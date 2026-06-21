सचिनचा विक्रम मोडायला वैभव सूर्यवंशी सज्ज, पण IND vs IRE मालिका होणार रद्द? बोर्डाचा अंतिम निर्णय जाहीर

India vs Ireland T20I Matches: भारतीय टी२० संघाला जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात आयर्लंड दौऱ्यावर टी२० मालिका खेळण्यासाठी जायचे आहे. पण या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच या मालिकेवर सुरक्षेचे सावट होते. याबाबत आता क्रिकेट आयर्लंडनेच स्पष्टीकरण दिले आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आयर्लंडमधील दुसरे सर्वात मोठे शहर असलेल्या बेलफास्टमध्ये नागरी अशांतता होती. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. पण आता क्रिकेट आयर्लंडने नॉर्दर्न आयर्लंड पोलीस सेवेशी (PSNI) संपर्क साधला होता..India Squad: फक्त जैस्वालच नाही, 'या' तीन दिग्गजांचीही इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड नाही; एकाची तर ODI करियर संपल्याचीच चर्चा.त्यानंतर संपूर्ण सुरक्षेचा आढावा घेतल्यानंतर क्रिकेट आयर्लंडने पुष्टी केली आहे की आयर्लंड आणि भारत यांच्यातील दोन टी२० सामने नियोजित वेळेनुसारच होतील. त्यामुळे हे सामने २६ आणि २८ जून रोजीत बेलफास्टमध्ये खेळवले जाणार आहेत.क्रिकेट आयर्लंडने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की 'या मालिकेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची सुरक्षितता आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आम्ही PSNI, यजमान स्टेडियम व्यवस्थापन आणि सुरक्षा भागीदारांसोबत काम करत असून दोन्ही सामन्यांचे सुरक्षित आणि यशस्वी आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी आम्ही समाधानी आहोत.'.याशिवाय क्रिकेट आयर्लंडने अशीही माहिती दिली की सामने, सहभागी संघ, अधिकारी, प्रेक्षक किंवा स्टेडियमला कोणताही विशिष्ट धोका नाही. तसेच अशीही गुप्त माहिती मिळाली आहे की दोन्ही सामन्यांच्या दिवशी परिणाम करू शकणारे कोणतेही निदर्शने किंवा निषेधाची योजना नाही. त्यामुळे भारत-आयर्लंड सामने नियोजित वेळेत होतील..क्रिकेट आयर्लंडने सांगितले आहे की सामन्यांच्या आधीच्या घडामोडींवरही लक्ष ठेवू. प्रेश्रकांनी कोणतीही अद्ययावत माहितीसाठी क्रिकेट आयर्लंडच्या अधिकृत माध्यमांचेच अनुसरण करावे व आवश्यक असल्यास प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचे आवाहनही क्रिकेट आयर्लंडकडून करण्यात आले आहे..India Squad Change: भारताच्या T20I संघात अचानक बदल! स्टार खेळाडू अचानक संघातून बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण.वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधीदरम्यान भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील टी२० मालिकेला हिरवा कंदील मिळाल्याने १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसाठीही ही आनंदाची बातमी असेल. कारण तो या मालिकेतून भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याची शक्यता आहे. जर त्याला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली, तर तो सचिन तेंडुलकरचा ३७ वर्षे जूना विक्रम मोडेल. वैभव १५ व्या वर्षीय भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करेल. सचिनने ३७ वर्षांपूर्वी १९८९ मध्ये वयाच्या १६ व्या वर्षी पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते.याशिवाय श्रेयस अय्यरच्या नेतृ्त्वालाही या मालिकेपासून सुरुवात होणार आहे. त्याला आता भारताच्या टी२० संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.