कार्यकाळात, पारस यांनी प्रचंड अनुभव, समर्पण आणि MI संस्कृतीची सखोल जाण दाखवली आहे. संघातील गोलंदाजीची प्रतिभा विकसित करण्यासाठी आणि जोपासण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान, तसेच त्यांनी वर्षानुवर्षे निर्माण केलेले संबंध, यांचे खूप कौतुक झाले आहे. त्याचवेळी संघाने क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक काल्र हॉप्किन्सन यांच्यासोबतही फारकत घेतली आहे. ते २०२५ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे सदस्य झाले होते. इंग्लंड संघासोबत केलेल्या कामाचा अनुभव घेऊन ते IPL फ्रँचायझीसोबत काम करत होते..दरम्यान, गुजरात टायटन्ससोबत यश मिळवल्यानंतर पुन्हा मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आलेल्या हार्दिक पांड्याला काही खास निकाल देता आले नाही. हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळेच हार्दिक व MI फ्रँचायझी यांच्यातले संबंध बिघडल्याची चर्चा रंगली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.