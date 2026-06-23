IPL 2027 Trade: आयपीएल इतिहासातील High-Profile डिल! रिषभ पंत १२ कोटींचा तोटा सहन करून 'या' संघाच्या ताफ्यात, कुलदीप यादव LSG कडे

Kuldeep Yadav joins Lucknow Super Giants from Delhi Capitals: लखनौ सुपर जायंट्सचा माजी कर्णधार रिषभ पंत ( Rishabh Pant) अखेर दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात परतला. आयपीएल इतिहासातील २७ कोटी घेणारा सर्वात महागडा खेळाडू रिषभला DC मध्ये परतण्यासाठी १२ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. दिल्लीने १५ कोटींमध्ये त्याला LSG कडून आपल्याकडे घेतले, त्यासाठी त्यांनी कुलदीप यादवला १३.५ कोटींत लखनौकडे जाऊ दिले. रिषभच्या कामगिरीवर LSG चे मालक संजीव गोएंका फार खूश नव्हते आणि त्यामुळे आयपीएल २०२६ संपल्यानंतर रिषभने कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. आता तो त्याने स्वतःहून घेतला होता की त्याला तो घ्यायला लावलेला? याबाबत शंका आहेच..रिषभला LSG कडून फार काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याच्या नेतृत्व कौशल्यही दिसले नाही. त्याने मागील दोन पर्वात प्रत्येकी १४ सामन्यांत २६९ व ३१२ धावा केल्या. रिषभने कर्णधार म्हणून १० विजय मिळवले, तर १८ सामन्यांत हार पत्करली. तेच यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व करताना त्याने ४४ सामन्यांपैकी २४ मध्ये विजय मिळवले. शिवाय ३५.४४ च्या सरासरीने १२०५ धावाही त्याने केल्या. आयपीएलच्या अलीकडच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण खेळाडूंच्या अदलाबदलींपैकी ही एक मोठी डिल आहे..रिषभने दिल्लीकडून २०१६ ते २०२४ दरम्यान नऊ हंगाम घालवले आणि १११ सामने खेळले. दिल्लीसाठी तो सर्वाधिक सामने खेळणारा खेळाडू आहे. त्याने २०२१ ते २०२४ या चार हंगामांमध्ये ४३ सामन्यांमध्ये संघाचे कर्णधारपदही भूषवले होते. त्याला संघात घेण्यासाठी दिल्लीकडे फार रक्कम शिल्लक नव्हती. आयपीएल २०२६ लिलावानंतर दिल्लीच्या पर्समध्ये १.५० कोटीच होते आणि त्यामुळे कुलदीपला १३.५ कोटींत ट्रेड करून त्यांनी रिषभला १५ कोटींत करारबद्ध केले. दिल्ली कॅपिटल्ससोबत पाच हंगामांनंतर कुलदीप LSG संघात सामील झाला आहे. २०२२ मध्ये या फ्रँचायझीमध्ये आल्यापासून त्याने ६५ सामन्यांमध्ये ७२ बळी घेतले आहेत आणि स्पर्धेतील सर्वात प्रभावी बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे..दिल्लीच्या ताफ्यात आणखी बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत... भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली दिल्लीच्या मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे, तर माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग फलंदाज प्रशिक्षक म्हणून दिसेल. रिषभला दिल्लीच्या ताफ्यात दाखल करून घेण्यासाठी या दोघांचा खूप मोठा वाटा असल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.