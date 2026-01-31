Cricket

IND vs NZ, T20I: इशान किशनचं वादळ घोंगावलं! न्यूझीलंडविरुद्ध कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला

Ishan Kishan 42 ball Century: तिरुअनंतपूरम येथे झालेल्या पाचव्या टी२० सामन्यात इशान किशनने न्यूझीलंडविरुद्ध वादळी शतक केले. यासह त्याने काही विक्रमही केले.
Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th T20I

Ishan Kishan Century in India vs New Zealand 5th T20I: तिरुअनंतपूरम येथे शनिवारी (३१ जानेवारी) भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाचवा टी२० सामना खेळवला गेला. हा सामना भारताने ४६ धावांनी जिंकला आणि मालिका ४-१ अशा फरकाने जिंकली.

या सामन्यात इशान किशनने (Ishan Kishan) वादळी खेळ करताना शतक केले. त्याचे हे शतक विक्रमी ठरले. त्याने त्याच्या शतकी खेळीदरम्यान अनेक विक्रम केले आहेत.

IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट
