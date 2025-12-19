Cricket

Ishan Kishan ने महेंद्रसिंग धोनीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, SMAT जेतेपद पटकावल्यानंतर केला 'देशी' डान्स; Celebration Video Viral

Ishan Kishan breaks MS Dhoni world record: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिंकल्यानंतर इशान किशनने केवळ झारखंडला जेतेपद मिळवून दिले नाही, तर महेंद्रिसिंग धोनीचा जागतिक विक्रमही मोडला. जेतेपदाची ट्रॉफी उंचावल्यानंतर त्याने केलेला देशी डान्स जास्त चर्चेत आलाय.
Ishan Kishan shattered MS Dhoni’s world record

Ishan Kishan shattered MS Dhoni’s world record

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ishan Kishan Shines After Jharkhand’s SMAT Victory: इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली झारखंड संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिंकून इतिहास रचला. फायनलमध्ये हरयाना संघाचा पराभव करून झारखंडने पहिली SMAT ट्रॉफी नावावर केली. या सामन्यात इशानने ४९ चेंडूंत ६ चौकार व १० षटकारांसह १०१ धावांची वादळी खेळी केली आणि त्याच्या जोरावर झारखंडने २६२ धावांचा डोंगर उभा केला.किशनला या खेळीत कुमार कुशाग्रची साथ मिळाली. त्यानेही ३८ चेंडूंत ८१ धावांची खेळी करताना किशनसह १७७ धावांची भागीदारी केली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
MS Dhoni
Cricket News in Marathi
Cricket Record
Cricket Viral Video
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
Ishan Kishan
T20 Cricket Records
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com