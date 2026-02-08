T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित

इरफान पठाण२००७ मध्ये झालेल्या पहिल्यावहिल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून टी-२० विश्वकरंडक जिंकला तेव्हा भारताने उभारलेल्या १५७ धावांची राखण करताना इरफान पठाणने चार षटकांत फक्त १६ धावा देत तीन फलंदाजांना बाद केले होते. अंतिम सामन्याचा मानकरी ठरला होता इरफान पठाण. तोच इरफान पठाण ‘सकाळ’च्या वाचकांना टी-२० क्रिकेटमधले गोलंदाजांचे स्थान समजावून सांगतोय...तुम्हाला आश्चर्य वाटेल; पण २००७ मधील पहिल्यावहिल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या अगोदर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टी-२० या प्रकारात खेळणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंपैकी मी एक होतो. मला आठवते, २००५ला मी इंग्लंडमध्ये कौंटी क्रिकेट खेळायला गेलो होतो. मिडलसेक्स संघाकडून खेळताना मी त्या वेळी सहा टी-२० सामने खेळलो होतो. मजा आली होती. गोलंदाजी करताना फलंदाज प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका मारायचा प्रयत्न करतो आहे हे बघून मला त्या प्रकारच्या क्रिकेटचे वेगळेपण जाणवले होते. तसेच सतत फलंदाज आक्रमक विचारात असल्याने गोलंदाज म्हणून मला संधी असल्याचे दिसत होते. मी त्या वेळी सतत फलंदाजाला बाद कसे करता येईल, याचाच विचार करून गोलंदाजी करत होतो. तसेच मारा करताना फक्त चेंडू स्विंग करण्यापेक्षा कधी कट करता येतोय का किंवा वेगामध्ये विविधता आणून फलंदाजाला चकवता कसे येईल, याचा विचार करत होतो. टी-२० क्रिकेट पहिल्यांदा खेळत असूनही मला गोलंदाज म्हणून इतक्या युक्त्या कशा काय माहीत याचे इंग्लंडमधील खेळाडूंना आश्चर्य वाटत होते. .Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! सकारात्मक विचारविचार करता मला जाणवले होते, की लहान असताना बडोद्यात जे क्रिकेट आम्ही खेळत होतो त्यात प्रचंड स्पर्धा होती. अगदी गल्लीतल्या संघात जागा मिळवायलाही धडपड करायला लागायची. मग बडोद्याच्या संघात जायला तर किती करायला लागत असेल विचार केलेला बरा. एक फायदा त्यातून झाला तो म्हणून अंगात लढाऊ वृत्ती आली, तसेच सतत खेळताना आक्रमक मनोवृत्तीने आणि सामन्यावर छाप पाडून संघाला विजयाकडे कसे नेता येईल इतकाच विचार घोळायला लागला. त्याचा मला खूप फायदा झाला. ती शिकवण नंतर भारतीय संघाकडून खेळताना मला कामाला आली. गोलंदाज म्हणून खेळताना सामन्यात काहीही अवस्था निर्माण झालेली असली तरी फलंदाजाला बाद कसे करता येईल, याचाच विचार करायची सवय मला लागली होती. कसोटी, एकदिवसीय किंवा टी-२० क्रिकेट काहीही प्रकार असला तरी धावा रोखणारी बचावात्मक गोलंदाजी न करता फक्त आणि फक्त सकारात्मक विचार करून फलंदाजाला बाद करायचा प्रयत्न केला..