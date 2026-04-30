IPL म्हणजे बिझनेस, मनोरंजन... क्रिकेट नाहीच! काव्या मारनच्या संघातील सदस्याचा मोठा दावा; म्हणाला, इथे खेळाच्या विकासापेक्षा...

Why IPL matches have high scoring 200 plus totals analysis? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६मध्ये आता २६४ धावाही सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. दिल्ली कॅपिटल्सने ठेववेले हे सर्वात मोठे लक्ष्य पंजाब किंग्सने अगदी सहज पार केले. आयपीएलच्या मागील ४-५ पर्वात पाहिले, तर दोनशे धावांपेक्षा कमी धावा एखाद्या संघाने केल्या, तर तो सामना रटाळ वाटायला लागतो. त्यामुळेच गोलंदाजांवर दया माया न दाखवता फलंदाज चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडताना दिसत आहेत. पण, याने गोलंदाजांचे खच्चीकरण होत आहे. यात नेमक क्रिकेटचा विकास होतोय का? हा खरा प्रश्न आहे आणि यावर सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा स्पिन गोलंदाज प्रशिक्षक मुथय्या मुरलीधरन ( Muttiah Muralitharan) याने मोठे विधान केले आहे..श्रीलंकेच्या दिग्गज गोलंदाजाने आयपीएल हा बिझनेस झालाय आणि यात क्रिकेटचा विचार होत नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे म्हटले आहे. इथे दोनशेहून अधिक धावा, या नित्याच्याच झाल्या आहेत. आयपीएल हे फॅन्सच्या मनोरंजनासाठी तयार केले आहे आणि आयपीएल हे बिझनेस व मनोरंजनाच्या हेतूने तयार केलेले उत्पादन आहे आणि यात क्रिकेट विकासाला जागा नाही..Babar Azam घरगुती वाघ! PSL मध्ये शतक झळकावून केली विराट कोहली, अभिषेक शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी; रोहितला मागे सोडले.सनरायझर्स हैदराबादने (SRH) बुधवारी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सने दिलेले २४४ धावांचे मोठे लक्ष्य आठ चेंडू शिल्लक असताना पूर्ण केले. त्याआधी, मंगळवारी राजस्थान रॉयल्सने पंजाब किंग्सला पराभूत करताना, २०० हून अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग केला. त्यापूर्वी पंजाब किंग्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २६५ धावांचा विक्रमी पाठलाग सहा चेंडू शिल्लक असताना पूर्ण केला होता. संघ आता डावात सावकाश खेळण्याऐवजी पॉवरप्लेमध्ये आक्रमकपणे फटकेबाजी करत आहेत, ज्यामुळे धावसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे..रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम ? भारताच्या ट्वेंटी-२० संघानंतर, वन डे मधूनही पत्ता कट होणार; T20 WC गाजवणारा यष्टिरक्षक शर्यतीत आघाडीवर...."मला वाटतं की, ही खेळपट्ट्यांचीच समस्या आहे. जर आम्ही चांगल्या खेळपट्ट्या देऊ शकलो, तरी प्रेक्षक म्हणतील की खेळ कंटाळवाणा आहे," असे मुरलीधरन म्हणाला. त्यामुळे इतक्या सहजपणे धावा दिल्याबद्दल गोलंदाजांना दोष देऊ नये. त्याऐवजी त्याने खेळपट्टीची परिस्थिती आणि आयपीएलच्या व्यापक रचनेकडे लक्ष वेधले, जी मनोरंजनाला सर्वाधिक चालना देण्यासाठीच तयार करण्यात आली आहे.."२०२० चे चाहते खूप मनोरंजन-केंद्रित आहेत, त्यामुळे त्यांना चौकार आणि षटकार बघायचे आहेत. म्हणूनच स्पर्धेची रचना तशी केली आहे आणि त्यात इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून फलंदाजीसाठी अतिरिक्त खेळाडू येतो. संघांनी कमी धावसंख्या करू नये, यासाठीचा तो प्रयत्न आहे. म्हणूनच याला एक मनोरंजनात्मक स्वरूप दिले जाते. तुम्ही क्रिकेटचा विकास करत आहात की नाही, याकडे यात पाहिले जात नाही. तर सध्या हा एक मोठा व्यवसाय आहे, बरोबर? प्रायोजक आणि इतर सर्व काही. जर खेळ रटाळ झाला, तर तुम्ही प्रायोजक आणि लोकांची आवड गमावून बसता," असेही तो पुढे म्हणाला.