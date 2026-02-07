Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा

Rohit Sharma on T20 World Cup: आजतागायत स्पर्धेचे यजमानपद भूषविणाऱ्या देशाने टी-२० विश्वकरंडक जिंकलेला नाही, तसेच सलग दुसऱ्यांदा कोणीही विजेते ठरलेले नाही. पण कर्तृत्व महान असले की इतिहास मागे टाकले जातात आणि हेच सिद्ध करण्यासाठी भारतीय संघ शनिवारपासून (ता. ७) सुरू होणाऱ्या या भव्यदिव्य टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी सज्ज होत आहे. २००७ नंतर भारताने गतवेळेस रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली विजेतेपद मिळवले होते. फॉर्मात असलेल्या भारतीय संघाची जोरदार तयारी झालेली आहे. आता त्याचे रुपांतर मैदानावरील कामगिरी आणि वर्चस्व सिद्ध करण्याची वेळ आलीय.२००७ नंतर २०२४ मध्ये पुन्हा भारतीय संघाला विश्वविजेतेपदाचा सन्मान आणि बहुमान मिळवून देणारा कर्णधार रोहित शर्माने खास ‘सकाळ’साठी साधलेला संवाद...Ind vs USA T20 World Cup : भारत-अमेरिका सामन्यात मोडले जाऊ शकतात 'हे' विक्रम; अभिषेक-सूर्या इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर....या मुलाखतीदरम्यान रोहित शर्माने नुसते विचार मांडले नाहीत तर त्याने ऑस्ट्रेलियन संघासमोरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात निर्णायक क्षणी विराट कोहली लवकर बाद झाल्यावर दडपण झुगारून देत ऑसी गोलंदाजांवर चढवलेला हल्ला हा केवळ प्रेक्षणीय आणि परिणामकारक होता, असे सांगितले..भारतीय संघात नव्याने दाखल झालेले खेळाडू भन्नाट क्षमता बाळगून आहेत. त्यांना मार्गदर्शन करायला अनुभवी खेळाडू मुबलक प्रमाणात आहेत. मला खात्री आहे, आपला संघ अपेक्षित कामगिरी करून दाखवेल. टी-२० विश्वकरंडक सलग दुसऱ्यांदा कोणालाही जिंकता आलेली नाही, हा इतिहास मोडण्याची आणि नवा इतिहास रचण्याची क्षमता आपल्या संघात आहे.रोहित शर्मा.अगोदरच्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतही भारताची कामगिरी चांगली झाली होती; पण फिनिशिंग टच देता आला नव्हता. २०२४ मधील टी-२० विजेतेपदासाठी कोणते बदल केले?रोहित शर्मा : हा विश्वकरंडक जिंकण्यातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे आम्हाला संपूर्ण संघात जो मानसिकता बदल घडवून आणायचा होता. हा बदल म्हणजे सामने गमावण्याची भीती न बाळगणे, वैयक्तिक धावसंख्येची चिंता न करणे आणि पूर्ण स्वातंत्र्याने खेळणे. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत चांगला खेळ करून आम्ही उपांत्य फेरी गाठली होती. उपांत्य सामन्यात इंग्लंडसमोर खेळताना मोठ्या सामन्याचा विचार करून आम्ही थोडा सावध खेळ केला. फलंदाजी करताना थोडा स्थिरावण्याचा प्रयत्न केला. तिथेच चूक झाली. प्रत्यक्षात तो सामना गमावल्यावर संघाची बैठक झाली त्यात मी मोठ्या सामन्यात अजून मनमोकळेपणाने खेळण्यावर आक्रमक मनोवृत्तीवर भर देण्याचा विचार मांडला. अपयशाची किंवा पराभवाची भीती मनात न बाळगता खेळायला हवे, हा माझा आग्रही मुद्दा होता. २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत उतरण्याअगोदर आम्ही संपूर्ण संघासोबत हा दृष्टिकोन रुजवण्यास सुरुवात केली आणि प्रत्येक संघाच्या बैठकीत आम्ही हाच संदेश सातत्याने देत राहिलो, की आम्ही परिणामांचा जास्त विचार करणार नाही किंवा भीतीपोटी खेळणार नाही. त्याचवेळी, हे फक्त बोलण्यापुरते नव्हते. आम्ही हे आमच्या कृतीतूनही प्रतिबिंबित केले. आमच्या संघ निवडीतून आणि मैदानावरील आमच्या कामगिरीतून. तुम्ही स्वातंत्र्याबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल कितीही बोलू शकता; पण त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात व्हायला हवी. आम्ही तेच केले. आम्ही संघात सुरक्षिततेची एक मजबूत भावना निर्माण केली, खेळाडूंना दीर्घकाळ पाठिंबा दिला आणि जरी आम्ही थोडेफार बदल केले तरी, आम्ही मुख्य संघाला कधीही विस्कळित केले नाही. आम्ही आमच्या योजनांवर ठाम राहिलो आणि एक युनिट म्हणून आम्ही ज्या गोष्टींवर चर्चा केली, त्यावर कायम राहिलो आणि त्या सातत्यपूर्ण भूमिकेने आम्हाला विश्वकरंडक जिंकण्यात मोठी भूमिका बजावली..Rohit Sharma: T20 World Cup उंचावताना केलेल्या 'रोबो वॉक'मागील कहाणी नेमकी काय? स्वत: रोहितनेच उलगडलं रहस्य.