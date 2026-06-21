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सचिनचा विक्रम मोडायला वैभव सूर्यवंशी सज्ज, पण IND vs IRE मालिका होणार रद्द? बोर्डाचा अंतिम निर्णय जाहीर

India Tour of Ireland 2026 Update: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय टी२० संघ जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. पण या दौऱ्यावर सुरक्षेचे सावट होते. याबाबत आता आयर्लंड क्रिकेट बोर्डाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

Sakal

Pranali Kodre
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India vs Ireland T20I Matches: भारतीय टी२० संघाला जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात आयर्लंड दौऱ्यावर टी२० मालिका खेळण्यासाठी जायचे आहे. पण या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच या मालिकेवर सुरक्षेचे सावट होते. याबाबत आता क्रिकेट आयर्लंडनेच स्पष्टीकरण दिले आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी आयर्लंडमधील दुसरे सर्वात मोठे शहर असलेल्या बेलफास्टमध्ये नागरी अशांतता होती. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. पण आता क्रिकेट आयर्लंडने नॉर्दर्न आयर्लंड पोलीस सेवेशी (PSNI) संपर्क साधला होता.

Vaibhav Sooryavanshi
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