गोलंदाजांना संधी आहेटी-२० क्रिकेट मी जसा जसा खेळू लागलो तसे मला त्याचे विविध बारकावे समजू लागले. टी-२० सामन्यात बहुतांशी वेळेला सीमारेषा छोट्या असतात, फलंदाजांच्या बॅटस् जाड असतात, खेळपट्टी फलंदाजीला पोषक असते, फलंदाजांना मोठा फटका मारताना बाद झाले तरी कोणी ओरडत नाही आणि चांगली मैदाने असल्याने चेंडू जुना होत नाही हे मला कळून चुकले. मग गोलंदाज म्हणून खेळताना त्याची तक्रार करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. उलट मी विचार करू लागलो, की गोलंदाजाला काय संधी उपलब्ध आहेत. एक गुपित मला कळाले ते म्हणजे फलंदाज कितीही चांगली फटकेबाजी करत आला तरी मारा करायला आल्यावर जर मी एक फलंदाज बाद केला किंवा एक ओव्हर एकदम किफायतशीर टाकली तरी सामन्याचा रंग एका षटकात बदलू शकतो. त्या एका गोष्टीने माझा टी-२० क्रिकेट खेळायचा दृष्टिकोन बदलला. टी-२० क्रिकेटने गोलंदाजांना कणखर बनवले आहे. जास्त कलात्मक विचार करायला लावले आहे. भारतीय संघातून खेळत असताना भरपूर वेळ महान सचिन तेंडुलकरसोबत घालवायला मिळाला. पाजी नेहमी सांगायचे, की सर्वोच्च स्तरावर खेळताना निर्णायक क्षणी कोण पुढे जाते हे ठरते ते कौशल्य किंवा मेहनतीच्या बळावर नव्हे तर विचारांच्या क्षेत्रात कोण किती पुढे आहे, या गोष्टीवर ठरते. चांगल्या फलंदाजाचे मन गोलंदाजाच्या बाजूला घुटमळत असते की तो काय चेंडू टाकणार आणि चांगला गोलंदाज-फलंदाज काय फटका मारायच्या विचारात आहे हे ओळखण्यात. त्यामध्ये कोण कोणाला पुरून उरते या गोष्टीवर सामन्याचा कल बदलत असतो. सचिन पाजींच्या या गहन विचारांचा माझ्यावर प्रचंड परिणाम झाला. कोणताही सामना खेळताना गोलंदाजी करताना मी फलंदाजाला त्याच्या विचारात फसवायचा प्रयत्न करायचो. टी-२० क्रिकेट खेळताना कधी चेंडू स्विंग करायचा, कधी एकदम वेग बदलायचा तर कधी नेम धरून यॉर्कर टाकायचा हे मी सरावात मेहनत करून शिकलो ज्याचा मला खूप फायदा झाला..गोलंदाजाचे महत्त्व मोठे आहेमी गोलंदाज आहे म्हणून नव्हे तर टी-२० क्रिकेट प्रकारात मला सर्वात जास्त महत्त्व गोलंदाजाचे वाटते. उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबई इंडियन्स संघाचा सर्वात मोलाचा खेळाडू कोण आहे, असा प्रश्न विचारला गेला तर रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पंड्या संघात असले तरी पहिले नाव जसप्रीत बुमराचा येते हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. कारण सरळ साधे आहे, की एक गोलंदाज जर तुम्हाला पहिल्या काही षटकांत फलंदाज बाद करून देत असला मधल्या एका षटकात जम बसलेल्या फलंदाजाला जखडून ठेवत असेल आणि हुकमाच्या हाणामारीच्या शेवटच्या षटकात अचूक मारा करून धावा रोखत असेल तर त्याचे मोल सर्वात जास्त आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर प्रचंड उंच म्हणजे बुर्ज खलिफासारखी इमारत उभारायची असेल तर तुम्हाला सक्षम इंजिनिअर्स लागणार ना. तेच मला संघ उभारणी करत असताना गोलंदाजांत दिसते.नवीन जमान्यातील गोलंदाज अजून हुशार झालेले दिसतात. यॉर्करसुद्धा दोन-तीन प्रकारचे टाकतात ज्यात वाइड यॉर्कर प्रभावी ठरतो. तसेच वेग बदलून टाकलेला बाउन्सर म्हणा किंवा अचानक एक बोट दुमडून शैलीत बदल न करता टाकलेला हळुवार चेंडू या सगळ्याच गोष्टी परिणाम साधू लागल्या आहेत. गोष्ट साधी आहे बघा. फलंदाजाच्या हातात लांबलचक ताकदवान बॅट आहे. गोलंदाजाला फक्त हातातील चेंडूचा वापर खुबीने करून फलंदाजाला चकवायचे असते. म्हणूनच गोलंदाजांचे महत्त्व वाढले आहे, ज्याचा मला आनंद आहे. आपली गोलंदाजी दमदार आहेआपल्या संघाची गोलंदाज सक्षम आहे यात शंकाच नाही, विविधतेसह भरपूर अनुभवही आहे. जसप्रीत बुमरा गोलंदाजांचा नेता आहे त्यावर सर्वात जास्त भरवसा आहे. मला वरुण चक्रवर्तीही खूप परिणाम साधणारा गोलंदाज वाटतो. आपल्या गोलंदाजांमध्ये फलंदाजाला बाद करायची क्षमता दिसते आहे 