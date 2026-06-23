IND vs IRE T20I: टीम इंडियाशी भिडण्यासाठी नव्या कर्णधारासह आयर्लंड सज्ज! संघाची घोषणा, ३ नव्या खेळाडूंना संधी

Ireland T20I Squad Against India: भारतीय टी२० संघ आयर्लंड दौऱ्यावर असून जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात दोन टी२० सामन्यांची मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी भारताचा संघ यापूर्वीच जाहीर झाला आहे, तर आता सोमवारी (२२ जून) रात्री आयर्लंड संघाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. आयर्लंडने १४ खेळाडूंचा टी२० संघ जाहीर केला आहे. .सचिनचा विक्रम मोडायला वैभव सूर्यवंशी सज्ज, पण IND vs IRE मालिका होणार रद्द? बोर्डाचा अंतिम निर्णय जाहीर.आयर्लंड क्रिकेटने संघ जाहीर करताना मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी टी२० संघासाठी नव्या कर्णधाराची घोषणा केली आहे. यष्टीरक्षक फलंदाज लॉर्कन टकर (Lorcan Tucker) आता आयर्लंडचा नवा पूर्णवेळ टी२० कर्णधार (T20I Captain) असणार आहे. यापूर्वी त्याने उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. २९ वर्षीय टकरने १५९ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो लेन्स्टर लाइटनिंग संघाचा कर्णधार असून यापूर्वी त्याने दोनदा आयर्लंडचे प्रभारी कर्णधारपद सांभाळले आहे. कर्णधार म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर टकरने आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच पुढचे ध्येय टी२० वर्ल्ड कप २०२८ स्पर्धेकडे लक्ष केंद्रित करण्याचे असल्याचे त्याने सांगितले..याशिवाय आयर्लंडच्या टी२० संघात मॅथ्यू होलार्ड, जय मुंड्रा, रुबेन विल्सन या नव्या चेहऱ्यांनाही संधी मिळाली आहे. या तिघांनाही आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये पदार्पणाची संधी असेल. दरम्यान. होलार्ड आणि मुंड्रा यांना पहिल्यांदाच आयर्लंड संघात संधी मिळाली आहे, तर विल्सनने गेल्याच महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटीत पदार्पण केले होते..दरम्यान, भारताविरुद्ध खेळण्यापूर्वी आयर्लंडला काही मोठे धक्केही बसले आहेत. त्यांचे प्रमुख खेळाडू राहिलेले जोश लिटल, पॉल स्टर्लिंग, मार्क एडेर, कर्टिस कॅम्फर, बॅरी मॅकार्थी आणि जॉर्डन नील हे दुखापतीमुळे या मालिकेसाठी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नव्या दमाचा आयर्लंड संघ यंदा भारताविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे.दोन नवे कर्णधारविशेष गोष्ट अशी की ही मालिका आयर्लंड आणि भारत हे दोन्ही संघांच्या नव्या कर्णधारच्या कार्यकाळाला सुरुवात देणारी ठरणार आहे. भारतीय टी२० संघचेही या मालिकेपासून श्रेयस अय्यर नेतृत्व करणार आहे. तसेच आयर्लंडचे नेतृत्व टकर करेल..India Squad Change: भारताच्या T20I संघात अचानक बदल! स्टार खेळाडू अचानक संघातून बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण.टी२० मालिकाभारत आणि आयर्लंड यांच्यात २६ आणि २८ जून रोजी या टी२० मालिकेतील सामने होणार आहेत. हे दोन्ही सामने स्टॉर्मोंट, बेलफास्ट येथे होणार आहेत. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहेत.भारताविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी आयर्लंड संघ - लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस अडायर, बेन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, गॅविन होए, मॅथ्यू हॉलार्ड, लियाम मॅकार्थी, जय मूंड्रा, हॅरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रुबेन विल्सन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.