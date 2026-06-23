Cricket

IPL 2027 Trade Update: महेंद्रसिंग धोनी CSK चा नवा प्रशिक्षक? स्टीफन फ्लेमिंगबाबत नवे अपडेट्स, हार्दिक पांड्या...

Will MS Dhoni become CSK coach in IPL 2027? आयपीएल २०२७ पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये मोठे बदल होणार असल्याच्या चर्चांना सध्या जोर आला आहे. विशेषतः महेंद्रसिंग धोनी संघाचा नवा मुख्य प्रशिक्षक होणार आणि स्टीफन फ्लेमिंग यांची हकालपट्टी होणार, अशा अफवा सोशल मीडियावर वेगाने पसरत होत्या. मात्र आता या चर्चांवर महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे.
Stephen Fleming to continue as Chennai Super Kings coach

Stephen Fleming to continue as Chennai Super Kings coach

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Hardik Pandya trade rumours with CSK explained : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या ट्रेडच्या चर्चेत रोज नवनवीन अपडेट्स समोर येत आहेत. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या, हा चेन्नई सुपर किंग्सच्या वाटेवर असल्याची चर्चा IPL 2026 सुरू असतानाच रंगली होती. त्यात आता तो राजस्थान रॉयल्सकडे जाईल असे म्हटले जात आहे. त्यासाठी मुंबई इंडियन्सला यशस्वी जैस्वाल हवा आहे, अशीही चर्चा आहे. त्यात चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी पाहता मुख्य प्रशिक्षक स्टिफन फ्लेमिंग यांचीही उलचबांगडी होणार, अशी चर्चा होती. आता CSK फ्रँचायझीने फ्लेमिंग व हार्दिक यांच्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत.

Loading content, please wait...
sports
IPL
Cricket News
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
indian premier league
hardik pandya
cricket news today
Marathi cricket news