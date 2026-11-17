Harshal Patel traded to Gujarat Titans from Sunrisers Hyderabad: इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये आपल्या प्रभावी व वैविध्यपूर्ण गोलंदाजीने छाप पाडणारा हर्षल पटेल IPL 2027 मध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळणार आहे. सनरायझर्स हैदराबादसोबत झालेल्या यशस्वी ट्रेडनंतर ही घोषणा करण्यात आली. हर्षलला आयपीएलच्या लिलावात ८ कोटींत SRH ने आपल्या ताफ्यात घेतले होते, पंरतु GT ने निम्म्या किमतीत त्याला ट्रेड केले. दोन वेळा पर्पल कॅप जिंकणारा हर्षल संघात आल्याने गुजरातच्या गोलंदाजीची धाव तीव्र झाली आहे..२०१२ मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केल्यापासून हर्षल आतापर्यंत चार फ्रँचायझींकडून खेळला आणि GT ही पाचवी फ्रँचायझी असेल. यापूर्वी तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर, दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स आणि मागील दोन हंगामांपासून SRH कडून खेळला आहे. २०१२ मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केल्यापासून त्याने १२४ सामने खेळून १५१ बळी घेतले आहेत. २०२४ मध्ये, GTने हर्षलसाठी १०.५ कोटी रुपयांची बोली लावल्यानंतर माघार घेतली, पण अखेरीस पीबीकेएसने त्याला ११.७५ कोटी रुपयांना विकत घेतले. २०२५ च्या लिलावात GTने पुन्हा एकदा हर्षलसाठी बोली लावली आणि ६.५ कोटी रुपयांना माघार घेतली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Retention : चेन्नई सुपर किंग्सने MS Dhoni ला रिलीज करावं, ४ कोटी वाचतील अन्...; नेमकं कोण म्हणतंय असं?.त्याने RCB व PBKS संघांचे प्रतिनिधित्व करताना अनुक्रमे २०२१ ( ३२ विकेट्स) आणि २०२४ ( २४ विकेट्स) च्या आवृत्त्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेतले होते. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने हैदराबादकडून १६ विके्टस घेतल्या होत्या. पण, २०२६ मध्ये प्रफुल हिंगे व साकिब हुसेन यांना संधी देण्यात आली आणि हर्षलला पाच सामन्यांत एकही विकेट घेता आली नाही..हर्षलला या करारामुळे आपल्या घरच्या संघाकडून खेळण्याची संधी मिळणार आहे; तो अहमदाबादचा असून काही वर्षांपूर्वी देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी गुजरातला स्थलांतरित झाला होता. तो कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि जेसन होल्डर यांच्यासोबत प्रतिस्पर्धींना हैराण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.