IPL 2027 Trade : एक मोठा खेळाडू Mumbai Indians च्या ताफ्यात येतोय? भविष्याचा कर्णधार म्हणून सक्षम पर्याय; आश्चर्यचकित करणारी Deal

IPL 2027 Trade Deal Could Spring A Big Surprise: इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२७ साठी ट्रेड विंडो खुली आहे आणि सर्व चर्चा मुंबई इंडियन्स संघाभवती फिरताना दिसत आहेत. रोहित शर्माकडे ( Rohit Sharma) मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व पुन्हा जाईल अशी चर्चा... हार्दिक पांड्या संघ सोडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा... तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह कर्णधारपदाच्या शर्यतीत असल्याची चर्चा... असे सर्व असताना आता एक मोठा खेळाडू संघात दाखल होत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. हार्दिकच्या जागी हा संघ MI च्या ताफ्यात येईल त्याला कर्णधारपद दिले जाण्याची चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरू झाली आहे..मागील तीन आयपीएल पर्वात निराशाजनक कामगिरी झाल्याने मुंबई इंडियन्स संघात बदल करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. त्याची सुरुवात हार्दिकच्या नेतृत्वबदलाने होणार आहे. MI व्यवस्थापन सध्या असा कोणताच विचार सुरू नसल्याचे सांगत असले तरी त्यांनी आढावा बैठक घेतली आहे. त्यात हार्दिकच्या नेतृत्वासह संघाच्या एकूण कामगिरीबाबत चर्चा झाली. कर्णधारपद नसेल तर हार्दिकही MI सोबत राहण्यास उत्सुक नसल्याचेही वृत्त आहे. मुंबईकडे नेतृत्वाखाली अनेक पर्याय आहेत, परंतु त्यांना हार्दिकसारखा ऑल राऊंडर गमावणे परवडणारे नक्कीच नसेल..Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .मुंबई फ्रँचायझी भविष्याचा वेध घेऊन पाऊलं नक्की उचलतील... याचीच सुरुवात एका मोठ्या डिलने होण्याची शक्यता आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या ताफ्यातीय यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal ) हा मुंबई इंडियन्सच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली आहे. त्यामागे बरीच कारणंही आहेत. यशस्वीला RR च्या ताफ्यात अपेक्षित आदर अन् प्रसिद्धी मिळत नाही. त्याला कर्णधारपदही दिलं गेलं नाही आणि १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीभवती सध्या हा संघ घुटमळतोय. अर्थात वैभवचं कर्तृत्वही तसंच आहे. यशस्वीची कर्णधारपदाची इच्छा MI पूर्ण करू शकते..IND vs NZ Squad Updates: श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व, इशान किशन-रोहित शर्मा ओपनिंग जोडी; न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाहायला मिळेल नवी टीम....पण, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादवसारखे खेळाडू नाराज होऊ शकतात.. रोहितची मर्जी असेल तर यशस्वीचा कर्णधार म्हणून स्वीकार करण्यास कोणाचीही हरकत नसेल. तेच हार्दिकला ताफ्यात घेऊन RR चाही कर्णधाराचा शोध संपेले. संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडे गेल्याने रियान परागकडे ही जबाबदारी सोपवली गेली. पण, त्याला तितका प्रभाव पाडता आलेला नाही. हार्दिक ही उणीव भरून काढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.