IPL 2027 Trade : चेन्नई सुपर किंग्स १३ कोटींच्या ऑल-राऊंडरसाठी मोठा डाव टाकणार, Hardik Pandya चा नाद सोडला; कोण आहे तो खेळाडू?

CSK planning major trade move ahead of IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्सने हार्दिक पांड्याचा नाद सोडल्याचे दिसतेय... आयपीएल २०२६ च्या मध्यापासूनच हार्दिक CSK च्या ताफ्यात येतोय, अशी चर्चा रंगली होती. आयपीएल २०२७ पूर्वी हार्दिक पिवळ्या जर्सीत दिसेल, असे दावे केले गेले. पण, मुंबई इंडियन्सच्या या ऑल राऊंडरसाठी CSK च नव्हे, तर कोलकाता नाइट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स अशा सहा फ्रँचायझींनी रस दाखवलेला दिसतोय. त्यात आता पंजाब किंग्सने ट्रेडमध्ये अचानक आघाडी घेतल्याचे दिसतेय आणि त्यामुळेच CSK ने आपला मोर्चा १३ कोटींच्या दुसऱ्या ऑल राऊंडरकडे वळवला आहे..हार्दिकच्या संभाव्य ट्रेडबद्दल बरीच चर्चा सुरू असताना, आता सनरायझर्स हैदराबादचा खेळाडू लियाम लिव्हिंगस्टोनकडे लक्ष वेधले आहे. CSK इंग्लंडच्या या खेळाडूला आपल्या संघात समाविष्ट करण्यासाठी संभाव्य पर्यायांचा विचार करत आहे. आयपीएल २०२६ च्या आधी SRH ने लिव्हिंगस्टोनला १३ कोटींना आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले होते. त्या हंगामात त्याने संघासाठी दोन सामने खेळून १५ धावा केल्या होत्या. लिव्हिंगस्टोनच्या खराब फॉर्ममुळे तो प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर राहिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sachin Tendulkar on his Captaincy : मला स्वतःच्या मर्जीने संघ निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते! सचिन तेंडुलकरचा धक्कादायक खुलासा; दोन आवडत्या कर्णधारांची नावं सांगितली.क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर भारतातील आणखी एका फ्रँचायझीने लिव्हिंगस्टोनमध्ये रस दाखवला असावा. मात्र, SRH ने या प्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यात नमूद केले आहे. राजस्थान रॉयल्सने लिव्हिंगस्टोनला ५० लाख रुपयांना आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेताना २०१९ मध्ये पदार्पणाची संधी दिली. आयपीएल २०२२ च्या लिलावात पंजाब किंग्सने त्याच्यासाठी तब्बल ११.५ कोटी रुपये मोजले. आयपीएल २०२५ च्या आधी त्याला मुक्त करण्यात आले आणि RCBने त्याला ८.७५ कोटी रुपयांना विकत घेतले..IPL 2027 Trade : हार्दिक पांड्याची चर्चा सुरू असताना सूर्यकुमार यादवच्या ट्रेडचा 'बाऊन्सर' पडला; Mumbai Indians ने काय निर्णय घेतला?.दरम्यान, मुंबई इंडियन्ससोबतच्या ट्रेड डीलद्वारे हार्दिकला संघात सामील करून घेण्याच्या शर्यतीत पंजाब किंग्सने इतरांवर मात केली आहे, असा दावा IANSच्या एका वृत्तात करण्यात आला आहे. पांड्याला संघात घेण्यासाठी PBKS व्यतिरिक्त, कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स हे संघदेखील शर्यतीत आहेत, असे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.