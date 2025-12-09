IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री

The IPL Auction 2026 list; 35 new names—including : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी मिनी ऑक्शन १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे होणार आहे. या लिलावासाठी १३५५ खेळाडूंनी नावं नोंदवली होती, परंतु फ्रँचायझींनी त्यांना हव्या असलेल्या खेळाडूंची नावं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे ( BCCI ) पाठवल्यानंतर ही यादी ३५० खेळाडूंवर आली आहे. त्यामुळे लिलावात आता फक्त ३५० खेळाडूंवर बोली लावली जाणार आहे. पण, यात ट्विस्ट असा की, आधीच्या यादीत नाव नसलेल्या ३५ नव्या खेळाडूंनी अंतिम क्षणी नावं नोंदवली आहे. यामध्ये स्टार खेळाडूंचा समावेश आहे..आयपीएल लिलावात १३५५ खेळाडूंमधील ३५० अंतिम खेळाडू निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये नव्याने दाखल झालेल्या ३५ खेळाडूंचाही समावेश आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेचा सलामीवीर क्विंटन डी कॉक याने अनपेक्षितपणे एन्ट्री घेतली आहे. आधीच्या यादीत त्याचे नाव नव्हते आणि त्याचा यष्टिरक्षक-फलंदाजांच्या तिसऱ्या यादीत समावेश केला गेला आहे..Ind vs SA 1st T20 : शुभमन गिल - हार्दिक पंड्याचं पुनरागमन; संघाला बळकटी मिळणार? कशी असेल भारताची प्लेईंग XI? आज पहिला टी-२० सामना.३३ वर्षीय क्विंटन डी कॉकने त्याचा निर्णय का बदलला, हो कुणालाही कळलेले नाही. त्याने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती मागे घेतली आणि भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात खेळला. लिलावासाठी त्याने १ कोटीच्या मुळ किमतीत नाव नोंदवले आहे. मागच्या वेळी कोलकाता नाइट रायडर्सने त्याला २ कोटींला आपल्या ताफ्यात घेतले होते. पण, KKR ने त्याला रिलिज केले. नव्या खेळाडूंमध्ये ट्रॅवीन मॅथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा व दुनिथ वेलालागे यांचाही समावेश आहे.."या लिलावात ३५० खेळाडूंचा समावेश असेल आणि मंगळवार, १६ डिसेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजता अबू धाबी येथील एतिहाद अरेना येथे हा लिलाव सुरू होईल," असे बीसीसीआयने फ्रँचायझींना पाठवलेल्या मेलमध्ये म्हटले आहे. खेळाडूंच्या लिलावाची सुरुवात कॅप्ड खेळाडूंच्या फेरीने होईल - फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू, यष्टीरक्षक/फलंदाज, वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाज आणि त्यानंतर अनकॅप्ड खेळाडूंचा लिलाव होईल..ग्लेन मॅक्सवेल नाराज... IPL 2026 Auction मधून माघार! २ कोटींच्या बेस प्राईजमध्ये ४५ खेळाडू, त्यात फक्त २ भारतीय.नव्याने समावेश झालेले खेळाडू:परदेशी खेळाडू: अरब गुल (अफगाणिस्तान), माइल्स हॅमंड (इंग्लंड), डॅन लेटगन (इंग्लंड), क्विंटन डी कॉक (दक्षिण आफ्रिका), कॉनर एझथरहुइझेन (दक्षिण आफ्रिका), जॉर्ज लिंडे (दक्षिण आफ्रिका), बायंडा माजोला (दक्षिण आफ्रिका), ट्रॅवीन मॅथ्यू (श्रीलंका), बिनुरा फर्नांडो ( श्रीलंका), कुसल परेरा (श्रीलंका), दुनिथ वेलालागे (श्रीलंका), अकीम ऑगस्टे (वेस्ट इंडिज). .भारतीय खेळाडू : सादेक हुसेन, विष्णू सोलंकी, सबीर खान, ब्रिजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरी नायर, माधव बजाज, श्रीवत्सा आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धुर्मिल मातकर, पुष्कळ वळसांगकर, पुरव अग्रवाल, रिषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया आणि अमन शेखावत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.