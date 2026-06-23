IPL 2027 Trade Update: महेंद्रसिंग धोनी CSK चा नवा प्रशिक्षक? स्टीफन फ्लेमिंगबाबत नवे अपडेट्स, हार्दिक पांड्या...

Hardik Pandya trade rumours with CSK explained : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या ट्रेडच्या चर्चेत रोज नवनवीन अपडेट्स समोर येत आहेत. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या, हा चेन्नई सुपर किंग्सच्या वाटेवर असल्याची चर्चा IPL 2026 सुरू असतानाच रंगली होती. त्यात आता तो राजस्थान रॉयल्सकडे जाईल असे म्हटले जात आहे. त्यासाठी मुंबई इंडियन्सला यशस्वी जैस्वाल हवा आहे, अशीही चर्चा आहे. त्यात चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी पाहता मुख्य प्रशिक्षक स्टिफन फ्लेमिंग यांचीही उलचबांगडी होणार, अशी चर्चा होती. आता CSK फ्रँचायझीने फ्लेमिंग व हार्दिक यांच्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत..CSK ला मागील काही पर्वात चांगली कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यामुळे फ्लेमिंग यांचे पद धोक्यात आले होते. पण, फ्रँचायझी फ्लेमिंग यांना हटवण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे ४४ वर्षीय महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni) हा चेन्नईचा कोच बनणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. २००८ पासून फ्लेमिंग या फ्रँचायझीचा भाग आहे आणि २००९ पासून तो मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये फ्रँचायझीला १०व्या आणि यंदाच्या पर्वात आठव्या क्रमांकावर राहावे लागले..१२ चौकार, १३ षटकार! वैभव सूर्यवंशीच्या भीडूचे ३२ चेंडूंत शतक; राजस्थान रॉ़यल्सचा फलंदाज IPL 2027 मध्ये यशस्वी जैस्वालच्या जागी खेळणार?.न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू अमेरिकेत मेजर लीग क्रिकेटमध्ये CSK फ्रँचायझीचे मालकी हक्क असलेल्या टेक्सास सुपर किंग्सचे मुख्य प्रशिक्षक आहे. फ्रँचायझीमध्ये धोनीच्या मतांना अजूनही प्रचंड महत्त्व आहे, हे या घडामोडीचा स्पष्ट होते..दरम्यान, फ्रँचायझीला काही खेळाडूंच्या अदलाबदलीसाठी विचारणा झाली आहे, परंतु त्यामध्ये हार्दिक पांड्यासाठीच्या प्रस्तावाचा समावेश नाही. CSK आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खलील अहमद आणि डेव्हिड मिलर यांच्या अदलाबदलीचा विचार सुरू होती, परंतु दोन्ही फ्रँचायझींनी ही शक्यता स्पष्टपणे नाकारली आहे. सध्या तरी, CSK कोणत्याही खेळाडूला ट्रेडसाठी सोडणार नाहीत, हे स्पष्ट होतेय. पण गेल्या हंगामात रवींद्र जडेजाचा सौदा प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीही फ्रँचायझीची हीच भूमिका होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.