Cricket

MS Dhoni करतोय बॉलीवूड पदार्पण? माधवनसोबतचा जबरदस्त ऍक्शन पॅक टीझर आला समोर

MS Dhoni’s Bollywood Debut? आर माधवनने शेअर केलेल्या टीझरमध्ये एमएस धोनीसोबत दिसत आहे, ज्यामुळे धोनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करतोय का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
MS Dhoni - R Madhavan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • एमएस धोनी आणि आर माधवनचा एक थरारक टीझर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

  • या टीझरमध्ये धोनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करतोय का, असा प्रश्न चाहत्यांमध्ये उपस्थित झाला आहे.

  • धोनी आणि माधवन काळ्या कपड्यांमध्ये, बुलेटप्रुफ जॅकेटसह दिसत आहेत.

Cricket
movie
Cricket News
MS Dhoni
r madhavan
bollywood actor
Teaser

