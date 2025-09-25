Shreyas Iyer भारताच्या वन डे संघाचा कर्णधार होणार, रोहित शर्माला रिप्लेस करणार? अजित आगरकरचं मोठं विधान...

Ajit Agarkar statement on Shreyas Iyer leadership role: आजच्या दिवशी भारतीय क्रिकेटमध्ये बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत... सकाळी ११ च्या सुमारास बीसीसीआयने X पोस्ट केली अन् श्रेयस अय्यरने सहा महिन्यांसाठी रेड बॉल क्रिकेटमधून विश्रांती घेतल्याचे जाहीर केले. पण, त्याचवेळी ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी श्रेयसची भारत अ संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्तीही करण्यात आली. श्रेयसकडे वन डे संघाचे नेतृत्व सोपवून निवड समिती रोहित शर्माची ( Rohit Sharma) रिप्लेसमेंट त्यात पाहतंय का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडू लागला आहे. अजित आगरकरने त्यावर भाष्य केले आहे..रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्याला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु त्याचे वय आडवे येत आहे. त्यामुळेच त्याच्यासोबत अजित आगरकर चर्चा करत असल्याच्याही बातम्या मध्यंतरी आल्या. पण, रोहितने स्वतःच्या फिटनेसवर जोर देताना १० किलो वजन कमी केले आणि Yo Yo Test मध्येही उत्तीर्ण होऊन, टीकाकारांना उत्तर दिले..IND vs WI : अजित आगरकरचा भविष्याचा दाखला अन् तिघांची कारकीर्द संपुष्टात; एकाने गाजवलंय वर्ल्ड कप..., दुसरा ४ वर्ष बाकावरच राहिला बसून.पण, निवड समिती व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे भविष्याच्या प्लानिंगने चालले आहेत आणि त्यात रोहित व विराट यांना स्थान नसल्याची चर्चा आहेत. अशात वन डे संघाच्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत शुभमन गिल व श्रेयस अय्यर ही दोन नावं आघाडीवर आहेत. श्रेयसकडे भारत अ वन डे संघाचे कर्णधारपद देऊन निवड समितीने तसे संकेत दिले तर नाहीत ना?.अजित आगरकर म्हणाला, "अजून वन डे फॉरमॅटबद्दल चर्चा केलेली नाही. श्रेयस हा वरिष्ठ खेळाडू आहे, तो आयपीएलमध्ये आपल्या फ्रँचायझीचं नेतृत्व करतो. तो सीनियर गटातील खेळाडूंपैकी एक आहे. यापूर्वी तो भारत अ संघाचा कर्णधार होता, पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही त्याला कसोटी संघाचा कर्णधार म्हणून पाहत आहोत. आम्ही नेतृत्वगुण असलेले अनेक खेळाडू शोधत आहोत. भारत अ ही त्यासाठी एक संधी देते.".Team India Squad vs WI : वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी भारताचा संघ जाहीर; रिषभ पंत, करुण नायर OUT, नव्या दमाच्या खेळाडूंना संधी."त्याच्या रेड बॉल करिअरबद्दलचं स्टेटमेंट नुकतंच आलं आहे. वन डे सामन्यांमध्ये तो महत्त्वाचा खेळाडू राहिला आहे. ऑस्ट्रेलिया दौर्यापूर्वी त्याला तीन सामने मिळतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला त्याने चांगलं खेळावं असं वाटतं," असंही त्याने पुढे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.