IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री

IPL Auction 2026 final shortlisted players list: आयपीएल लिलावासाठी पाठवलेल्या तब्बल १,३५५ खेळाडूंच्या यादीतून केवळ ३५० खेळाडूंनाच अंतिम संधी मिळाली आहे. मोठी बातमी म्हणजे शेवटच्या क्षणी ३५ नवीन खेळाडूंची एन्ट्री झाली आहे.
IPL AUCTION 2026 FINAL LIST

Swadesh Ghanekar
Updated on

The IPL Auction 2026 list; 35 new names—including : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी मिनी ऑक्शन १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे होणार आहे. या लिलावासाठी १३५५ खेळाडूंनी नावं नोंदवली होती, परंतु फ्रँचायझींनी त्यांना हव्या असलेल्या खेळाडूंची नावं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे ( BCCI ) पाठवल्यानंतर ही यादी ३५० खेळाडूंवर आली आहे. त्यामुळे लिलावात आता फक्त ३५० खेळाडूंवर बोली लावली जाणार आहे. पण, यात ट्विस्ट असा की, आधीच्या यादीत नाव नसलेल्या ३५ नव्या खेळाडूंनी अंतिम क्षणी नावं नोंदवली आहे. यामध्ये स्टार खेळाडूंचा समावेश आहे.

Quinton De Kock
