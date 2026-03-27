RR, RCB यांची एकत्रित ३१ हजार कोटींना विक्री; पण, यामधून BCCI ला किती रक्कम मिळणार?

RCB Rajasthan Royals sale price details 31000 crore: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरुवात होण्यापूर्वीच राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन फ्रँचायझींचा व्यवहार झाला आहे. आयपीएल इतिहासातील सर्वात महागड्या फ्रँचायझीचा मान RCB व RR यांनी पटकावला आहे. अमेरिकेतील उद्योगपती काल सोमानी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने राजस्थान रॉयल्सचे मालकी हक्क विकत घेतले, तर आदित्य बिर्ला ग्रुपने काही अन्य भागदारकांसह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या नव्या मालकाचा मान पटकावला. या दोन्ही फ्रँचायझींनी मिळून ३१००० कोटी रुपये कमावले. RR साठी जवळपास १५ हजार कोटी, तर RCB साठी १६ हजार कोटीची यशस्वी बोली लागली. पण, यातून BCCI ला काय फायदा झाला? .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला या व्यवहारातून प्रचंड फायदा झाला आहे. काही रिपोर्टनुसार RR च्या व्यवहारातून १५००, तर RCB च्या व्यवहारातून १५८३ कोटी रुपये बीसीसीआयला मिळणार आहे. नियमानुसार दोन्ही फ्रँचायझींना त्यांच्या व्यवहारातील ५ टक्के रक्कम ट्रान्सफर फी म्हणून देणे बंधनकारक आहे. हे फ्रँचायझींसाठी दिलेल्या नियमावलीत नमूद केले गेले आहे. पण, या व्यवहाराला बीसीसीआय आणि आयपीएल गव्हर्निंग काऊंसिलच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे..तरीही बीसीसीआयला नेमकी किती रक्कम मिळाली, याचा अधिकृत आकडा मिळालेला नाही, कारण RR च्या व्यवहारात SA20 मधील पार्ल रॉयल्स आणि CPL मधील बार्बाडोस रॉयल्स यांच्याही व्यवहाराचा समावेश आहे..आरसीबी फ्रँचाइजी आदित्य बिर्ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, बोल्ट वेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन इन्वेस्टमेंट यांनी १६ हजार ७०० कोटी रुपयांना विकत घेतलीय. त्यांच्याकडे आरसीबीच्या पुरुष आणि महिला संघाचे मालकी हक्क असतील. या डीलनंतर आरसीबी आयपीएलमधला सर्वात महागडा संघ ठरलाय. आरसीबीने आय़पीएलमध्ये आतापर्यंत दोन ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. यात एक महिला संघाने तर एक पुरुष संघाने जिंकलीय..अमेरिकेत स्थायिक असलेले उद्योजक कल सोमानी यांनी एड-टेक, डेटा प्रायव्हसी, एआय गव्हर्नन्स आणि स्पोर्ट्स टेक या क्षेत्रांतील उद्योगांचे नेतृत्व केले आहे. सोमानी हे इंट्राएज, Truyo, Truyo.AI आणि अकॅडेमियन यांसारख्या जागतिक स्तरावरील दिग्गज कंपन्यांचे संस्थापक आहेत. RR ने २००८ मध्ये आयपीएल जेतेपद जिंकले होते.