संघ निवड आणि बांधणीबरोबर कोणता मुद्दा निर्णायक ठरला?रोहित शर्मा : दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमची संघ निवड. आम्ही वेगवेगळ्या परिस्थिती आणि प्रतिस्पर्ध्यानुसार संघ निवडले. आमच्याकडे संघात लवचिकता होती आणि आमचे अगदी स्पष्ट मत होते, की संघ निवड नेहमी समोर असलेल्या परिस्थितीनुसारच केली जाईल. जेव्हा आम्ही संथ, कमी उसळी असलेल्या आणि उष्ण परिस्थितीत खेळलो, तेव्हा आम्ही त्यानुसार खेळाडू निवडले. जेव्हा परिस्थिती थंड होती, तेव्हा आम्ही पुन्हा बदल केले. ही अनुकूलता अत्यंत महत्त्वाची होती. जर तुम्ही विश्वकरंडकासाठी आमची संघ निवड पाहिली, तर आम्ही चार फिरकीपटू घेतले होते, कारण आम्हाला माहीत होते, की परिस्थिती त्यांना अनुकूल असेल. मोठी मैदाने, एका बाजूने वाहणारा वारा, स्पर्धा जसजशी पुढे जाईल तसतशा खेळपट्ट्या संथ होत जाणे आणि सर्व सामने दिवसा खेळले जाणे. सामने रात्री नसल्यामुळे, दव हा घटक नव्हता आणि आम्हाला याची पूर्ण जाणीव होती. त्याच स्पष्टतेमुळे निवड आमच्या यशामागे एक मुख्य कारण बनली..टी-२० क्रिकेटप्रकारात खेळताना संघातील खेळाडूंना आपापली भूमिका कशी समजावून दिली गेली?रोहित शर्मा : तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भूमिकेचे विशिष्टीकरण. आम्ही प्रत्येकासाठी भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केल्या. कोणती भूमिका कोण बजावेल, खेळाच्या विशिष्ट टप्प्यांवर कोण गोलंदाजी करेल आणि वेगवेगळ्या परिस्थिती कशा हाताळल्या जातील. प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत, याची स्पष्ट समज दिली गेली. हे भूमिकेचे विशिष्टीकरण विश्वकरंडकादरम्यान सुरू केले गेले नव्हते; ते खूप आधीपासून लागू केले गेले होते, ज्यामुळे आम्हाला स्पर्धेत जाण्यापूर्वी आत्मविश्वास मिळाला. त्याच्यासोबत नेमून दिलेली भूमिका कशाप्रकारे निभावायची याचे प्राथमिक स्वातंत्र्य खेळाडूला दिले होते. उदा. जर आम्हाला मधल्या षटकांमध्ये जाऊन हल्ला करणाऱ्या खेळाडूची गरज असेल, तर आमच्याकडे त्या भूमिकेसाठी आधीच खेळाडू तयार होते. जर आम्हाला एखादे शांत, बचावात्मक षटक टाकायचे असेल, तर त्यासाठीही आमच्याकडे खेळाडू तयार होते. प्रत्येकाने त्यांना दिलेल्या भूमिकेत आपली जबाबदारी पार पाडली आणि त्याने आमचा विश्वकरंडक जिंकण्यात मोठी भूमिका बजावली..यशाचे भागीदार अजून कोण होते?रोहित शर्मा : अगदी बरोबर. सपोर्ट स्टाफ म्हणजेच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी दिलेला पाठिंबा हा प्रत्येक खेळाडूसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. मी ज्याबद्दल बोललो त्या प्रत्येकाचे. मानसिकता, भूमिकेतील स्पष्टता, लवचिकता, स्वातंत्र्य आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे या सर्वांचे मोठे श्रेय त्यांनाच जाते. मजबूत सपोर्ट सिस्टीमशिवाय यापैकी काहीही शक्य नाही. आमचा संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ, ज्यात प्रशिक्षक, ट्रेनर, फिजिओ, मालिश करणारे, लॉजिस्टिक्स मॅनेजर, डॉक्टर आणि इतर सर्व संबंधित व्यक्तींचा समावेश होता, त्यांनी खूप मोठी भूमिका बजावली. त्यांनी आम्हाला केवळ खेळावर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि इतर कशाचीही चिंता न करण्याची मुभा दिली. त्यांची योगदाने अनेकदा दुर्लक्षित होतात कारण ते प्रसिद्धीच्या झोतात नसतात; परंतु या विश्वकरंडकादरम्यान त्यांनी आमच्यासाठी मोठी भूमिका बजावली. आमची सपोर्ट सिस्टीम उत्कृष्ट होती. मला त्यांची खरोखर आठवण येते आणि मला वाटत नाही की मला पुन्हा कधी अशी सपोर्ट सिस्टीम मिळेल.(शब्दांकन : सुनंदन लेले).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 