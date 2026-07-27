IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी २० कोटींचं पॅकेज? CSK ने दोन खेळाडूंच्या अदलाबदलीसह Mumbai Indiansला दिली भारी ऑफर

Hardik Pandya IPL 2027 Trade Value: हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वात चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना दिसण्याची शक्यता बळावली आहे. आयपीएल २०२७ पूर्वीच्या ट्रेड विंडोत मुंबई इंडियन्ससोबतच्या ( Mumbai Indians) चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. मुंबई इंडियन्सने हार्दिकच्या बदल्यात CSK कडून शिवम दुबे व आयुष म्हात्रे यांची मागणी केली होती. पण, चेन्नईने आयुषला देण्यास नकार दिला आणि MI समोर नवीन ऑफर ठेवली. त्यांनी दुबे व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस या दोन खेळाडूंसह १० कोटी, असा प्रस्ताव मुंबईला दिला आहे..दोन्ही फ्रँचायझीकडून अद्याप अधिकृत काहीच सांगण्यात आलेले नाही, परंतु हार्दिकसाठी दिली गेलेली ऑफर ही चर्चेत राहील हे निश्चित.. हार्दिक हा भारताचा प्रमुख अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि तो या फॉरमॅटमध्ये गोलंदाजीत प्रभावी कामगिरी करतोच, शिवाय फलंदाजीत फॉरमॅटला अपेक्षित फटकेबाजी करण्याची क्षमता, कौशल्यही त्याच्याकडे आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी CSK ने मोठी ऑफर ठेवली आहे. पण, ट्रेडिंगमध्ये दोन्ही संघ आपापला फायदा निश्चित झाल्यावरच सहमती दर्शवतील आणि या ऑफरचं पुढे काय होतं, याची उत्सुकता आहे..India Test Squad for Sri Lanka: रवींद्र जडेजा पुनरागमनासाठी सज्ज; पण, ५ खेळाडूंच्या दुखापतींनी वाढवली चिंता, महत्त्वाचे अपडेट्स.आयपीएल २०२६ मध्ये हार्दिकला साजेशी कामगिरी करता आली नव्हती आणि मुंबई इंडियन्सच्या सातत्याने होणाऱ्या अपयशाचे खापर त्याच्यावर फोडले जात आहे. त्याने मागील पर्वात २२.८९ च्या सरासरीने केवळ २०६ धावा केल्या आणि केवळ चार विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे MI ची डोकेदुखी वाढली होती. हार्दिकला १६.३५ कोटींत मुंबईने आपल्या ताफ्यात कायम राखले, परंतु त्याने या किमतीला साजेसा खेळ केलेला नाही..हार्दिकसाठी MI ने शिवम दुबेची मागणी केलीय आणि त्याने चेन्नईसाठी आयपीएल २०२६ मध्ये ३८.५७ च्या सरासरीने २७० धावा केल्या आणि केवळ एक विकेट घेतली. तेच आयुष म्हात्रेने सहा डावांत ४०.२० च्या सरासरीने २०१ धावा केल्या. दुबेसाठी CSK १२ कोटी मोजतेय, तेच आयुषला ३० लाख मिळतात. डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने IPL 2026 मध्ये १८.८८च्या सरासरीने १५१ धावा केल्या. त्याच्यासाठी फ्रँचायझी २.२० कोटी रुपये मोजतेय. त्यामुळेच CSK ने हार्दिकसाठी शिवम दुबे, ब्रेव्हिस आणि १० कोटी अशी ऑफर मुंबईला दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.