IND vs NZ, T20I: इशान किशनचं वादळ घोंगावलं! न्यूझीलंडविरुद्ध कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला

Ishan Kishan Century in India vs New Zealand 5th T20I: तिरुअनंतपूरम येथे शनिवारी (३१ जानेवारी) भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाचवा टी२० सामना खेळवला गेला. हा सामना भारताने ४६ धावांनी जिंकला आणि मालिका ४-१ अशा फरकाने जिंकली. या सामन्यात इशान किशनने (Ishan Kishan) वादळी खेळ करताना शतक केले. त्याचे हे शतक विक्रमी ठरले. त्याने त्याच्या शतकी खेळीदरम्यान अनेक विक्रम केले आहेत. .IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट.या सामन्यात भारताने संजू सॅमसन (६) आणि अभिषेक शर्मा (३०) यांच्या विकेट्स गमावल्यानंतर इशान किशनने कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबत १३७ धावांची मोठी भागीदारी केली. इशान आणि सू्र्यकुमार दोघेही आक्रमक खेळत होते. या भागीदारीदरम्यान इशानने शतकाकडे वाटचाल केली होती, तर सूर्यकुमारने अर्धशतक केले. इशानने १२ व्या षटकात इश सोधीविरुद्ध २९ धावाही चोपल्या होत्या. पण सूर्यकुमार ३० चेंडूत ६३ धावांवर बाद झाला. पण त्यांची भागीदारी भारतासाठी न्यूझीलंडविरुद्ध केलेली दुसरी सर्वोच्च भागीदारी ठरली. पहिल्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आणि शिखर धवनची १५८ धावांची भागीदारी आहे. त्यांनी २०१७ मध्ये दिल्लीत झालेल्या सामन्यात ही भागीदारी केली होती..दरम्यान, सूर्यकुमार बाद झाल्यानंतर इशान किशनने ४२ चेंडूतच शतक केले. त्याने १७ व्या षटकात षटकारासह त्याचे भारतासाठी टी२०मध्ये पहिले शतक पूर्ण केले. त्यामुळे तो न्यूझीलंडविरुद्ध टी२०मध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी इतक्या कमी चेंडूत न्यूझीलंडविरुद्ध कोणीही शतक केले नव्हते. याशिवाय टी२०मध्ये भारतासाठी त्याचे पाचवे सर्वात जलद शतक ठरले आहे.भारतासाठी सर्वात जलद टी२० शतक(Fastest T20I Century)३५ चेंडू - रोहित शर्मा (वि. श्रीलंका, इंदोर, २०१७)३७ चेंडू - अभिषेक शर्मा (वि. इंग्लंड, मुंबई, २०२५)४० चेंडू - संजू सॅमसन (वि. बांगलादेश, हैदराबाद, २०२४)४१ चेंडू - तिलक वर्मा (वि. दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, २०२४)४२ चेंडू - इशान किशन (वि. न्यूझीलंड, तिरुअनंतपूरम, २०२६).इशान किशनचे हे टी२० क्रिकेटमधील ७ वे शतकही होते. त्यामुळे तो आता सर्वाधिक टी२० शतके करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा भारतीय ठरला आहे, त्याने केएल राहुलची बरोबरी केली आहे. केएल राहुलनेही ७ शतके केली आहे.सर्वाधिक टी२० शतके करणारे भारतीय खेळाडू९ शतके - विराट कोहली (४१४ सामने)८ शतके - अभिषेक शर्मा (१७२ सामने)८ शतके - रोहित शर्मा (४६३ सामने)७ शतके - केएल राहुल (२३९ सामने)७ शतके - इशान किशन (२२० सामने).IND vs NZ, 5th T20I: भारतीय संघाने मैदान मारलं, न्यूझीलंडविरुद्ध मोठा विजय मिळवला; इशान किशनच्या शतकानंतर अर्शदीपच्या ५ विकेट्स.भारताचा विजयइशान किशनने या सामन्यात ४३ चेंडूत १०३ धावांची खेळी केली. सूर्यकुमार यादवनेही अर्धशतक केले, तसेच हार्दिक पांड्याने १७ चेंडूत ४२ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २७१ धावा केल्या. त्यानंतर २७२ धावांची लक्ष्य पार करताना न्यूझीलंडचा संघ १९.४ षटकात २२५ धावांमध्ये सर्वबाद झाला.