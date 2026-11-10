Juhi Chawla demands IPL schedule change from April-May to January: कोलकाता नाइट रायडर्स फ्रँचायझीची सह मालक जुही चावला हिने इंडियन प्रीमिअर लीगच्या वेळापत्रकात बदलाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मार्च ते मे महिन्यातील प्रचंड उकाड्यात आयपीएल न खेळवता ती जानेवारीपासून सुरू व्हायला हवी, असे मत जुही चावलाने व्यक्त केले. "आयपीएलला आता क्रिकेटच्या वेळापत्रकात आपले स्थान शोधण्याची गरज नाही. त्यावर प्रभाव टाकण्याचा हक्क तिने मिळवला आहे,” असे तिने सोमवारी X वर पोस्ट केले. विशेष बाब म्हणजे आयपीएलचे पहिले अध्यक्ष ललित मोदीने आधी हा प्रस्ताव मांडला होता आणि आता जुही चावलाच्या रूपाने मोदीला किमान एक समर्थक मिळाला आहे.."जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा इतक्या कडक उन्हात का खेळवत राहावी? क्रिकेट वेळापत्रकाचा पुनर्विचार होत असेल, तर एप्रिल-मे ऐवजी जानेवारीत का नाही? उत्तम परिस्थिती, उत्तम क्रिकेट, सर्वांसाठी एकंदरीत एक चांगला अनुभव... आयपीएलमध्ये बदल झाला आहे. कदाचित आता त्याच्या वेळापत्रकातही बदल व्हायला हवा!," असे जुही चावला हिने लिहिले आहे. आयपीएल वेळापत्रक बदलाची कोणतीच चर्चा सध्या सुरू नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.आयपीएलचे शिल्पकार म्हणून ओळखला जाणाऱ्या ललित मोदीवर नंतर "गंभीर गैरवर्तन आणि बेशिस्तपणाचे कृत्य केल्याबद्दल" लीग आणि बीसीसीआयमधून हकालपट्टीची कारवाई झाली. त्या मोदीने जुही चावलाच्या सूचनेशी सहमती दर्शवली आहे. "आयपीएलला आयोजनासाठी आयसीसीच्या परवानगीची गरज नाही. आयपीएल ही BCCI च्या मालकीची चालवली जाणारी एक देशांतर्गत स्पर्धा आहे. ती कधी आयोजित करायची, हे बीसीसीआय ठरवू शकते," असे मोदीने सोशल मीडिया हँडलवर लिहिले..IPL Two New Team : पुणेकरांनो आनंद साजरा करा... आयपीएलमध्ये तुमच्या हक्काच्या टीमचे पुनरागमन होतंय? १२ संघांची होणार लीग ."अर्थात, आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि खेळाडूंच्या उपलब्धतेचे नियोजन करावे लागेल, परंतु कॅलेंडरच्या विशिष्ट भागात लीग आयोजन करण्यासाठी परवानगी मागणे ही पूर्णपणे वेगळी बाब आहे," असेही त्याने पुढे लिहिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.