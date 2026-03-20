IPL 2026 Marathi News: इरफान पठाणने निवडली चेन्नई सुपर किंग्सची Playing XI: MS Dhoni संघाबाहेर, नव्या खेळाडूला दिली संधी

Why Irfan Pathan dropped MS Dhoni from CSK XI? भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सच्या संभाव्य अंतिम ११ खेळाडूंची निवड केली आहे. हा संघ निवडताना त्याने CSK चा स्टार महेंद्रसिंग धोनी याला संघाबाहेर ठेवले आहे. धोनीचा १२ व्या खेळाडूसाठीही इरफानने विचार केलेला नाही. कॅप्टन कूलच्या जागी सहाव्या क्रमांकावर सर्फराज खानची निवड करून इरफानने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. धोनीने वरच्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन अतिरिक्त जबाबदारी घेतल्यास त्याचा विचार केला जाईल, असे इरफानने सुचवले आहे..आयपीएलच्या मागील पाच पर्वांत महेंद्रसिंग धोनीने १०७, १८८, ५७. ७३ व १४५ चेंडूंचा सामना करताना ११४ च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत. त्या तुलनेत दुसरा फिनिशर, हार्दिक पांड्याची सरासरी ही २०४.८ इतकी आहे. जेव्हा संघाला धोनीच्या आक्रमक खेळाची गरज होती, तेव्हा तो स्वतःला जाणीवपूर्वक खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला ढकलायचा. इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाचा त्याला सर्वाधिक फायदा झाला.."माझ्या संघात सहाव्या क्रमांकावर सर्फराज खान आहे, परंतु जर धोनीने, तो नियमित खेळेल, असे सांगितल्यास तर त्याचा विचार होईल. एका विशिष्ठ कालावधीनंतर जगातील सर्वोत्तम फलंदाजालाही निवृत्त व्हावे लागते. धोनी सर्व सामने खेळणार आहे का? की तो खेळणार नाही? मी हे बऱ्याच कालावधीपासून सांगतोय. तो दोन षटकांसाठी मैदानावर येतो, त्याने चाहत्यांना आनंद मिळतोय, परंतु त्याचा CSK ला काहीच फायदा होत नाही. जर धोनीला खेळायचे असेल, तर त्याने किमान चार षटकं खेळायला हवी. तर संघाला त्याचा फायदा होईल. जर तसे नसेल, तर त्याने दुसऱ्या फलंदाजाला संधी देणं योग्य होणार नाही का? पण, हा धोनीचा संघ आहे," असे पठाण यूट्यूब चॅनेलवर म्हणाला..पठाणने त्याच्या CSK प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सलामीची जबाबदारी संजू सॅमसन व आयुष म्हात्रे यांच्यावर सोपवली आहे. कार्तिक शर्मा व प्रशांत वीर या युवा खेळाडूंनाही त्याने संधी दिली आहे. याशिवाय इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खलील अहमदचे नाव त्याने सुचवले आहे..Irfran Pathan's CSK 12: संजू सॅमनस, आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड ( कर्णधार), शिवम दुबे, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, सर्फराज खान, कार्तिक शर्मा,प्रशांत वीर, अकिल होसेन, मॅट हेन्री, नूर अहमद, खलील अहमद (impact player).