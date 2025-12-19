Ishan Kishan ने महेंद्रसिंग धोनीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, SMAT जेतेपद पटकावल्यानंतर केला 'देशी' डान्स; Celebration Video Viral

Ishan Kishan Shines After Jharkhand’s SMAT Victory: इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली झारखंड संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिंकून इतिहास रचला. फायनलमध्ये हरयाना संघाचा पराभव करून झारखंडने पहिली SMAT ट्रॉफी नावावर केली. या सामन्यात इशानने ४९ चेंडूंत ६ चौकार व १० षटकारांसह १०१ धावांची वादळी खेळी केली आणि त्याच्या जोरावर झारखंडने २६२ धावांचा डोंगर उभा केला.किशनला या खेळीत कुमार कुशाग्रची साथ मिळाली. त्यानेही ३८ चेंडूंत ८१ धावांची खेळी करताना किशनसह १७७ धावांची भागीदारी केली..या दोघांनंतर अंकुल रॉय ( २० चेडूंत ४० धावा) व रॉबिन मिंझ ( १४ चेंडूंत ३१ धावा) यांच्या २९ चेंडूंत ७५ धावांच्या भागीदारीने हरयानाच्या गोलंदाजांना रडवले. हरयनाचा संघ १९३ धावांवर गडगडला आणि ६९ धावांनी विजय मिळवून झारखंडने ट्रॉफी नावावर केली..इशान किशनने या स्पर्धेत १० सामन्यांत ५७.४४ ची सरासरी व १९७.३२ च्या स्ट्राईक रेटने ५१७ धावा केल्या. यामध्ये दोन शतकांचा समावेश होता. त्याने अहमदाबाद येथे झालेल्या साखळी सामन्यात त्रिपुराविरुद्ध शतक झळकावले होते. २७ वर्षीय यष्टिरक्षक-फलंदाजाने या स्पर्धेत ५१ चौकार व ३३ षटकारांचा पाऊस पाडला. ३३ षटकाराने त्याच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला गेला. ट्वेंटी-२० स्पर्धेत यष्टिरक्षक-फलंदाजाने मारलेले हे सर्वाधिक षटकार ठरले..Most Sixes By a WK Captain In A T20 Tournamentइशान किशन - ३३ ( झारखंड, SMAT 2025)महेंद्रसिंग धोनी - ३० ( चेन्नई सुपर किंग्स, आयपीएल २०१८)निकोलस पूरन - ३० ( एमआय इमिरेट्स, ILT20 2023-24)अॅडम गिलख्रिस्ट - २९ ( डेक्कन चार्जर्स, आयपीएल २००९)निकोलस पूरन - २८ ( त्रिनबागो नाइट रायडर्क, सीपीएल २०२५).ट्वेंटी-२० स्पर्धेच्या फायनलमध्ये शतक झळकावणारा किशन हा दुसरा यष्टिरक्षक- कर्णधार आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये SLC T20 मध्ये उपूल थरंगाने कोलंबो संघासाठी डाम्बुल्लाविरुद्ध १०४ धावांची खेळी केली होती. ट्वेंटी-२० फायनलमध्ये तीन यष्टिरक्षकांना आणि पाच कर्णधारांना शतक झळकावते आले आहेत. किशनचे यष्टिरक्षक म्हणून ट्वेंटी-२०तील हे पाचवे शतक ठरले. भारतीय यष्टिरक्षकाने झळकावलेली ही सर्वाधिक शतक संख्या आहे, त्याने संजू सॅमसनचा ( ४) विक्रम मोडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.