Cricket

Shreyas Iyer भारताच्या वन डे संघाचा कर्णधार होणार, रोहित शर्माला रिप्लेस करणार? अजित आगरकरचं मोठं विधान...

India vs Australia ODI series captaincy debate : टीम इंडियाच्या वन डे संघात कर्णधारपदाबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. रोहित शर्मा वन डे क्रिकेटमध्ये अजून किती काळ खेळणार याबाबत शंका व्यक्त होत असतानाच श्रेयस अय्यर पुढचा कर्णधार होणार का, हा प्रश्न पुढे आला आहे.
Ajit Agarkar reacts to speculation on Shreyas Iyer replacing Rohit Sharma as Team India’s ODI captain.

Ajit Agarkar reacts to speculation on Shreyas Iyer replacing Rohit Sharma as Team India’s ODI captain.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ajit Agarkar statement on Shreyas Iyer leadership role: आजच्या दिवशी भारतीय क्रिकेटमध्ये बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत... सकाळी ११ च्या सुमारास बीसीसीआयने X पोस्ट केली अन् श्रेयस अय्यरने सहा महिन्यांसाठी रेड बॉल क्रिकेटमधून विश्रांती घेतल्याचे जाहीर केले. पण, त्याचवेळी ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी श्रेयसची भारत अ संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्तीही करण्यात आली. श्रेयसकडे वन डे संघाचे नेतृत्व सोपवून निवड समिती रोहित शर्माची ( Rohit Sharma) रिप्लेसमेंट त्यात पाहतंय का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडू लागला आहे. अजित आगरकरने त्यावर भाष्य केले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ind vs aus
Ajit Agarkar
shreyas iyer
cricket news today
Ajit Agarkar selection committee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com