IND vs NZ, 1st T20I: इशान किशनचं पुनरागमन होणारच, पण मग संजू सॅमसनचं स्थान धोक्यात? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्टच सांगितलं...

Ishan Kishan’s Return for Nagpur T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या टी२० सामन्यात इशान किशन खेळणार असल्याचे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले आहे. तो कोणत्या क्रमांकावर खेळले, हे देखील त्याने सांगितले.
Ishan Kishan Set for India Comeback in 1st T20I vs NZ: भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेला बुधवारी (२१ जानेवारी) सुरूवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिशएन स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या मालिकेसाठी यष्टीरक्षक फलंदाज इशान किशनचीही भारतीय संघात निवड झाली आहे. तो दोन वर्षांनी भारतीय संघात (Team India) पुनरागमन करणार आहे.

