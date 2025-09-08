MS Dhoni करतोय बॉलीवूड पदार्पण? माधवनसोबतचा जबरदस्त ऍक्शन पॅक टीझर आला समोर

एमएस धोनी आणि आर माधवनचा एक थरारक टीझर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या टीझरमध्ये धोनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करतोय का, असा प्रश्न चाहत्यांमध्ये उपस्थित झाला आहे. धोनी आणि माधवन काळ्या कपड्यांमध्ये, बुलेटप्रुफ जॅकेटसह दिसत आहेत. .भारताचा आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार एमएस धोनी याच्यावर काही वर्षांपूर्वी चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. इतकंच नाही, तर त्याचं प्रोडक्शन हाऊस देखील आहे. मात्र आत्तापर्यंत तो फारसा कधी स्वत: चित्रपटात झळकला नव्हता. मात्र सध्या एक जबरदस्त टीझर समोर आला असून ज्यात धोनी आर माधवनसोबत दिसत आहे. त्यामुळे धोनी बॉलिवूड पदार्पण करतोय का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत..MS Dhoni : धोनी पुन्हा बनणार भारतीय संघाचा मेंटॉर? BCCI कडून ऑफर, पण गौतम गंभीर.....आर माधवनने सोशल मीडियावर टीझर शेअर केला आहे. याचे दिग्दर्शन वसन बाला यांनी केले आहे. या टीझरमध्ये धोनी आणि माधवन काळ्या रंगाच्या कपड्यांमध्ये दिसत आहेत. तसेच त्यांनी बुलेटप्रुफ जॅकेट घातले आहे. डोळ्यांवर काळा गॉगल घाकलेला असून ते एखाद्या फोर्समधील व्यक्तीची भूमिका निभावत असावेत, असं वाटत आहे. ते या टीझरमध्ये बंदुक चालवतानाही दिसत आहे..माधवनने या टीझरच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'एक मिशन, दोन फायटर. सज्ज व्हा- एक अफाट आणि थरारक पाठलाग सुरू होत आहे. द चेस - टीझर आला आहे. दिग्दर्शक वसन बाला. लवकर...'. दरम्यान, हा प्रोजेक्ट नेमका कोणत्या स्वरुपाचा आहे, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा चित्रपट आहे, वेबसिरीज आहे की एखादी जाहीरात आहे, याबाबत अद्यापही चाहत्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळेच चित्रपट असेल, तर हे धोनीचे बॉलिवूडमधील पदार्पण आहे का असा प्रश्नही विचारला जात आहे..MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार! सुरेश रैनानं जे सांगितलेलं तेच खरं होतंय... .दरम्यान, सध्या धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जरी निवृत्ती घेतली असली, तरी तो आयपीएलमध्ये अद्याप तरी सक्रिय आहे. त्याने आयपीएल २०२५ हंगामाच चेन्नई सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले. तसेच ऋतुराज गायकवाड दुखापतग्रस्त झाल्याने त्याच्याजागेवर नेतृत्वाची धुराही सांभाळली. मात्र चेन्नई पहिल्यांदाच आयपीएलमध्ये शेवटच्या क्रमांकावर राहिले. दरम्यान, धोनी पुढचा आयपीएल हंगाम खेळणार की नाही, हे अद्याप त्याने स्पष्ट केलेलं नाही. डिसेंबरपर्यंत तो अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे त्याने सांगितले होते. धोनीने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी कर्णधार म्हणून २०१०, २०११, २०१८, २०२१ आणि २०२३ मध्ये आयपीएल जिंकले आहे..FAQs१. धोनी खरोखरच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे का?( Is MS Dhoni really debuting in Bollywood? )➤ अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु "द चेस" टीझर पाहून चाहत्यांना तसे वाटत आहे.२. "द चेस" हा चित्रपट आहे की वेबसीरिज?( Is “The Chase” a movie or a web series? )➤ निर्मात्यांनी अजून याबाबत खुलासा केलेला नाही.३. "द चेस" चे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?( Who is the director of “The Chase”? )➤ या प्रोजेक्टचे दिग्दर्शन वसन बाला यांनी केले आहे.४. धोनी या प्रोजेक्टमध्ये कोणती भूमिका करत आहे?( What role is Dhoni playing in this project? )➤ टीझरनुसार तो एखाद्या फोर्स ऑफिसर किंवा अॅक्शन हिरोची भूमिका करताना दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.