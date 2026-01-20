IND vs NZ, 1st T20I: इशान किशनचं पुनरागमन होणारच, पण मग संजू सॅमसनचं स्थान धोक्यात? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्टच सांगितलं...

Ishan Kishan Set for India Comeback in 1st T20I vs NZ: भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेला बुधवारी (२१ जानेवारी) सुरूवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिशएन स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या मालिकेसाठी यष्टीरक्षक फलंदाज इशान किशनचीही भारतीय संघात निवड झाली आहे. तो दोन वर्षांनी भारतीय संघात (Team India) पुनरागमन करणार आहे. .IND vs NZ 1st T20I : हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांचे पुनरागमन; दोन वर्षांनंतर तगडा खेळाडू परतणार, भारताची संभाव्य Playing XI.मात्र जरी इशान किशनला (Ishan Kishan) संघात संधी मिळाली असली, तरी तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणार का नाही आणि खेळला, तरी कोणत्या क्रमांकावर खेळणार असा प्रश्न होता. कारण टी२० संघात गेल्या दोन वर्षांपासून यष्टीरक्षक म्हणून संजू सॅमसनही (Sanju Samson) नियमितपणे खेळत आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये सॅमसनने मधल्या फळीत फलंदाजी केली होती. पण सध्या टी२० संघातून शुभमन गिलला वगळले गेल्याने सॅमसन पुन्हा सलामीला येईल, अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. अशात इशान किशनच्या खेळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह होते. आता याबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) स्पष्ट माहिती दिली आहे..मंगळवारी पहिल्या टी२० सामन्याआधी सूर्यकुमार यादव पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी त्याने स्पष्ट केले की इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरेल. कारण इशानचा आगामी टी२० वर्ल्ड कपसाठीही भारतीय संघात समावेश आहे. त्यामुळे तो या मालिकेत खेळण्यासाठी दावेदार आहे. दरम्यान, इशान आता तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणार असेल, तर संजू सॅमसन अभिषेक शर्मासह सलामीलाच खेळण्याची शक्यता आहे. .तसेच सध्या तिलक वर्मा या मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी दुखापतीमुळे उपलब्ध नाही. त्यामुळे श्रेयस अय्यरचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला. यामुळेच श्रेयस तिसऱ्या क्रमांकावर खेळले, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र आता सूर्यकुमारने इशान तिसर्या क्रमांकावर खेळणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने श्रेयसला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण सध्या तरी भारतीय संघ टी२० वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी संघाचे संमिश्रण ठेवताना दिसण्याची शक्यता आहे. .IND vs NZ 1st T20I : हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांचे पुनरागमन; दोन वर्षांनंतर तगडा खेळाडू परतणार, भारताची संभाव्य Playing XI.७ फेब्रुवारीपासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वीची भारत आणि न्यूझीलंडसाठी ही अखेरची टी२० मालिका असल्याने अंतिम तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. श्रेयसचा टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात समावेश नाही. त्यामुळे त्याला खेळवण्याची शक्यता कमी आहे. इशान किशनबद्दल सांगायचे झाल्यास तो भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना नोव्हेंबर २०२३ मध्ये खेळला होता. त्यानंतर त्याला पहिल्यांदाच भारताकडून टी२० सामना खेळण्याची संधी मिळणार आहे. इशानने २०२५ च्या अखेरीस सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात विक्रमी शतक ठोकत झारखंडला विजेतेपद जिंकून दिले होते. त्याने गेल्या दोन वर्षात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याला त्याचे बक्षीस मिळाले असून आता पुनरागमनाची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.