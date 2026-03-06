सूर्यकुमार यादव 'बाबा' होणार? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण; पत्नी देवीशाच्या 'त्या' व्हिडिओमुळे फॅन्समध्ये उत्सुकता

Is Suryakumar Yadav going to become a father soon? कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय ट्वेंटी-२० संघाने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश पक्का केला. सूर्याची या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील कामगिरी तितकी चांगली झालेली नाही, परंतु त्याच्या नेतृत्वकौशल्याने सर्वांना प्रभावित केले आहे. पण, त्याचवेळी सूर्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मोठी बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरत आहे. सूर्यकुमार आणि त्याची पत्नी देवीशा शेट्टी लवकरच आई-बाबा होणार असल्याच्या चर्चांनी सध्या जोर धरला आहे..सोशल मीडियावरील चर्चा आणि तर्क-वितर्क२०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप दरम्यान सूर्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देवीशा शेट्टीने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हजेरी लावली होती. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान देवीशाचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. हे व्हिडिओ पाहून इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर चाहत्यांनी सूर्या आणि देवीशा लवकरच आनंदाची बातमी देणार का? असे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे. देवीशाच्या लूक आणि पब्लिक अपिअरन्समुळे चाहत्यांनी ती गर्भवती असल्याचे तर्क लावले आहेत..IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून.कुटुंब नियोजनाचे संकेत?सूर्यकुमार आणि देवीशा यांचे लग्न जुलै २०१६ मध्ये झाले होते. लग्नाच्या १० वर्षांनंतरही त्यांना अपत्य नाही. मात्र, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२५ च्या मध्यावर एका टॉक शोमध्ये या जोडप्याने आपल्या भविष्यातील नियोजनाबद्दल भाष्य केले होते. "आम्ही लवकरच फॅमिली प्लॅनिंगचा विचार करू शकतो," असे संकेत त्यांनी दिले होते. त्यामुळे आता चाहत्यांना या आनंदाच्या बातमीची प्रतीक्षा आहे..मुंबईत नवीन घर आणि गुंतवणूकफेब्रुवारी २०२६ मध्ये देवीशा शेट्टीने मुंबईत ७.१८ कोटी रुपयांचा एक आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. एकाच निवासी प्रकल्पातील ही त्यांची तिसरी गुंतवणूक आहे. नवीन पाहुण्याच्या आगमनाची तयारी म्हणून तर ही गुंतवणूक नाही ना? अशी चर्चाही आता क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे..अधिकृत घोषणा नाहीदरम्यान, सूर्यकुमार यादव किंवा देवीशा शेट्टी यांच्याकडून अद्याप याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. सध्या सूर्याचे पूर्ण लक्ष ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.