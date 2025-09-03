Irfan Pathan: 'चाहत्यांमध्ये वाद की पीआरचं कारस्थान?', धोनीवर हुक्का पिण्याचा आरोप करणाऱ्या Viral Video वर इरफानची पोस्ट चर्चेत

इरफान पठाणच्या जुन्या मुलाखतीमुळे धोनीसोबतच्या त्याच्या संबंधांवर चर्चा पुन्हा उफाळली आहे. इरफानने धोनीवर हुक्का पिण्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला होता, ज्यामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला. इरफानने या चर्चेला उत्तर देत, जुन्या व्हिडिओला नवीन संदर्भात वळवण्याचा आरोप केला आहे..भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणची एक जुनी मुलाखत पुन्हा व्हायरल झाल्याने तो चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा त्याच्यातील आणि माजी भारतीय कर्णधार एमएस धोनीसोबतच्या संबंधांबद्दल चर्चेला उधाण आले. इरफानने थेट नाव न घेता धोनी हुक्का पित असल्याचा आरोप केला होता. यामुळेच आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पण त्यावर इरफानने आता प्रतिक्रिया दिली आहे.२०२० साली स्पोर्ट्स तकला दिलेल्या मुलाखीतीत इरफानने म्हटले होते की 'मला कोणाच्याही रुममध्ये जाऊन हुक्का करण्याची सवय नव्हती. सर्वांना माहित आहे. कधी कधी याबाबत न बोलणं योग्य आहे. क्रिकेटपटूचं काम मैदानात जाणं आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे आहे.'.Irfan Pathan Interview : इरफान पठाणची IPL कॉमेंट्री टीममधून हकालपट्टी कुणामुळे झाली? विराट, रोहित नव्हे निघाला तिसराच....इरफानने धोनीचं थेट नाव घेतलं नव्हतं. मात्र अनेकांना त्याचा निशाणा धोनीवर असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तसेच यातून इरफानने धोनी त्याच्यासोबत हुक्का पिणाऱ्या खेळाडूंना संघात प्राधान्य देत असल्याचे संकेतही दिले होते. त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात याबाबत चर्चा सुरू झाली. यातच आता आणखी एक मुलाखतीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात इरफानने धोनीसोबतच्या मैत्रीबद्दल भाष्य़ केले होते..इरफानला मुलाखतीत त्याचे भारतीय संघातील पहिल्या मित्रांबाबत विचारण्यात आले होते. त्यावेळी त्याने सांगितले होते की 'रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना आणि महेंद्रसिंह धोनी. हे तीन खेळाडू, जे माझ्याशिवाय जेवतही नव्हते आणि मी त्यांच्याशिवाय जेवत नव्हतो. इतकी चांगली आमची मैत्री होती, जेव्हा आम्ही एकत्र खेळत होतो. 'दरम्यान, यावरून इरफानची सुरुवातीला धोनीची चांगली मैत्री असल्याचे लक्षात येत आहे. पण काही वर्षांनी या मैत्रीत दुरावा आल्याच्या चर्चा आहेत..मात्र आता हे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर इरफानने टीका करणाऱ्यांना फटकारले आहे. त्याने पोस्ट करत लिहिले की 'अर्ध्या दशकापूर्वीचा व्हिडिओ आता नवीन संदर्भासह वळवून समोर येत आहे. चाहत्यांमध्ये वाद? की पीआर लॉबीचं कारस्थान?' आता इरफानच्या या पोस्टवर अनेक कमेंट्स येत आहेत..इरफान काही वर्षे धोनीच्या नेतृत्वात खेळला आहे. त्याने २००३ मध्ये भारताकडून पदार्पण केले होते. तसेच २०१२ मध्ये तो शेवटचा सामना खेळला. विशेष म्हणजे त्याने त्याच्या शेवटच्या वनडेत त्याने ५ विकेट्स घेतले होते.त्याला संघातून काढण्याचे कारण कोणाकडून स्पष्ट सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे याबाबत नेहमीच चर्चा झाली आहे. पण इरफानने बऱ्याचदा संकेत दिले आहेत की त्याला संघातून वगळण्यामागील परिस्थितीवर धोनीच्या नेतृत्वाचा प्रभाव होता..Irfan Pathan : धोनीने मला संघाबाहेर ठेवलं...! इरफान पठाणने सांगितला २००९ चा 'तो' प्रसंग, नेमकं काय म्हणाला?.इरफानने कसोटीत २९ सामने खेळले असून ११०५ धावा केल्या आहेत आणि १०० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने १२० वनडे सामन्यांत १५४४ धावा केल्या असून १७३ विकेट्स घेकल्या आहेत. तसेच त्याने २४ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळताना १७२ धावा केल्या, तर २८ विकेट्स घेतल्या. २००७ साली धोनीच्या नेतृत्वातील टी२० वर्ल्डकप विजेत्या भारतीय संघाचाही इरफान भाग होता..FAQs१. इरफान पठाणचा जुना व्हिडिओ कोणत्या वर्षीचा आहे?➤ हा व्हिडिओ २०२० मधील मुलाखतीचा आहे.(From which year is Irfan Pathan’s viral video?)२. इरफान पठाणने धोनीबद्दल काय संकेत दिले होते?➤ त्याने अप्रत्यक्षपणे धोनी हुक्का पितो आणि त्यासोबत असणाऱ्यांना प्राधान्य देतो, असे संकेत दिले होते.(What did Irfan Pathan hint about Dhoni?)३. इरफान पठाणची धोनीसोबतची सुरुवातीची मैत्री कशी होती?➤ त्याने सांगितले की धोनी, उथप्पा आणि रैना त्याचे पहिले मित्र होते आणि ते नेहमी एकत्र असत.(What did Pathan say about his early friendship with Dhoni?)४. इरफान पठाणने एकूण किती आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले?➤ त्याने २९ कसोटी, १२० वनडे आणि २४ टी२० सामने खेळले.(How many international matches did Irfan Pathan play?)५. इरफान कोणत्या महत्त्वाच्या विजेत्या संघाचा भाग होता?➤ तो २००७ च्या धोनी नेतृत्वाखालील टी२० वर्ल्डकप विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता.(Of which major winning squad was Pathan a part?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.